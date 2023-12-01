籠罩在「綠色陰影」下的「藍白合」 | 專家有話說

2024年台灣地區領導人選舉「藍白合」日前宣告破局。此前，在前任台灣地區領導人馬英九的見證下，國民黨、民眾黨好不容易簽署了合作的「六點協議」，「藍白合」似乎就差「臨門一腳」，「下架民進黨」指日可待。但是隨後針對民調以及「最強組合」的爭議再一次使得「藍白」協商陷入僵局。

在候選人登記前一天，「藍白」兩黨在協商的最後階段依然沒有達成共識，出席協商的柯文哲和侯友宜等人更是鬧得不歡而散，極力撮合最後協商的無黨籍參選人郭台銘感嘆的「無言結局」最終還是發生了。筆者認為，儘管島內至少存在六成以上「下架民進黨」的民意基礎，但是「藍白合」始終是籠罩在「綠色陰影」下，所以說「藍白合」的「無言結局」其實早已經註定。

11月24日，國民黨總統候選人侯友宜推出副手趙少康，民眾黨總統候選人柯文哲推出副手吳欣盈，雙雙前往「中選會」登記，「藍白合」正式宣告破局。（左：國民黨提供；右：民眾黨提供）

一方面，台灣民眾黨內與綠營有所聯結的部分「主戰派」是「藍白合」無法成行的罪魁禍首。筆者注意到，在「藍白」協商期間，台灣民眾黨內「主戰派」人物的聲量佔據了上風，例如擔任柯文哲競選總幹事的黃珊珊以及柯文哲競選辦公室主任周榆修。黃珊珊出身親民黨，但卻與民進黨方面有過合作，島內民眾更是稱其為「小英女孩」。去年「九合一」地方選舉中，雖然「藍白」合作氛圍良好，但黃珊珊堅持參選一度使得國民黨害怕蔣萬安受到衝擊而落選。

此外，今年「藍綠」雙方就「潛艦製造」展開了一系列政治攻防。國民黨方面認為「潛艦建造」召集人黃曙光存在「賣台」行為，並提出要成立特偵組調查黃曙光。作為黃曙光的妹妹，黃珊珊自然會顧慮國民黨上台以後有所針對黃曙光，其內心會比較難以接受所謂的「侯柯配」。而相較於親民黨出身的黃珊珊，與柯文哲共事多年的競辦主任周榆修在加入民眾黨之前更是地道的民進黨黨員，雖然身披「白袍」，也改變不了其「白皮綠骨」的本質。另外周榆修在「藍白合」破局後依然擺出戰鬥姿態，將炮火對準國民黨，試圖造成「藍白」兩黨完全決裂。

另一方面，最不樂見「藍白合」的民進黨也是使出各種「奧步」來使得「藍白合」無法成行。今年8月，與國民黨方面決裂的郭台銘宣佈參選以後，民進黨便暗中幫助郭台銘聯署讓其獲得參選資格，以期郭台銘最終參選來分走藍營部分選票。而在「藍白」協商最後關頭，民進黨方面也是暗中鼓動支持者在電話民調中偽裝其真實身份，干擾民調的真實性。

圖為賴清德及副總統參選人蕭美琴周二前往中選會登記。（中國時報）

儘管「藍白」雙方在領導人選舉方面無法達成共識，但這也不一定意味着民進黨候選人賴清德能夠「躺着選」，提前鎖定2024年「大選」的勝利。「藍白合」破局之後，2024年「三腳督」的格局正式形成。由於柯文哲在「藍白合」破局後與財團靠攏，選擇「財團三代」吳欣盈擔任其副手，所以柯文哲所謂的「新政治」神話完全被打破。柯與財團的結盟勢必在一定程度上會改變那些厭惡財團的支持者對柯文哲的印象，繼而影響柯文哲的支持度。

另外，黃珊珊所引發的「戰犯」爭議使得原本對「藍白合」抱有期待的民眾黨成員怨聲載道，台灣民眾黨的凝聚力有所下降。因此，國民黨在接下來的競選過程中還是有操作「棄保」的空間，實現對賴清德的全面碾壓，完成「下架民進黨」的歷史使命。

作者陳澄，系廈門大學台灣研究中心助理研究員