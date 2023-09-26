群眾路線高端路線並進　華為兩步走殺出一條血路

被稱為中國「科技春晚」的華為新品發布會，9月25日下午終於登場。《香港01》記者選擇華為終端平台直播，最高峰時刻有高達1,700萬人同時線上收看。然而，此前華為無預警開售Mate 60 Pro系列新機，關於眾人好奇當中的7納米麒麟9000S晶片（又稱芯片）等種種奧秘與疑惑，在這場發布會上卻沒有給出任何的答案。



儘管於此，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東登場時，還是透露了些許口風。原來，無預警開售Mate 60 Pro系列新機是華為的「先鋒計劃」，現在正加班加點趕製出貨。從各方面反應來看，顯然「先鋒計劃」的策略取得了巨大的成功。

之所以說巨大的成功，細微之處的觀察是，這場新品發布會上參與的觀眾，不少人已在現場拿起Mate 60系列手機打出亮光全程參與。中層之處的觀察是，其所創造出了口碑效應，例如無數的拆機測評，無數的解讀文章與影片，口耳相傳賣到缺貨的數字等等。宏觀之處的觀察是，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在華遭到「奇襲」，返國後隨即宣布將就華為新機的7納米晶片展開調查，再加上西方媒體的種種猜測與關注，都說明余承東口中的「先鋒計劃」，不只震撼中國，更震動西方。

2023年9月25日下午，深圳，華為秋季全場景新品發布會召開，余承東發表講話。（影片截圖）

因此，在這場發布會上，余承東雖然沒有就手機產品、晶片製程、技術突破等問題給出答案，但從上述的種種效應來看，所有答案其實已一切盡在不言中。

事實上，發布會的一些細節還是藴藏了玄機。例如Mate Pad Pro 13.2英吋採用麒麟9000S，說明晶片產量已經不成問題；華為Watch Ultimate Design支援雙向北斗衛星，說明華為在通訊模組小型化上又有突破；最後壓軸的原生鴻蒙（Harmony）發布，更標誌着華為離軟硬體完全自主的時代不遠了。

透過這場兩個小時的華為新品發布會，雖然彈幕上依舊有不少網友吐嘈缺乏亮點，但我們還是可以看到華為正在進行的兩步走策略。第一步是走群眾路線，藉由「先鋒計劃」推出Mate 60 Pro新機，既宣示突破了美國的技術制裁和圍堵，也成功地自下而上創造話題並殺出一條血路；尤其是在地緣政治的意義上，從世界體系的觀點來看，等於是邊緣國家向美國等西方中心國家發起了逆襲，或者說「反圍剿」。

2023年9月25日下午，深圳，華為秋季全場景新品發布會召開，劉德華現場出席，擔任華為Mate 60 RS「非凡大師」品牌大使。（影片截圖）

第二步則是走向高端路線，華為不再把「遙遙領先」四個字留給中高階產品，而走向了高端產品的市場突圍。發布會上「非凡大師」（Ultimate Design）代言人劉德華一出場，沸騰的輿論場上立刻創造出了「劉德華為在，不怕沒柴燒」的網路順口溜。華為自有的超高端品牌「Ultimate Design」，前身是「Porsche Design」，這支華為首款黃金智能腕表，售價定在人民幣2萬1,999元，不僅支持雙向北斗衛星消息，還通過了雙重防水標準，搭載百米深潛科技。這意味着華為在品牌上的自信已非往日，即便不借助德國豪華品牌，只用華為自己的品牌，也有信心賣出上萬元的消費電子類產品。

更別說發布會最後現身的兩款新車型──LUXEED 智界S7和問界M9，前者在各項規格上都將超越特斯拉（Tesla）Model S，也是首款搭載鴻蒙4（Harmony OS 4）系統的車型。而後者則被余承東形容為「1,000萬元以內最強大的SUV」，也是「馬路上能看到的最好的SUV」。

簡言之，手機不再是華為唯一主攻的產品，發布會上它可以把時間挪移給更多、更全面的自主研發產品介紹，但眾人又得以從中看到華為的麒麟與鴻鵠等晶片已經廣泛運用在各項產品之中，說明了華為必會堅定地走向自研自產晶片之路上。如同任正非近日所言「蘋果是華為的老師」，發布會上可以處處看到的對照系「友商A」，其實指的就是蘋果，也說明了華為不只要「對標」蘋果，還要進一步實現「遙遙領先」的雄心壯志。