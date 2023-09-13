夢遊台獨自失「脊梁」　台新書籲重拾憲法一中、兩岸「慢搭積木」

台灣資深媒體人黃年，長年推廣兩岸定位「大屋頂論」，近日出版新書《總統的脊梁》，強調兩岸問題是2024台灣大選的核心問題，然而其重要性卻在選戰中被壓縮到最扁平程度，目前各組候選人的兩岸論述都是「似是而非、思想混淆、不着邊際、能混就混、能閃就閃」。黃年主張，憲法作為國家的脊梁，候選人應重拾憲法一中，中美台以「定錨九二共識」互相攤牌，淡化「統獨」的「目的論」，而重視「和平發展」的「過程論」，「慢慢搭積木」。



台灣不能走上自失主體性的台獨絕路

出版該書的台灣遠見天下文化創辦人高希均認為，2024台灣大選是「和平vs.戰爭」的關鍵時刻，而「和平是唯一選項」，台灣現今已走入「人在禍中不知禍」的情勢之中。黃年為此撰寫《總統的脊梁》，向台灣枱面上各陣營候選人，以及大陸和美國提問，如何化解「剪不斷理還亂的兩岸關係」？

在黃年看來，台海兵凶戰危根源於美國將台灣問題國際化，俄烏戰爭之後更將台灣操作為「在牛棚裏熱身的烏克蘭」。加上蔡英文政府「國安」「外交」等高官的作為，「刷油漆把台灣刷到牆角，不給對岸（大陸）留餘地，也不為自己留餘地，完全喪失了台灣的主體性，將台灣葬送成一隻美國刺蝟」，且「一廂情願地決心使台灣成為一枚『強國的棋子』」。

台灣資深媒體人黃年出版新書《總統的脊梁》，強調2024台灣大選爭議根源於剪不斷理還亂的兩岸關係。（遠見天下文化提供）

黃年為新書撰寫了長達兩萬餘字的序言，他呼籲台灣政治人物應該辨清什麼才是「台灣主體性」，從而才能找到自處的位置。黃年剖析美國看待台灣的心態，指出其「國策必是以美中關係為主體，美台關係只是其操作美中關係的工具與籌碼。台灣不能在『倚美謀獨』的幻想中迷失自我，而必須知道，美國走的是『可戰可和／和戰兩手』的路徑，因此台灣絕不能走上『只能戰不能和』的台獨絕路，一路走黑」，故「台灣的兩岸政策必須與美國的兩岸政策做出區隔，建立起台灣的主體性」。

務實台獨仍是台獨 自陷台獨囚徒困境

民進黨賴清德目前在歷次民調中幾乎均居於領先地位，然而黃年認為賴清德所謂的「務實台獨」仍是台獨，這種論述無疑是「無大局意識、無遠見而必將作繭自縛的渾話，足徵其淺薄與偏執的程度」。賴清德既主張「務實台獨」，又稱要與中國成為「兄弟之邦」，從而認定自己可以「和平保台」，黃年批評道：「在台灣政治史上，迄今尚未見過如此自相矛盾的頂層論述，賴清德是第一人」。

黃年將「台獨」分為「內殺型台獨」與「外擊型台獨」兩種，判定賴情德屬於前者。其危險之處在於，將使得「中共用以逼民進黨自陷『台獨囚徒』的困境，拖垮台灣走向自囚內耗自殺的武器」。簡言之，「中共可以用台獨困死逼死台獨。這是賴清德及民進黨應當三思的課題」。

賴清德（圖）自稱「務實台獨工作者」，黃年認為是作繭自縛的台獨論述。（資料圖片）

民調多數居第二的民眾黨柯文哲，儘管將「兩岸和平」掛在嘴邊，也說過「兩岸一家親」，不過黃年認為柯文哲的中心政治理念，「不在奢求『最大公約數』，而在維持各方的『最大忍受數』」。因此柯文哲得以利用「反藍綠建制」的民意，以「政治疏離」替代「政治主張」，看似開放，實則「反映了情緒，但未建立實錘的政策」，故「柯的兩岸政策迄今仍是填空題」。

