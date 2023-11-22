今年三季營收超市場預期　百度喜迎AI原生時代

11月21日，百度發佈第三季財報，其中營業收入344.47億元（人民幣，下同），歸屬百度的淨利潤（非美國通用會計準則）達到73億元，同比增長23%。繼第一、二季百度財報數據均超市場預期後，今次第三季百度營收，利潤繼續超出市場預期。



財報顯示，本季內百度核心收入266億元，歸屬於百度核心的淨利潤（非美國通用會計準則）達70億元，同比增長21%；百度核心線上行銷收入增長至197億元。同時，「蘿蔔快跑」累計服務量增至410萬單。第二季小度出貨量蟬聯中國智能屏和智能音箱第一。

本次財報最值得關注的點便是百度AI原生應用對其業務的進一步貢獻。隨著百度對旗下產品線進行了AI原生化重構，百度APP中64萬創作者使用AI輔助創作工具生產了1400萬條內容，獲得300億次播放。而隨著百度網盤「雲一朵」上線成為全球首個「個人雲智能助理」，用戶已達2000萬人，百度文庫的AI新功能使用人數則超過了3000萬人。大幅提升了用戶的生產效率和使用體驗，也給百度的業務帶來了持續的增量。

百度確認其人工智能聊天機器人項目，命名為「文心一言」，英文名ERNIE Bot。

在大家聚焦的「文心一言」上，自百度在8月31日率先向全社會全面開放後，僅僅兩個半月便達到了7000萬用戶，多項測試中技術效果領先，在AI大模型競爭中獨佔鰲頭。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，「在生成式AI和基礎模型的新興機遇背景下，百度不斷強化技術、改進產品，特別是推出了文心大模型4.0，這是百度最強大的基礎模型。我們還利用文心大模型和文心一言的能力，重構了消費級、企業級產品及自身運營，在帶來AI原生體驗的同時，不斷提升效率。」

而支撐百度如此進化的秘密便在於百度多年在AI領域的持續投入和其擁有的AI大模型底座，隨著AI時代的日益發展，在模型和應用層面遙遙領先的百度將持續站穩行業頭部地位，成為AI時代的Game Changer。

AI時代的超級應用，為何將屬於百度？

隨著AI浪潮的風靡，時代來到了由⽣成式AI和基礎模型驅動的變革中，AI將徹底改變每⼀個⾏業的觀念已經深入人心，這也意味著應用市場即將迎來大洗牌，孕育著出現下一個超級應用的巨大機會。

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在11月15日舉行的西麗湖論壇上，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示：「作為基礎底座，大模型可以支撐無數AI原生應用的開發。但是，直到今天，無論是中國也好，美國也好，我認為最好的AI原生應用還有沒出現。就像移動時代誕生了像微信、抖音、Uber這樣的『mobile-native』的應用一樣，AI原生時代一定會有優秀的AI原生應用是基於這些大模型開發出來的。」

如李彥巨集所言，深耕大模型開發數十年的百度，面對這個超級機會，憑藉著厚積薄發的技術實力已經成為了先行者。

在大模型尚未普及的2019年，百度便發佈了文心大模型1.0版。截止今年10月已升級到文心大模型4.0版。作為迄今為止最強大的文心大模型，其實現了基礎模型的全面升級，在理解、生成、邏輯和記憶能力上都有著顯著提升，綜合水準與GPT-4相比毫不遜色。

自文心一言3月官宣至今，文心大模型4.0訓練演算法效率已經提升了3.6倍，周均訓練有效率超過98%，推理性能提升50倍。

而正是憑著大模型層面的遙遙領先，當眾多同行還在埋頭研發時，百度的新一代知識增強大語言模型文心一言已經在8月31日正式對全社會開放，開放首日即回答用戶3342萬個問題，兩個半月用戶數量就高達7000萬人。

9月，文心一言發佈了首份《文心一言用戶使用報告》，向外界披露文心一言用戶群體的畫像、使用習慣等內容。《報告》顯示，文心一言已經成為男女老少都愛用的大模型，最大的使用者群體是一線、超一線城市的中青年打工人，占比最高的兩大行業是IT互聯網和教育，最高頻的三大使用場景是知識問答、文本創作和代碼能力，並且一天24小時每一分鐘都有人向文心一言提問。

