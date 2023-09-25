一場「遙遙領先」的新品發布會：終於利刃出鞘的華為

華為今日（25日）下午召開秋季全場景新品發布會。在先進技術全面封鎖、外部環境極限施壓中修煉數年的華為，終於利刃出鞘，又一道沈重枷鎖被華為掙脫。



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從余承東身著標誌性黑色西裝快步登台的一刻開始，今天，這場華為發布會，就已不再屬於某次「新品見面」的範疇——

掌聲與「遙遙領先」的歡呼貫穿全場，對於未發先售的華為5G旗艦「衛星通信設備」來說，這是一次遲來數周的發布；而對於整個國內科技產業而言，這是一場久違的慶典，一場不只屬於華為人的狂歡。

北京時間2023年9月25日，深圳，華為秋季全場景新品發布會如期舉行，華為MatePad、智慧屏、高端系列ultimate design手表等一眾新品如約而至。

余承東。（直播截圖）

同時，余承東也宣布問界新 M7車型大定已超2萬台，日均訂單1500+，並表示華為將在12月發布問界M9，余承東稱這將是「1000萬以內最好的SUV」。

而在鴻蒙生態上，余承東介紹道，目前，鴻蒙 HarmonyOS 4 系統升級設備數已達6000 萬，平均每天增加120萬用戶，並表示鴻蒙原生應用全面啟動。

對了，余承東還跟劉德華握了握手，後者也來到了現場，成為了華為Mate 60 RS非凡大師品牌大使。

一切都在朝向好勢頭。

兩年前，2021年，同樣是9月25日，孟晚舟一席紅裙緩緩走下深圳寶安國際機場的懸梯，結束了在加拿大長達三年的軟禁。如今，孟晚舟已是時任華為輪值董事長。

隨後，在先進技術全面封鎖、外部環境極限施壓中修煉數年的華為，也終於利刃出鞘，又一道沈重枷鎖被華為掙脫。

發布會上，除了在宣傳片中屢次閃過之外，Mate60並未在任何片段中實機出現，或許對於華為而言，高調官宣已經不那麽重要，一切都在不言中。

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畢竟，從8月29日華為Mate 60系列未發先售開始，來自市場的追捧便已經無需多言：無論是線下門店，還是天貓京東等平台，均基本上一上架便售罄的狀態。

幾天之內，華為Mate 60系列所引發的聲浪，幾乎席卷全球。

9月初，國外專業數碼媒體GSMaren測試麒麟9000 S的多核表現,數達到了3704，遠遠超過了搭載A13處理器的iPhone 11 Pro Max，且超越了驍龍865 Plus。

9月19日，華為推送的最新鴻蒙4.0.0.116系統版本中，解鎖了超線程技術，將麒麟9000S的8核心設計改為了12核心設計，這不僅使得華為Mate60Pro手機的流暢度得到了大幅度提升，發熱問題得到了明顯改善，更讓人驚呼華為軟件配合硬件的「逆天升級」。

在那一段時間，「遙遙領先」這個詞似乎成為華為專供，被無縫嵌入各種有關華為、麒麟9000S、Mate60的視頻、文章、圖片中。

2023年9月3日，浙江紹興，華為Mate 60系列手機線上下實體店出售，吸引顧客到店購買。（VCG）

供應端上更有消息稱，華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出貨量已上調至2000萬台。

下午發布會上，余承東也表示：「正在全力生產」，言外之意，還是供不應求——正如他先前所說，Mate 60 （系列）「可能會創造一個最熱的紀錄 」。

按照這樣的勢頭，天風國際分析師郭明錤認為，2024年華為手機出貨量或將達6000萬部。

盡管離2019年出貨2億台峰值仍有較大差距，但按照目前的趨勢來看，旗艦芯片、旗艦手機的回歸，讓華為重回國內智能手機市場市占率第一寶座的道路有了曙光。

今年一季度，根據Counterpoint Research公布的當季國內手機銷量報告來看，華為手機同比增長了41%，市場份額達到了9.2%，排名爬升至第六名，距離第五名小米還有著4.4%的市場份額差距；到了二季度，華為已經磨平了這個差距，與小米並列第五名。

根據IDC數據顯示，該季度，華為於國內拿下了13%的市場份額，去年同期僅為7.3%，同比猛增了76.1%，距離小米的市場份額只差0.1%，OPPO、vivo、榮耀和小米則都出現了不同程度的下滑。

同樣受影響的，還有長年高枕無憂的蘋果——自Mate 60系列發布開始，大量機構、分析師都將華為的回歸視作對蘋果的重大「威脅」。經歷了iPhone15令人失望的發布之後，蘋果股價一度大跌2.5%，最終以-1.71%收盤，市值跌破2.8萬億美元。

華為。（網絡圖片）

根據華爾街投行傑富瑞(Jefferies)的分析師愛迪生·李的評估，華為Mate60Pro可能對蘋果下一代iPhone的銷售產生多達38%的影響。傑富瑞公司是一家享有盛譽的投行，其對市場趨勢和競爭對手的評估具有一定的權威性。

說回華為自身，旗艦亮劍，各種新技術創新，讓「遙遙領先」從調侃余大嘴的口號變作貫穿發布會始終，甚至響徹街巷的自豪，對技術封鎖的突破遠比參數和跑分來的更有分量。

至少在這個九月，華為贏了。