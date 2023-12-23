台灣大選｜賴清德可能重蹈連戰覆轍

台灣大選還有20多天收官，「賴蕭配」雖然民調位居第一，但始終未能過半數大關，高峰期的支持度最多也就4成左右，未能與競爭對手拉開差距。特別在「藍白合」在野破裂後，國民黨推出趙少康擔任侯友宜副手人選，一路高舉高打，逐漸拉近與民進黨差距，根據相對中立的「美麗島電子報」民調，雙方民調數值目前已收斂在誤差範圍之內，「賴蕭配」的形勢突然緊張。



這一幕和20年前似曾相識。2004年台灣大選，連戰和宋楚瑜結盟，向民進黨的陳水扁呂秀蓮搭檔發起挑戰。大選前各家民調，「連宋配」都一路領先，人們普遍認為泛藍已穩操勝券穩操勝券，但因未能與「陳呂配」拉開差距，陳水扁一路咬緊跟跑，最後搞出「兩顆子彈」，給了「連宋配」致命一擊，終於笑到最後，連戰則從此與大位無緣。

這次台灣大選，民進黨本來也穩操勝券，各機構發布的民調資料，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三家對比，賴清德始終居於第一。依照當時的民調資料，如果三陣營「三角督」競選，賴清德將穩贏無疑。迫於形勢，為「下架民進黨」，國民黨和民眾黨一度曾達成合作意向，惜因政治分贓談不攏，最後破裂。

「藍白合」破裂後，賴清德的選舉形勢一度無限好，人們普遍認為他和蕭美琴「躺著都可以選贏」。民進黨內當時也是一片「賴蕭配」當選的樂觀氣氛，賴清德蕭美琴在登記選舉時一臉輕鬆的表情儼然是已經做好了登基準備。

然而想不到的是，藍白合破裂不僅沒有穩固民進黨「賴蕭配」的選情，反而成為國民黨鹹魚翻身的契機。與民眾黨合作破裂後，國民黨退無可退，妥協既意味著死亡，被置於死地的國民黨內各派很難得的達成廣泛共識，克服了該黨在關鍵時刻素來愛搞內鬥、分裂的毛病，第一次面對強敵真正團結了起來，開始單獨向民進黨發起挑戰。

國民黨侯友宜（左）、趙少康（右）陣營發布「侯康配」官方形象照。（侯友宜競選辦公室提供）

在這一過程中，馬英九、侯友宜、朱立倫、韓國瑜等都做了不少頗有成效的工作。尤其侯友宜，展現了一個候選人應有的大度與自信。趙少康那麼傲氣的人，也甘願放下姿態，在危機時出任侯友宜副手，在國民黨這個犧牲個人精神已相當罕見的政黨很不容易。

正所謂大力出奇跡，自完成登記一個月來，國民黨不退縮、不放棄，一路穩打穩紮，展現了難得的韌性，一步步拉近與民進黨「賴蕭配」的差距，終於又回到了傳統藍綠對決的大選格局，與「賴蕭配」的民調也到了誤差範圍之內。

據「美麗島電子報」第94波追蹤民調，截至12月20日，民進黨「賴蕭配」的支持度為36.3%，國民黨「侯康配」的支持度32.8%，差距已縮小到3.5%。

原本躺著選的賴清德蕭美琴突然發現自己躺不下去了！再躺著選很可能就得重蹈「連宋配」覆轍。

特別當選戰進入最後二十多天，國民黨瞄準民進黨的傳統票倉——年輕選票發起進攻，賴清德卻因為萬安礦區老家住宅違建持續失血，兩黨的差距還可能會進一步縮小。

雖然就目前資料看，民進黨「賴蕭配」的贏面仍然更大一些，但是如果國民黨能抓住最後二十天時間打出氣勢，再配合持續整合郭台銘等藍營遊弋力量，與柯文哲繼續商談棄保，在最後一刻反超也並非沒有可能。