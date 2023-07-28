柯文哲隱憂：仇女只是民進黨前菜　弊案選戰才是真主菜

觀察近期的台灣選戰交鋒，民進黨明顯把柯文哲當成主要攻擊對象，且針對「仇女」議題進行了輿論狙擊。而從最新民調數據來看，這一攻勢並非毫無效果。



本文為《柯文哲隱憂》系列文章第三篇。



根據《菱傳媒》7月19日公布民調，賴清德以38.48%居冠，柯文哲以28.34%居次，侯友宜則以21.29%墊底，與《菱傳媒》6月所做民調相比，三人排名不變，但賴清德的支持度略升0.72個百分點，侯友宜略降0.58個百分點，柯文哲則下降2.95個百分點，在三人之中變化最大。

其中，柯文哲的支持主力仍是年輕選民，在20到29歲選民中，柯文哲拿下49.73%支持度，領先賴清德的30.68%、侯友宜的10.48%；30到39歲選民中，柯文哲拿下45.39%支持度，仍是賴、柯、侯三人之冠。但值得注意的是，相較6月份民調結果，30到39歲女性選民有高達50.74%支持柯，這一數據在7月只剩39.28%，下滑了11.46%，而20到29歲的女性族群，在6月時有52.31%支持柯文哲，最新民調也下滑了6.37%，跌至45.94%。如此看來，柯文哲的年輕女性支持度有所流失。

接著是7月26日釋出的《美麗島電子報》民調，其調查區間為7月24日至25日。結果顯示，賴清德以35.1%支持度領先、柯文哲以24.0%居中、侯友宜以19.9%墊底。雖說三人排名依舊未變，但柯文哲的前次美麗島民調為28.6%，此次卻下滑4.6%，是近幾個月來首度下滑。

而從民調細項來看，柯文哲雖在40歲以下領先，領先幅度卻已有所下降。在20-29歲這個年齡區間，柯文哲、賴清德分別獲得40.0%、35.4%支持度，但前次的美麗島民調兩人數據分別是45.0%、28.8%；在30-39歲這個年齡區間，柯文哲、賴清德分別獲得32.7%、26.9%支持度，前次數據則分別是41.9%、34.2%。

可以發現，柯文哲的年輕選民支持度有所流失，與賴清德的差距也在縮小，足見民進黨近期操作「柯文哲仇女」話題，確實影響了相對重視性別議題的年輕選民，也連帶削弱了柯文哲氣勢。但這不會是民進黨的「打柯」終點，說得更直接，「仇女」話題不過是開胃菜，弊案等醜聞的操作，才是未來負面選戰的真主軸。

根據《菱傳媒》7月19日公布的最新民調，賴清德以38.48%居冠，柯文哲以28.34%居次，侯友宜則以21.29%墊底，與《菱傳媒》6月所做民調相比，三人排名不變，但賴清德的支持度略升0.72個百分點，侯友宜略降0.58個百分點，柯文哲則下降2.95個百分點，在三人之中變化最大。（菱傳媒網頁）

為什麼醜聞重要

從理想政治的視角來看，選舉應當是路線與論述的較量，民眾也應該是在理性思辨後，才投出這關鍵一票。但觀察現實政治便會發現，論述確有作用，卻不是選舉的全部，正如選民雖會思辨，卻未必會為此投票。

聚焦台灣歷次選戰，論述與治理路線往往只在選舉初期發揮作用，越接近選前倒數，其存在感便越發稀薄；到了選戰後期，真正能調動民眾關注的，往往是容易引發眾怒的事件，例如2004年的319槍擊案、2012年的宇昌案、2019年的香港反修例風波等。其中，諸如反修例等事件有其偶發性，不是人力可以塑造，故台灣政治人物若要催發選民憤怒，往往會主打對手陣營的醜聞，例如貪腐弊案、賄選疑雲乃至婚外情，好讓對方爆發形象危機。

例如，2000年台灣總統大選前夕，原本形勢大好的宋楚瑜遭國民黨不分區立委楊吉雄指控，其子宋鎮遠擁有中興票券（今日的兆豐票券金融）價值新台幣一億六百餘萬元的票券，資金來源相當可疑。對此宋楚瑜無法清楚說明，案件也在媒體深挖下引發輿論海嘯，不僅涉案金額上升到了2.4億，還牽扯出其他案外案，例如宋鎮遠還被爆出在美國擁有5棟房產等。接著李登輝出面抨擊宋楚瑜「侵占國民黨黨庫公款」，全案正式進入司法程序，國民黨更是指控宋楚瑜偽造文書、背信、侵占。最後案件雖獲不起訴處分，卻已經嚴重挫傷宋楚瑜、國民黨形象，成為當年陳水扁勝選、宋楚瑜敗選的重要關鍵，又稱「興票案」。