至於排行「老三」的國民黨侯友宜，黃年訝異於主張「以中華民國，和平保中華民國」的侯陣營，竟無法對賴清德主張的「以務實台獨，和平保台獨」發起架構化、系統性的攻擊，「都像單發的炮仗，響一聲就熄了火」。黃年憂慮地寫道，「國民黨若放棄九二共識，就等於證明民進黨的兩岸政策是正確的。只要國民黨拿香跟拜，就徹底覆敗」。

缺乏兩岸議題討論 台灣的窒息式自殺

回到台灣的真實處境，黃年認為台灣的重大危機，恐怕在於這次大選的勝敗，將由政策賄選、選舉技術操作及作戰能量的差異，取代掉了判定兩岸政策的是非對錯。他提出諍言，「兩岸關係畢竟仍是台灣吉凶利害的主軸，這場大選不論是誰勝選執政，他都必須直面中國大陸」。黃年點出要害：對兩岸議題缺乏嚴肅討論，「這種窒息式的冷漠，是台灣的自殺」。

台灣缺乏嚴肅的兩岸議題討論，《總統的脊梁》一書作者黃年認為，這是台灣窒息式的自殺。（Reuters）

事實上，黃年在論述中也坦言，「兩岸議題是一個『國共內戰／統獨分歧／地緣政治／中國方向／人類文明』縱橫交錯的巨大交纏」，是故眾人沒能力討論、沒信心討論，「更是因認命而冷漠而根本不屑、不想討論」。要如何「直面中國大陸」、「直面兩岸議題」？黃年給出他的答案：「在現今階段，兩岸應當淡化『統一／台獨』的目的論，移向『和平發展』的過程論。這不是仙女棒，而是搭積木」，希望兩岸關係能夠「從合理的過程，到改善的目的」。

統獨是偽命題 如何面對統一才是問題

黃年提出的答案，平心而論，以今日台灣的民心來看，沒有人會反對，畢竟「維持現狀」、「兩岸和平發展」一向是台灣民眾的「最優解」。問題在於，如此「解法」會不會讓結打得更深，反而是對真實問題的一種迴避？馬英九時代經歷了「和平發展」八年，兩岸關係積木非但搭不穩，反而像是一抽即倒的「疊疊樂」，經由2014年「太陽花」運動及至2016年蔡英文上台，直接推倒「九二共識」而毀於一旦。

而其所謂「統一／台獨」的目的論爭辯，在台灣其實是一個由民粹政策操弄起來的偽命題，沒有一個有擔當的政治人物，敢於告訴台灣民眾，在今日的世界格局變化與中國崛起等客觀條件巨大變化下，「台獨」雖是某些人的情感寄託，但事實上卻如陳水扁的名言一般：「做不到就是做不到」。一旦理性看清了這個前提，過程論反而變成了台灣該如何面對「統一」、如何避免「武統」的真實問題。

台獨已無現實性，統獨之爭實乃偽命題，如何面對統一、避免「武統」才是真問題。圖為8月19日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。（微信公眾號／央視軍事）

至於台灣慣於自我辯護的「民主自由」等意識形態話語，就像「民主自由」救不了美國的民主失能失靈，乃至於救不了其帝國衰落一樣，台灣還是得面對如何以「台灣主體性」回應兩岸統一的問題。倘若跳開了統一這項前提的「過程論」，便彷彿命定一般，又回到了作者所言「台獨」的困局之中。

無論如何，黃年還是以空谷足音般的文字，向讀者清楚表述了兩岸議題和中國大陸將是台灣命運的重中之重。如其所殷殷期許，人有脊梁，要想位居台灣大位者更須有脊梁。如何面對《中華民國憲法》的「一中」定位，以及以「九二共識」為核心基礎的兩岸關係，正是撐起台灣領導人脊梁的支柱。