而除了文心一言APP，百度已經對旗下的應用矩陣完成了AI原生重構。

百度CEO李彥宏表示，AI在未來40年內會重塑諸多行業的程序。（新華社）

經過大模型重構的百度「新搜索」，目前已經具有極致滿足、推薦激發和多輪交互三個特點，相比於過去搜索結果的一堆連結，AI重構後的百度搜索可以通過文字，圖片，動態圖示等多模態答案更精準的滿足用戶的需求。

而百度地圖則作為全球首個AI原生地圖產品，上線了「AI嚮導」功能。它具備多輪自然語言交互能力，更接近「真人交流」體驗。僅用一句話，便能喚醒和直達地圖應用裡被折疊的上千個能力，「多級菜單」從此將「一步直達」。

在大模型的加持下，百度文庫在PC和移動雙端都進行了重構，將徹底顛覆辦公和創作習慣，成為大模型時代生產內容最好的起點。如今的百度文庫可以在1分鐘內生成一個20幾頁的PPT，包括圖表生成，格式美化等，而且幾乎是零成本。新文庫也實現了從內容工具到生產力工具的轉變。因為有了這樣的原生化改造，文庫的付費率有了明顯的提升。截至目前，百度文庫AI新功能累計用戶突破3000萬，累計功能使用次數破2億。

對於百度的AI化商業版圖，華爾街投行高盛也給出了積極地評價。在其最新的研究報告中重申了對百度的買入評級，並認為百度生成式AI和現有業務的結合將在未來的2-3年內重塑現有的市場份額。

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百度如何重塑AI時代商業生態？

百度除了依靠大模型構建了自己的AI商業閉環外，文心大模型在AI時代或將承擔更加重要的基建職責。

訓練好一個大模型首先需要足夠的技術實力，其次需要巨大的算力進行模型訓練。即便在滿足前兩者的條件下，天量的資金消耗也是一個巨大的門檻。

以OPENAI旗下的GPT為例，根據測算，GPT-3訓練一次平均成本為140萬美元，而例如GPT3.5等稍大的模型一次的訓練成本則高達1200萬美元，至於GPT-4訓練成本則進一步上升，達到6300萬美元。這還不包括所有的實驗、失敗的訓練和其他成本，比如資料收集、人力成本等。

這三個門檻無論對於普通企業可謂是一個難以負擔的成本。因此在大模型時代，調用成熟的大模型開發專屬於自己的原生AI應用成為了絕大部分企業的選擇，而坐擁百度智能雲千帆的百度則成為了企業的首選。包括三一重工、國能榆林能源、河北高速集團、郵儲銀行、金山辦公、金蝶、軟通動力在內的諸多行業頭部客戶，都正在透過百度智能雲千帆探索大模型產業創新之路。

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百度能獲得諸多企業的青睞，不僅僅是百度智能雲的強勁技術實力，百度所擁有的巨量算力儲備也是企業實現打造AI應用的重要基石。

算力作為大模型背後的「發動機」，是人工智能時代的重要底座和驅動力。目前，百度智能雲已在山西陽泉、江蘇鹽城等地建設了智算中心，百度陽泉智算中心是亞洲最大單體智算中心，建設規模為4EFLOPS AI算力。

在今年「2023全球數字經濟大會人工智能高峰論壇」上，百度智能雲就表示每年將提供不少於1000P普惠性優質算力，助力北京市人工智能中小企業開展AI模型訓練和推理工作。同時，百度智能雲提供與算力匹配的網絡、存儲等基礎設施資源，並在基礎設施資源之上，為企業提供百度AI大底座方案，可以實現對大模型訓練等AI場景的端到端優化和加速。

大模型浪潮以來，國內便掀起了一股大模型研發浪潮，有報導顯示，截止6月時中國發佈的大模型數量有79個，而到了10月底，大模型數量變達到了238個，四個月翻了三倍。

這也代表目前大模型從無到有的時代逐步邁入了拼實力的淘汰賽，而淘汰賽的殘酷程度或許超出大眾的想像。

2021年7月9日，上海，2021世界人工智能大會，AI標誌，人工智能標誌。（視覺中國）

自從文心大模型8月31日正式對全社會開放以來，百度憑藉著算力和技術層面的雙重優勢，文心大模型在這場「百模大戰」中具有斷層級別的優勢。API調用量呈現了指數級的增長。

