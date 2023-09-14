從「人選之人」到「郭選之人」　賴佩霞曲折身世盡顯台灣冷戰傷痕

投入2024台灣大選連署的郭台銘，9月14日上午正式宣布副手搭檔為電視劇《人選之人》的「總統候選人」演員賴佩霞。其特殊的身世背景，以及擁有台美雙重國籍，旋即成為台灣輿論場討論的焦點。賴佩霞已對外做出表示，將聯絡相關律師協助，儘快安排進行放棄美國國籍程序。



賴佩霞在《人選之人》的演技備受好評，台美混血的外貌亦令其格外受到矚目。賴佩霞曾在2020年出版自傳《回家》一書，娓娓道來其曲折的身世。賴母不到20歲時即離開家鄉到台北獨自生活，當時有大量美軍駐紮台灣，她在一位美籍將軍家中找到保母的工作，並認識了賴佩霞的生父。

兩人交往兩三年後，賴佩霞這位母親心目中的「洋娃娃」來到世上。然而，其父親在得知此消息前，已回了到越南戰場。其生父起初還會寫信與寄錢，但突然之間便杳無音信，「不只金錢的支援斷了，甚至連隻字片語也不再捎來」。賴佩霞在20歲那年，決定展開「萬里尋父」之旅，終於循着當年的舊地址，在美國找到了早已另組家庭的生父，她說「這個叫做父親的人，比陌生人更陌生」。

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，9月14日在記者會上公布副總統人選為藝人賴佩霞。圖為賴佩霞在會中說明參選意願。（Facebook／郭台銘）

經過多年的心靈掙扎，賴佩霞從「『父親』這個大洞裏的傷痛與不堪的情緒」中走了出來，與其生父家庭成員成為了朋友，「找到父親，我生命中那個大洞總算被填滿了。面對真實的人生，有真實的互動，我對生命的真實理解，自此才逐漸展開。」賴佩霞以正面積極的心態面對其複雜難解的成長過程，有媒體將之稱為「尋愛與和解之旅」。

然而，賴佩霞這樣一位「美亞混血兒」，其實在台灣並不罕見，在東亞地區更非孤例。1954年美國與台灣的國民黨政府簽訂《中美共同防禦條約》，1965年越戰白熱化，美軍啟動赴台渡假計劃（「休息復原計劃」），越南美軍每年除了有30天的例假外，還有額外5天的亞洲假期。駐台美軍加上渡假美軍，使得當時台灣的真實情境，便如同美國在台協會（AIT）出版《1950-1980：美國人在台灣的足跡》一書所描繪的：「由於台灣是美國圍堵社會主義國家的前哨站，台北中山北路及高雄七賢路上，曾一度酒吧林立，為駐台與越戰休假美軍帶來特殊的美式風光」。

單以1972年為例，在台美軍就有1,200餘人。《上海公報》也在同年簽署，台北美軍渡假中心於該年4月15日停止辦公，美軍赴台渡假計劃執行六年半的時間，總計接待了約21萬1,000多名美軍。AIT紀錄沒寫出來的是，美軍除了為台灣帶來觀光外匯，亦令美台混血兒大量激增。

郭台銘副手賴佩霞（圖）生父為越戰期間派往台灣的美軍。（郭台銘競選辦公室提供）

如同今日美軍在琉球（沖繩）與韓國的情況相似，當年美軍在台灣除了促使酒吧、俱樂部等觀光產業盛行之外，同時也令台灣的情色產業增長，而美軍在台的犯罪與性暴力更是不計其數，性病也因此在台灣擴散開來。儘管其中也包含着自由戀愛，賴佩霞的生父與母親即為一例。據資料統計，美軍在台期間約留下了1,000多名美台混血兒的存在，其中也包括了賴佩霞。

這個美台混血兒群體，在求學成長過程中，大多數都經歷過同儕歧視與社會排擠，例如有非裔美軍之子被以閩南語嘲笑：「黑人牙膏，放屎黑黑」；此外，多數人也因「生父不詳」，與賴佩霞一樣度過了相當長的心理暗黑期。而被一走了之的美軍遺留在台灣的女性伴侶，同樣也陷入了污名歧視、心靈破碎與經濟壓力等多重傷害。

著有《失落在膚色底下的歷史：追尋美軍混血兒的生命脈絡》一書的作者陳中勳，從個體的角度看到了他們「生命的脆弱與流離失所」，也從歷史的角度看到了他們背後所反映的美國「第一島鏈」冷戰軍事部署，以及「美國與亞洲政府合謀的結果」。陳中勳為他研究的「亞美混血兒」群體歷史做出總結：

「亞美混血兒」或許象徵着台灣的冷戰身體。雖然現今的台灣已經大致認識到，美國在冷戰期間為了圍堵共產勢力擴張，先後在日本、韓國、琉球群島、台灣、菲律賓建立起所謂的「第一島鏈」，其中台灣又位於島鏈的中央環節牽制中國，符合美國長遠的戰略利益。 陳中勳：《失落在膚色底下的歷史》

賴佩霞在電視劇《人選之人──造浪者》中飾演總統候選人「林月真」一角。（Facebook／人選之人──造浪者 Wave Makers）

由這段話來看從「人選之人」走向「郭選之人」的賴佩霞，無論郭台銘陣營的政治考量為何，其所代表的客觀歷史涵義，卻無意間揭開了美國與美軍「反共」圍堵政策，以及冷戰對立在台灣所刻下的深刻卻被隱沒的傷痕。

與此同時，也象徵着歷史彷彿在台灣重新上演。於今中美「新冷戰」態勢趨向嚴峻，再度掀起了台海的驚濤駭浪，台灣執政者的「親美」路線，以及美國遏制中國的「台灣烏克蘭化」策略，使得台灣再度回到「第一島鏈」的環節位置。無論是美國對台的軍售、軍援，以及對台灣「刺蝟化」的軍事設想，還是台灣部分人對美軍軍事支援與保障的高度期待，都可能讓台灣倒退回冷戰的命運，甚至有過之無不及。

賴佩霞從電視劇的舞台，走向了真實的政治舞台。或許是歷史的提醒，她的曲折身世，難道不是台灣由於過去「親美反共」「國策」導致的滄桑縮影？當然，台灣選民不一定會思考到這麼深入，但她的出線，卻也是歷史對台灣的再次拷問：是否要再為了美國的利益，從個體到集體重新動員武裝，義無反顧地奔向台海戰場？