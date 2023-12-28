台灣大選2024︱國民黨民調突然崩盤 侯友宜做錯了什麼？

臨近大選，國民黨民調突然崩盤，根據《美麗島電子報》26日公布最新第97波民調可以看到，民進黨「賴蕭配」支持度成長了1.4個百分點，來到38.9%；國民黨「侯康配」大幅下挫3.2個百分點，降到29.4%；民眾黨「柯盈配」成長0.9個百分點，來到17.2%。

國民黨和民進黨的民調差距因此大幅增加，從第95波民調相差3.9個百分點，到第96波相差4.9個百分點，再到第97波擴大到9.5個百分點。如果維持這樣的趨勢和差距，原本有機會與民進黨角逐總統位置的國民黨，恐怕將與總統大位無緣。

為什麼臨近大選國民黨的民調突然如此暴跌呢？兩輪正副總統辯論民進黨賴清德和蕭美琴表現上佳，比侯友宜和趙少康更會抓選民人心是一個原因，另一個更重要的原因是侯友宜位於中國文化大學「凱旋苑」的租屋延燒所致。

在「房子」問題上，本來賴清德先失一局，自身都不乾淨，賴位於萬安礦區老家的房子因為違建被曝光，民調下跌，一度被國民黨拉近到誤差範圍。但是隨着賴案違建案曝光時間延長，加上賴清德採取止血措施，提出用信託方式處理房產獲得選民認可，違建案對賴清德的殺傷力已經不大。

與此同時，民進黨通過各種深挖，又找到了國民黨候選人侯友宜的傷疤。他們發現侯友宜在中國文化大學旁邊的「凱旋苑」有房產出租，而且是租給學生，就大幅造勢，攻擊侯友宜一邊通過其妻對學生高價出租房屋剝削青年，一邊在選舉中提出「居住正義」。

民進黨主席暨總統候選人賴清德12月23日行程滿檔，接連出席南投、彰化環島拼圖活動後，趕赴「唱土地的歌，拼咱的希望-台中場」。（賴清德競選辦公室提供）

因為「剝削」、「青年」、「居住正義」這些議題要遠比房屋違建議題更能觸及社會疼點，民進黨一炒作這個議題，侯友宜的「居住正義」牌立刻失靈，當侯友宜妻子又被扣上「包租婆」的帽子，立刻就引起選民回應，國民黨侯友宜的支持度旋即跌落。

反映在民調上，儘管其它幾家的民調數據變化並不大，但是以滾動發布的美麗島民調反映特別強烈。這也再次反映出，在打選戰這個事情上，民進黨無論是時機把握，還是議題選擇，都比國民黨更勝一籌。

民進黨作為一個草根出身的街頭政黨，打選舉泥巴戰反應迅速，什麼招都能想得出來，同樣是抹黑都能比對手把對方抹得更黑一些，很多人對2004年大選民進黨通過「兩顆子彈」逆襲國民黨上位的經歷都記憶深刻，這是國民黨這個迂腐的老邁政黨所不能及的。

本來神聖嚴肅的民主政治被簡單化為選舉，並因選舉的需要再被異化為政黨和候選人之間各種無所不用其極的互相抹黑與數據遊戲，真令人遺憾。

因為距離大選投票只有兩周多時間，民進黨打出這張牌讓國民黨非常被動，如果國民黨侯友宜不能儘快止血，形勢會非常危險。