面對不斷加劇的大模型競爭生態，李彥宏在西麗湖論壇上曾表示：「國內有200多個大模型，上了這個榜單、進了那個排名，但其實調用量是很小的。文心大模型一家的調用量比這200多家大模型的調用量加起來還要多。」

因此在目前大模型百舸爭流的時代中，未來或許將百不存一，而百度不僅有望笑到最後，也有望成為未來AI時代的作業系統，助力千行百業打造自己的AI原生應用。

在華爾街投行摩根士丹利的最新研究報告中表示「百度是中國最好的人工智能互聯網公司，也是推動中國人工智能突破的先鋒。」表達了其對文心大模型成為中國AI時代新基建的信心。

雲服務的Game ChangerGame Changer

對於AI時代的生態，李彥宏表示，「文心大模型在理解、生成、邏輯、記憶這四大能力上的進步，這些能力是一切AI原生應用賴以生存的基礎。同樣，沒有構建於基礎模型之上的、豐富的AI原生應用生態，大模型就一文不值。」

除了台前的文心大模型將改變如今的應用生態，隱藏在大模型背後的智能雲也正在逐步的重塑行業格局。雲，便是百度為AI原生應用構建生態的關鍵一環。

過去十餘年是雲計算產業迅速發展的階段，從一個概念名詞演變為產業共識。起初，雲計算是計算模式的變化，為了提高資源利用率，物理機被虛擬化為雲資源，說是「新瓶裝舊酒」，沒有新東西也不為過。

然而隨著AI時代，雲時代的發展即將迎來從拼速度到拼智能的革命性變化，而百度智能雲識別出的面向客戶落地大模型的五類需求——算力、模型調用、模型二次開發、開發AI原生應用以及直接採購AI原生應用。

百度智能雲千帆平台憑藉著獨家接入了能力強大的文心大模型4.0，還支援了45個國內外主流大模型，不僅數量國內最多，千帆平台還針對性地進行了中文增強、性能增強、上下文增強等優化。百度智能雲千帆已經服務超過2萬家客戶，平台月活企業數近萬家，覆蓋近500個場景。基本滿足了企業的各類需求。

對於只有算力需求的客戶，千帆平台可以提供極致高效和性價比的異構算力服務，萬卡規模集群訓練的加速比達到95%，有效訓練時間占比達到96%，相容昆侖芯、昇騰、海光DCU、英偉達、英特爾等國內外主流AI晶片。

新技術的應用過去支撐了中國的疫情防控，並使得及時復工，恢復經濟成為可能。圖為北京西站對出站旅客進行視覺AI測温，這項技術的應用讓大人流下疫情篩查成為可能。（新華社）

對於百度智能雲的優勢，李彥宏在一次電話會議中就曾舉例：「在醫療保健行業，我們正在利用與中國領先醫院的合作中建立的行業專業知識和銷售網絡來鞏固我們的存在。固生堂，一家傳統中醫診所連鎖店，正在使用我們為醫療保健行業開發的模型來支援醫生的患者護理。我們的AI助手説明醫生為患者撰寫筆記、分析醫學圖像，並做出明智的臨床決策，等等。此外，它還幫助患者找到最合適的醫生和科室，並線上提供預診服務。」

以AI原生應用優先的雲，不僅是百度智能雲的戰略機會點，也將使得百度成為雲市場的Game Changer，並為AI原生應用時代提供更為扎實的助力。

在本次季報中，我們不僅能看到百度強勁的基本盤表現，也能看到隨著百度完成了產品AI重構所展示出來的大幅提升，更能看到隨著不斷反覆運算的AI大模型，百度已經展露出來助力千行百業，AI賦能為他們踩下快速鍵的實力。

百度首席財務官羅戎表示：「百度核心在本季度保持了穩定的利潤率，我們對人工智能的持續投資，為技術和產品創新奠定了基礎。今後，我們將繼續優先投資人工智能，特別是生成式AI和基礎模型，百度將堅定不移地關注效率和戰略資源配置。」

憑藉著「要卷就要卷創新」的精神和長期計入投入，隨著文心一言的正式開放和智能雲迎來越來越多的服務客戶，我們有理由相信，憑藉著應用和模型層面均走在前列的優勢，百度有望持續在這個AI大洗牌的時代保持領先，牢牢佔據著AI原生時代的主動權。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

