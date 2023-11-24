2024台灣大選｜郭台銘宣佈退選　「政黨輪替，一定要贏」

台灣明年1月初舉行總統大選，惟在野整合一波三折，最終破局。獲獨立參選資格的鴻海創辦人郭台銘今（24）日下午發表退選聲明，稱「成大事者不計毀譽」，「人退志不退」，祈願完成政黨輪替，改變台灣。



台灣選務機構公告，總統、副總統登記截止時間即為今日下午5點半，歷經在野整合破局的「君悅會談」後，即傳出郭台銘將發表退選聲明消息。

郭台銘24日發表退選聲明。（郭台銘辦公室）

郭台銘24日下午對外發表一紙聲明，內容寫到，「在世界的商業戰場上，我從來不曾低頭，在疼惜台灣人民這個關卡上，我始終放不下」。郭台銘表示，如果沒有人願意彎腰，對期待政黨輪替的台灣人來說，情何以堪？

郭台銘與副手搭檔賴佩霞。（郭台銘Facebook）

郭台銘自言，成大事者不計毀譽，他個人可以被人遺忘，「但為中華民國的未來，選擇成全，已是我能夠奉獻給故鄉全部的愛」。

聲明最後寫道，「人退，志不退：STOP，RESET，RESTART」，完成政黨輪替，改變台灣，一定要贏。

據悉，郭台銘對外只發表書面退選聲明，並不另行召開記者會。

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柯文哲周四邀請郭台銘為在野整合跨出重要一步，惟下午在野陣營的會面不歡而散。（聯合報）

台灣總統大選登記周五截止，周四（23日）下午，郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九與國民黨主席朱立倫在台北君悅飯店公開會面，談論1個半小時後不歡而散，期間更出現多個爭執和尷尬場面。

郭台銘致詞表示，他本來預期侯友宜會單獨出席，沒想到還帶了馬英九和朱立倫，要求馬朱二人表明角色。侯友宜一度想拿咪高峰發言，但被郭台銘打斷，要求朱立倫回應。郭台銘更形容馬英九、朱立倫為「重量級的不速之客」。