網紅夫婦買到爛尾樓維權反被毆：房產危機一粒沙成百姓頭上一座山

中國一對草根夫妻「亮亮和麗君」，向地產開發商索要承諾的傭金時，不僅維權不成，反被售樓處的人毆打、搶走手機，引來廣泛關注。



網民為這對夫妻向開發商維權失敗而打抱不平，也因他們所經歷的買房、樓盤停工、降薪、發不出工資等等遭遇，產生共鳴。



亮亮麗君維權被打的事件在中國網絡上發酵後，鄭州警方介入，稱已處罰打人者。夫婦倆也在兩天後發聲，稱事件已得到處理，但不再發關於房子的視頻。一周後的星期三（11月22日），他們發視頻說：「準備回老家了，從小長大的地方有安全感。」



網紅夫婦買中鄭州爛尾樓 維權追2萬元竟遭售樓部員工痛打搶手機

但輿論並未停止對這對夫妻命運和背後「保交樓」問題的關注。就在事情看起來告一段落的時候，亮亮和麗君星期四（23日）在個人微博上說，他們的抖音和B站賬號均已被暫時禁言、禁止直播，又引發了一波討論。

一些網民調侃，稱禁言是因為他們的故事太缺乏正能量了。「房地產危機的一粒沙，就是普通人頭上的一座山」；「年輕人靠奮鬥無法左右生活的變化，只能躺平」。

買房後碰上降薪和樓盤停工

「90後」的亮亮、麗君，本名是張藝亮和董麗君，他們相識於河南交通職業技術學院的圖書館，畢業後在鄭州工作定居。

2021年11月，夫妻二人拿出積蓄、結婚的禮金，湊了45萬元（人民幣，下同，8萬6000新元）的首付，加上貸款的102萬元，購買了一套融創的房子，月供6293元。抖音賬號「亮亮麗君夫婦」發的第一則視頻，就是買房的喜訊，配文是「從此萬家燈火，終有一盞只為我而亮」。

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不過，麗君在買房後不久，工資就從3000元降到2000元，兩人收入加起來不到1萬元。從他們的短視頻內容來看，他們保持樂觀，亮亮除了白天工作，晚上也兼職開滴滴來維持生活，房子是他們的盼頭。

但地產危機也在這一時期醖釀。中國政府在2021年收緊了對房企的融資條件，多家房企陷入財務危機。去年5月，融創因為無法在寬限期內償還四筆美元債利息，宣佈「債務爆雷」。不久，亮亮和麗君發現，他們買的樓盤鄭州融創城停工了。

據每日人物的報道，那時候，他們夫妻上網搜索，才發現鄭州已經有多個樓盤停工，成了爛尾樓。

麗君和亮亮在2021年底買了融創的房子，並開始在互聯網上更新他們的生活和還貸日常，逐漸積累人氣。目前他們的抖音賬號有近35萬粉絲。圖為網民將停工前和停工後他們的狀態進行對比，稱他們「眼裡沒有光了」。（網絡圖片）

艱難維權

好在停工一段時間後，鄭州融創城項目復工，並在今年7月封頂。而且，今年中國各地房貸利率降低後，亮亮和麗君的房貸也降了1000多元。不過，他們又碰到了新的問題。

《三聯生活週刊》報道，夫妻二人所在的企業因經營狀況不佳，今年夏天以來就沒有給他們發過工資。沒有了固定收入，他們一直靠著零星的直播帶貨賺取生活費。他們後來想到了融創仍欠他們的一筆傭金。

買房時，麗君和亮亮還沒結婚，亮亮可以充當麗君的「介紹人」到融創的樓盤買房，獲得一筆類似傭金的介紹費，總數為2萬1876元。這是新房營銷中，開發商常用的套路。

買房時麗君和亮亮開心慶祝。（微博）

購房時，售樓處承諾，三天內付首付，就能在一個星期內得到傭金。實際上這筆錢卻遲遲未付。兩萬元的傭金雖不是巨款，但對於生活拮據，又承擔著養育孩子、租金和房貸壓力的亮亮麗君夫婦而言，非常重要。

協商和等待未果後，夫婦數次到售樓處申訴。據大象新聞報道，11月15日，當亮亮再次帶著喇叭到售樓處要錢，並開著手機直播時，工作人員把售樓部的燈關了、電斷了，並在夫妻二人準備離開時，上前圍毆了亮亮，還搶走了麗君的手機。

報道稱，被打後，亮亮自行支付了4000元左右的醫藥費，而當天被搶走的手機，至今仍未歸還。亮亮說，他們問了警方，得到的回復是一直在找，還沒有消息。目前，在抖音賬號「亮亮麗君夫婦」，講述維權過程的視頻已經不在。

他們告訴大象新聞，因為房子還沒能交付，所以先辭職回老家，等交房了再回來。

還有多少「亮亮和麗君」？

亮亮和麗君的經歷讓許多網民唏噓不已，感嘆個人奮鬥抵不過時代洪流。

前媒體人胡錫進評論此事時說，亮亮麗君夫婦是真正的社會草根，他們生活得怎麼樣，折射了最基層百姓的境遇，以及他們的希望和呼喊。

胡錫進對亮亮麗君夫婦離開鄭州回老家表示難過。 （影片截圖）

此事折射的另一大問題，是大量已售期房未完工交付。《華爾街日報》報道指出，等待交房的人們加起來，組成了中國房地產公司最大的一群債權人，他們越來越迫切地希望事情得到解決。

去年7月，中國的一批購房者因為房地產項目出現「爛尾」，發佈公開聲明決定停止支付房貸。政府隨即推出措施，允許緩繳最多六個月房貸，以及動用政策性銀行資金來加快樓盤建設。亮亮和麗君所在的鄭州，就是「停貸潮」的高發區。

也在去年7月，「保交樓、穩民生」這一表態首次出現在中共政治局會議中，成為中國房地產市場推進的重要方向，但這一任務仍任重道遠。

不少網民稱，亮亮和麗君的經歷也讓他們覺得不能因為買房「致貧」。(影片截圖)

野村證券的中國首席經濟學家陸挺估計，中國各地總計約有2000萬套未完工和延遲交付的預售住房，需4000多億美元完成這些住房的建設。

經濟學家任澤平對亮亮和麗君夫婦一事發表評論時說：「一定要讓房地產軟著陸，避免硬著陸，否則受傷最大的一定是老百姓。」

的確，在中國經濟努力企穩、房企在債務中掙扎的大背景下，買房家庭背負著房貸和租金的雙重壓力，以及工作中被裁員和降薪的風險，只能不斷節衣縮食，降級消費。這一現實，也讓更多潛在購房者不敢買房。

房子佔中國家庭財富的70%。對中國家庭來說，房地產危機不是地產公司爆雷新聞，也不是房屋銷售的數字，而是一點一滴下沈到日常中的，像麗君和亮亮這對夫妻所經歷的，切實可感的生活困難。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

