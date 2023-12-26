2024台灣大選｜不管誰出線　台學者：兩岸關係回不去了

今屆台灣總統大選將於明年1月13日舉行，台灣學者分析，今次朝野3黨候選人不管誰出線，兩岸關係都不可能回到馬英九主政年間狀態，一是美中現在對抗多於合作，二是北京在2019年後推進統一進程，絕不可能讓兩岸統一問題永遠只停留在和平發展而沒有往後推進。



台灣政治大學國際關係研究中心12月26日舉辦「誰來解開兩岸的結：三黨總統候選人兩岸政策與選後可能局勢」座談會，邀集不同學者分析不同候選人當選將會如何塑造未來的兩岸關係。

台灣總統大選第二場電視政見發表會26日登場，民眾黨總統候選人柯文哲（右）、民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）3人再度同場交鋒；政見會抽籤的發言順序為柯文哲、侯友宜、賴清德。（台灣中央選舉委員會提供）

台灣淡江大學外交與國際關係學系副教授張五岳表示，不管是民進黨、國民黨或民眾黨哪一組候選人從總統大選勝出，兩岸關係都不可能回到2016年以前狀態，那時候沒有中美大國博弈，也沒有「習五點」；不過不同候選人勝選，北京施壓力道將有差別。

張五岳指出，北京在這次選舉期間，罕見動用經貿手段，將選舉界定成「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」，而選後不同結果，北京文攻武嚇一定採取截然不同的策略選項。張五岳強調，如果是北京方面「最不樂見的」，選後文攻武嚇、經貿手段一定比選前大，如果選後結果是北京「期待的」，文攻武嚇甚至貿易手段理論上是可控，也可透過談判協商解決分歧。他認為，北京絕不可能中斷兩岸經貿交流，絕不可能廢除ECFA、絕不可能期待兩岸經貿全面性脫鉤。

張五岳認為，台灣大選後兩岸關係走向，相當程度取決北京的期待與否。（政治大學國際關係研究中心）

張五岳分析，倘若由民進黨勝出，可以預期兩岸不會有任何談判、協商新進展，必須著重在避免兩岸擦槍走火、情勢誤判，從中共中央台辦幾次對外發言來看，也顯見其對於民進黨沒有存在「任何幻想」；但只要中美「大兩岸」維持良性對話空間，台海「小兩岸」仍屬可控。

然而，如果是國民黨取得執政情況下，張五岳認為，兩岸關係也不可能回到2016年以前，因中美彼時並非大國對抗跟博弈，且北京重視和平發展，2019年以後北京推進統一進程，北京絕不可能讓兩岸統一問題永遠只停留在和平發展而沒有往後推近。

國台辦原副主任、海峽兩岸關係協會原副會長王在希23日表示，如果頑固「台獨」分子賴清德當選，兩岸關係必然會越來越緊張，不排除兩岸出現兵戎相見的局面。（微博@大越楚卿）

台灣政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢同聲認為，不管是哪個陣營當選，兩岸關係回到2008年至2016年期間狀態是不可能的事情，非綠陣營競選期間強調「親美和中」平衡關係，這個達成難度非常高，只能說非綠陣營執政較可能使兩岸軍事衝突危機大幅減緩，甚至在ECFA等經貿議題有可能較為和緩。

王信賢認為，如果民進黨繼續執政，北京有開啟法理鬥爭可能。（資料照片）

如果是民進黨繼續執政，王信賢指出，思考需從北京的角度來看。值得注意的是，會否有另外開啟法理鬥爭可能，「明年兩會非常重要」，北京2005年通過的「反分裂國家法」，提到三個對台使用非和平手段，「有些是非常模糊」；此外，中共總書記習近平上台後，很多說法都沒寫入「反分裂國家法」，修法呼聲在中國大陸涉台學界也已經談很久，若是要趁此機會修法，也不一定等到明年兩會，因為全國人大常委會修法權限已非常大。