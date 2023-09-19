美盼台海「零意外」 侯友宜赴美或比賴加分｜專家有話說

【編按】台灣新北市長、國民黨「總統」參選人侯友宜率團於美東時間14日晚間抵達紐約，開啟8日訪美行程。今年8月，民進黨參選人賴清德以「過境」形式訪問美國。不過，美國對二人「訪美」卻反應出不同態度。廈門大學台灣研究中心助理研究員楊昆福分析認為，美方對侯友宜和賴清德的態度有「微妙落差」。他指出，美方認為賴清德「我行我素」不可控，而侯友宜更加穩定，不論是兩岸關係或是對美政策都更「沒有意外」。



侯友宜近日訪問美國，並在紐約時間周五上午參加重量級智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）的座談會。（侯友宜Facebook）

2024年台灣「大選」國民黨參選人侯友宜14日啟程赴美開啟為期8天的「面試」行程，其間將陸續走訪紐約、紐澤西、華盛頓、舊金山四地。與8月中旬，民進黨參選人賴清德先後「過境」紐約及舊金山相較而言，美方對侯友宜和賴清德的態度形成了「微妙落差」。即便「美國在台協會」（AIT）在侯友宜行前「例行公事」地強調，「美方致力於公正，不會偏袒任何台灣參選人或政黨」。但是，從侯、賴兩人的赴美氛圍來看，已可嗅出了端倪。

赴美前，賴清德曾自稱是「務實的『台獨』工作者」，而且在擔任「行政院長」時，還再度加碼稱「在任何職位都不會改變『台獨』主張」。即便他為了2024「大選」，試圖「洗白」其政治形象，在接受外媒專訪時宣稱「沒有『台獨』路徑」。但是「台獨金孫」標籤已和賴清德如影隨形，深深地烙印在了他的政治生涯當中，已成為賴清德的選戰包袱，以及外界質疑的標的。盡管賴清德不斷試圖辯白他的政治論述，但不管如何包裝，卻依舊停留在「台獨」話術變換的層次，他的「台獨」底色並沒有發生根本性改變。

8月14日賴清德出席美國紐約主流暨僑界人士午宴。（台灣總統府）

加上，賴清德給外界留下了「我行我素」的刻板印象，讓美方認為其「不可控」「不可預期」及「變數大」，更加固化美方的「疑賴論」。賴清德2014年在擔任台南市長時，可以以「質疑賄選」為由，長達232天拒絕踏入台南市議會接受質詢。2019年，為了爭取高位，賴清德可以不顧「政治倫理」，無預警挑戰尋求連任的同黨籍蔡英文。賴清德的行事風格，顯然成了他贏得認同的又一大「硬傷」。凡此種種，美方當然了然於心。

當然，美方對侯友宜同樣處於「觀察期」。但是從美方的角度來看，作為國民黨籍參選人，侯友宜的兩岸關係論述、對美政策相對「沒有意外」，也不會有「突發變數」。此次侯友宜「訪美」的主要訴求之一，便是向美方拋出「3D戰略」，亦即，所謂「deterrence（嚇阻）」「dialogue（對話）」及「de-escalating（降低緊張、風險）」，並且強調維系台海和平穩定的決心與策略。顯然會比賴清德更加契合美方將台灣作為「棋子」的戰略考量及行為預期，因為「零意外」已成了美方「考察」台灣參選人的重要指標。

國民黨總統參選人侯友宜（右）8月23日一早先後前往浯島城隍廟參拜及參訪金門酒廠，並在立委陳玉珍（左）邀請下與鄉親座談。侯友宜表示，他會回到過去兩岸和平穩定的現況，因為戰爭無情、和平無價。（侯友宜競選辦公室提供）

從大陸的角度來看，侯友宜此前重申堅持「九二共識」，兩岸互動便有了共同政治基礎。國民黨若上台執政，兩岸關係面臨戰爭與和平抉擇的壓力，應該可以大幅降低。而如果是「台獨金孫」賴清德霸持台灣當局的主導權，兩岸關係的變數無疑會再次劇增，台海兵凶戰危的危局只會加劇，不會緩解。