台灣總統陳水扁（左）副總統呂秀蓮（中）和前民進黨主席林義雄（右）在2004年3月18日的競選車隊穿過台灣台北的城市街道，他們向支持者揮手致意。（Getty Images）

而有別於「興票案」暴露的藍營內鬥，2006年「走路工事件」便是藍綠鬥爭的展演。當年高雄市長選舉期間，代表國民黨參選的黃俊英原本聲勢大好，卻在選前之夜被民進黨候選人陳菊指控，黃陣營以每人新台幣500元費用，動員民眾參加造勢晚會。由於距離投票時間太近，黃俊英反應不及，隔日便被陳菊以1,000多票險勝。事後檢方調查發現，黃陣營確有發放「動員費」之情事，但主導人乃是「黃俊英競選總部雲林縣後援會」執行長蘇萬基、「資源回收商」總經理楊慶德，而非黃俊英本人，黃事先也毫不知情。之後黃俊英雖控告陳菊陣營違反選罷法、加重誹謗，卻已無力回天，因為法院最後裁定陳菊當選有效，黃俊英只能接受現實。

從上述兩起典型案例可以發現，不論弊案或賄選，負面選戰的重點從來不在醜聞的真實性，而是如何以半真半假的證據捕風捉影、打出攻勢，以及要在何時發動致命一擊。例如「興票案」，國民黨便動員了媒體大加報道，黨主席甚至親上火線對峙宋楚瑜，最後案件進入司法程序，宋楚瑜的公共形象也徹底瓦解；而「走路工事件」雖不是驚天弊案，也缺乏黃俊英涉案的相關證據，但關鍵是陳菊陣營選在投票前夜公布此事，黃俊英的解釋缺乏傳播時間，自然難以緩衝選情下跌。

簡言之，在適當工具、攻擊時機的搭配下，弊案與醜聞其實相當容易調動選民情緒、影響戰局，故在台灣大小選舉中層出不窮，例如翁金珠賄選疑雲、周錫瑋股條弊案、郝龍斌拉法葉案等。最近的則有2022年林智堅論文抄襲案，以及2023年新北幼兒園餵藥案，前者重挫綠營選情，被認為是導致2022年民進黨地方大選慘敗的關鍵，後者則是對侯友宜聲望的摧枯拉朽，其本就低迷的民調因此再創新低，只能在15%左右徘徊，直到近期才有些許回升。

當然，被控訴方的反應有助緩和醜聞風暴，但這往往需要即時回應、妥善應對，例如林智堅論文抄襲案，民進黨選擇了全黨力保而非淡化醜聞，結果得罪了大批中間選民，牽連其他選區候選人；而新北幼兒園餵藥案雖被證明是子虛烏有，但侯友宜團隊的後知後覺、應對無能同樣致命，若非此後國民黨強力進場、協助進行輿論反擊，恐會演變為第二個「興票案」。

國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜。（Facebook@中國國民黨 KMT ）

柯文哲耐打嗎

故對柯文哲來說，其究竟有沒有貪腐、弊案、婚外情，其實都不是重點，因為在台灣的選戰情境下，類似攻擊早晚會發生，故真正的關鍵還是，面對攻擊要如何回應與止損的問題。換句話說，從選戰的視角來看，真正該評估的，不是柯文哲私下作風如何，而是其「耐打度」的高低。

而從柯文哲的支持板塊來看，其「耐打度」恐怕不高。一來，柯文哲如今的高民調，充其量是「空戰」有成的結果，也就是經由各種宣傳，促使民眾在民意調查時表態支持柯文哲，形成「坐二望一」優勢。但柯文哲嚴重缺乏藍綠皆有的地方組織，不易在「陸戰」中打出以地方為根據的支持板塊，意即所謂「票倉」。故今日的高民調更多是網路游擊戰下的「虛胖」，而非坐擁選票的鐵證。

二來，各份民調都指出，柯文哲的支持主力乃是年輕選民。而這一板塊群眾在台灣選戰中，向來以低投票率、易流動聞名，此次之所以大舉湧向柯文哲，主要還是對民進黨8年執政失望、以及國民黨根本放棄經營年輕板塊所致，故年輕人眼見形象相對清新、口才好的柯文哲，便將柯當作「理想政治」的新代言人，期待對方能讓台灣耳目一新，正如自己過往也曾如此期待民進黨。

