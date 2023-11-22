台灣大選｜ 蕭美琴曾言「我們的國家」 暴露「賴蕭配」的底色

台灣大選11月20日放開參選人登記（24日結束登記），由民進黨候選人賴清德、蕭美琴組成的「賴蕭配」組合後發先至，成為第一對登記參選的政黨候選人。藍白兩黨候選人侯友宜、柯文哲及獨立參選人郭台銘等，因為「藍白合」談判陷入僵局，都還沒有登記。



賴清德和蕭美琴組合早就在各界預料之中。單純從選舉需要的角度，人們普遍認為——包括賴清德這樣公開宣稱，「賴蕭配」是有利於民進黨勝選的「最好的決定」。因為它既有利於民進黨綠營各派的資源整合，又能消除美國對賴清德當選後可能激進推進台獨的疑慮，同時贏得美國、台灣島內親美派及部分中間地帶、女性選民的支持。



民進黨總統參選人賴清德（左）11月20日下午偕副手蕭美琴（右）出面宣布「賴蕭配」登場，賴清德表示，「請給我們機會，我們會團結台灣，將變遷局勢化為台灣的機會！」（直播影片截圖）

但是，人們也普遍認為，這個有利於民進黨勝選的「最好的決定」，對兩岸關係、台海和平，以及很大程度上由台灣問題決定的中美關係而言，卻是最糟糕、最危險的決定。

賴清德被稱為「台獨金孫」，自封為「務實台獨工作者」，他自加入民進黨從政以來就從不掩飾對台獨的渴望。蕭美琴則有過之無不及，她是首個被大陸國台辦兩次點名且被加碼制裁的「台獨頑固分子」。

這樣兩個台獨色彩強烈的候選人如果結成「雙獨組合」，代表民進黨聯手在台灣執政，對兩岸關係、對台海局勢意味著什麼，人們不難得知。

所以，自蕭美琴被猜測將與賴清德組合參選以來，人們就在關注這對組合勝選的可能，以及可能給台海局勢造成的衝擊，特別是中美兩國政府、智庫與媒體。

民進黨總統參選人賴清德（圖左）及副手搭擋蕭美琴（圖右）11月21日到台北中選會，正式宣布完成參選登記。（圖／取自台灣「中選會」共訊直播）

美國的疑慮委婉又直接，幾個月來，美國媒體、外交官員及研究台灣問題的智庫、學者就在反復問一個問題，包括以面對面採訪的方式直接向賴清德發起提問，如果賴清德（包括蕭美琴）當選，會不會給台海帶來戰爭，會不會把美國拖下水？

中國大陸國台辦和關注台灣問題、中美關係的官員、學者也都就此不斷發出警示。總台央視在評論「賴蕭配」組合時稱「雙獨組合」只會將台灣推向災難深淵。國台辦發言人朱鳳蓮11月15日在評論「賴蕭配」警告：「雙獨組合，對台灣老百姓的身家性命意味著什麼？我想每一位台灣同胞都很清楚」。

中國前駐美大使崔天凱近日在接受採訪中更是把它表述為一個「生或死」的問題，他說「台灣問題對中國來說是一個生死攸關的問題，沒有讓步的餘地」、「這關係到所有國人的生死，我們必須做好準備，不計一切代價捍衛國家主權」。

崔天凱為前駐美大使。（新華社）

而「賴蕭配」也果然沒有讓各界擔憂台海和平、穩定的人們失望，在21日宣佈登記的當天，就如陸媒所言大放厥詞，撂出了不少具有明確台獨性質的刺激性語言。

20日登記後的記者見面會上，蕭美琴刻意以閩南語表態：「為了我們的國家，我會撂落去（全心投入）」，「我們的國家」這五個字，一下子就暴露了「賴蕭配」的台獨底色。

而賴清德的發言不僅暗含「一中一台」論述框架，而且更具政治攻擊性。當記者問及他對國台辦發言人朱鳳蓮日前批評「賴蕭配」是「獨上加獨」如何回應時，他說，中國對台灣選舉說三道四證明了中國介入這場選舉。而中國官員沒有經過民主洗禮，沒必要回覆國台辦的問題，「國人的問題才是我們所重視」。

民進黨總統參選人賴清德（左）11月20日下午偕副手蕭美琴（右）出面宣布「賴蕭配」登場，賴清德表示，「請給我們機會，我們會團結台灣，將變遷局勢化為台灣的機會！」（直播影片截圖）

「台獨金孫」與「台獨戰貓」甫一結合，才剛完成大選登記，就露出如此激進、如此好戰的台獨獠牙，不難想象，如果二人日後執政，會是什麼樣子？

一直以來，賴清德就被台灣獨派視為自家的孫子，他和自稱「台灣之子」的陳水扁都是底層出身，有政治輩分上的差距，但是瞭解他和陳水扁的人都知道，他實際上是比陳水扁更具台獨意識、更有賭性，因而也是更危險的政治人物。

陳水扁帶有某種投機色彩，陳氏台獨在很大程度上一種政治需要，如果不獨對他和他的家人、他服務的政黨更為有利，他會立刻換成另一副面孔。

前台灣總統陳水扁（左）、副總統呂秀蓮（中）和前民進黨主席林義雄（右）在2004年3月18日的競選車隊穿過台灣台北的城市街道，他們向支持者揮手致意。（Getty Images）

但是賴清德，他的台獨是一種根植內心的意識形態，是他的政治價值，從在台南這個台獨大本營當上市長第一天開始，一直到今天，他都毫不避諱宣揚自己的台獨主張，而且一有機會就將主張付諸於行動。

蕭美琴的經歷本身，更像是台灣數百年來複雜歷史的具體寫照。

蕭美琴1971年出生於日本、成長於台灣，曾在美國求學並取得美國哥倫比亞大學政治學碩士。她是台美混血，父親蕭清芬為來自彰化的台灣人，在美國普林斯頓大學神學院畢業後，回到台南擔任台灣本土派基督教長老教會「台南神學院」院長，母親為來自美國的歐裔美國人Peggy Cooley，中文名字為蕭邱碧玉。

台灣駐美代表蕭美琴。（Facebook@蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

蕭美琴自1990年代加入民進黨，從時間上看，她比蔡英文與民進黨的淵源更深，在美國上學期間就參與了民進黨在台灣的一些政治活動。

1996年從紐約返台後，蕭美琴陸續擔任民進黨內國際事務部主任及台灣立法委員。此外，她還擔任過「總統府顧問」、國際自由政黨聯盟（LI）副主席、亞洲民主自由聯盟（CALD）秘書長等職務。

因為在民進黨內沒有派系色彩，蕭美琴和同樣不具派系背景的蔡英文個人關係極好。而且她和蔡英文一樣，都喜歡貓，因此被台灣人戲稱為「台獨戰貓」。

2020年，在蔡英文政府任上，她被委任為台灣駐美代表，帶貓赴任，成為首位擔任這一職務的女性，被認為是過去幾年台美關係全面深化升級的重要推手。在給中美關係帶來嚴重衝擊的佩洛西訪台一事中，蕭美琴扮演了重要角色，也因此登上了中國大陸的「台獨頑固分子」名單，被兩次點名加碼制裁。

如今，這樣一對「台獨金孫」和「台獨戰貓」組合上場，如果他們成功當選，對兩岸關係和台海和平，對2300萬台灣人的身家性命意味著什麼，時間會給出什麼樣的答案？