5月30日，柯文哲至金門參加宗教活動，拜會當地政要。（Facebook/柯文哲）

但也正因如此，柯文哲的致命傷顯而易見：即便民調數據亮眼，卻相對缺乏「鐵票」板塊。所謂「鐵票」，便是只認政黨、候選人圖騰，不管其實際政績與形象的投票群體，而其組成多是年齡層較高的選民。在如今台灣的民意市場中，民進黨的「鐵票」明顯多於國民黨，這便是蔡英文執政再怎麼天怒人怨，賴清德都有30%以上支持度的關鍵，也是侯友宜仇恨值再怎麼高，都還能有15%左右支持度保底的原因。但以年輕選票為主力、民眾黨根基尚淺的柯文哲，在這一場域便相對弱勢。

而綜合上述兩點，柯文哲的民調數據看似亮眼，其實危機四伏。由於缺乏地方票倉，支持群眾又多是善變的年輕選民，只要柯文哲爆發損及清新形象的醜聞，不論是弊案、貪腐或婚外情，其支持度就容易大幅波動，即便不可能支持度一夕歸零，也有極大可能會從「坐二望一」被打回「陪榜王」。這點從民調數據的變化便能看出一二：眼下民進黨光是攻擊柯文哲「仇女」，就已成功讓其流失部分女性與年輕選民；但此前民進黨爆發嚴重MeToo性騷醜聞，風波延燒近一個月，賴清德的支持度卻依舊雷打不動，有無「票倉」與「鐵票」顯然至關重要。

再來，柯文哲看似善於宣傳，其實對比民進黨的執政優勢、側翼網軍、媒體系統，依舊居於下風。綠營此前之所以沒有大力猛轟柯文哲，乃是因為樂見柯文哲分走侯友宜選票，因為在民進黨認知中，國民黨才是相對難纏的對手；但眼見柯文哲民調逐漸上揚，甚至一度逼近賴清德，綠營眼下已將炮口對準柯文哲，希望降低柯與侯的民意差距，讓藍白難以談論整合，同時鞏固賴清德的領先優勢。

6月17日，賴清德參加台灣花蓮、台東的「信賴台灣之友會」成立大會。（Facebook／賴清德）

故可以發現，繼「仇女」爭議後，民進黨現在已逐漸進入弊案選戰環節，第一砲便是抨擊台北流行音樂中心（簡稱北流），在柯文哲任內新增新台幣1.9億元工程款未付清，導致每月衍生80萬元利息，將由台北市民買單。對此柯文哲解釋，北流工程延宕多年，最後監造費以1.9億元和解，自己早在卸任前半年就發函給文化部，表示若文化部拒付，台北市政府也可用二備金結清，不用留給下任收尾，「誰知道這份公文旅行來來回回長達一年，到今年7月文化部才正式回文確認不付錢。」

但如此說法遭文化部打臉，稱2018年行政院核定函及代辦協議書就已明確說明「應以核定預算為限」，且此爭議早在2022年4月及6月就獲得調解結果，確認這筆爭議款項屬於台北市政府的責任。文化部再抨擊，從台北市政府自行提出的1.9億爭議內容來看，分明是因市府自己不當分包工程、未妥善規劃以致多次變更設計、工程展延所造成，於情於理都該由市府自己負責。而如今台北已由國民黨的蔣萬安執政，其也顯然無意為柯緩頰，柯文哲由此陷入尷尬境地。

而北流1.9億欠款不過是開胃菜後的副菜，民進黨準備的主菜尚未登場。回顧過往，柯文哲競選台北市長時曾高喊清查五大弊案，包括遠雄集團大巨蛋案、日勝生集團美河市案、富邦集團松菸文創園區案、鴻海集團三創園區案，以及雙子星案，但五大弊案最後成了五大案，調查更是雷聲大、雨點小，最後無疾而終。不論柯文哲是否真與建商、財團存在利益輸送，依照民進黨慣性操作，只要能找出幾位「關鍵證人」出面指控：柯文哲索賄換取通過建築執照、不查弊案，再以媒體與網軍大肆抨擊，「耐打度」不高的柯文哲都有可能發生民調崩盤。

當然，這不代表民進黨、國民黨就沒有弊案與醜聞可攻擊，尤其綠營經歷8年執政，光電與疫苗弊案都是隱憂。但如前所述，負面選戰往往與真相無關，而是「耐打度」的問題，在客觀條件上，賴清德的耐打度就是高於柯文哲。故未來數月的負面選戰進程下，柯文哲是否還能保有當今的民調高位，仍須觀察。