習近平新年賀詞重申兩個「硬道理」

2024年新年前夕，國家主席習近平通過中央廣播電視總枱和網路，發表了2024年新年賀詞，這也是習近平以國家主席身份所做的第11次新年賀詞。此前，新華社推出系列稿件，回顧了過去十年習近平所做新年賀詞。

在今次11分鐘提前錄製好的視頻中，習近平延續了以往賀詞的慣例，總結了中國過去一年在經濟、社會、外交等各個方面所取得的成就，點到了東北全面振興、雄安新區、長江經濟帶、粵港澳大灣區、C919、國產大型遊輪、新能源汽車、成都大運會、杭州亞運會、「村超」、三星堆、國家版本館、中國-中亞峰會、第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇……用習近平的話說，這一年的步伐，走的很堅實、很有力量、很見神采、很顯底氣。

在上海虹橋機場停機坪拍攝的即將首航的C919飛機（圖/新華社）

除了鋪陳成就，習近平在新年賀詞中包含了兩個「硬道理」：其一是高質量發展是硬道理。習近平在賀詞開頭即提到了「一年的不易」，並在總結各方面成就之後說到，「前行路上，有風有雨是常態。一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業、生活遇到困難，一些地方發生洪澇、颱風、地震等自然災害」，而要想化解這樣的不易、壓力、困難，唯有通過不斷髮展。

故此，習近平在賀詞中重申了全面深化改革開放、推動高質量發展這一硬道理。「我們要堅定不移推進中國式現代化，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，統籌好發展和安全。要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，鞏固和增強經濟回升向好態勢，實現經濟行穩致遠。要全面深化改革開放，進一步提振發展信心，增強經濟活力，以更大力度辦教育、興科技、育人才。」這既與2023年12月召開的中央經濟工作會議精神一脈相承，也為接下來的二十屆三中全會做了鋪墊。

其二是讓老百姓過上更好的日子是硬道理。習近平在賀詞中說道，「我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。孩子的撫養教育，年輕人的就業成才，老年人的就醫養老，是家事也是國事，大家要共同努力，把這些事辦好。現在，社會節奏很快，大家都很忙碌，工作生活壓力都很大。我們要營造温暖和諧的社會氛圍，拓展包容活躍的創新空間，創造便利舒適的生活條件，讓大家心情愉快、人生出彩、夢想成真。」

2018年10月24日，習近平在深圳改革開放館參觀。（新華社）

過去一年，是中國從新冠肺炎疫情這樣的非常態步入正常態的一年，原本人們以為解除疫情封控這樣的外部因素後，中國經濟可以全面復甦，然則疫情後各方面的數據並不容樂觀，社會面的預期與信心尤其低迷。中國又重新來到了十字路口，人們期待推遲召開的三中全會可以如歷史轉折關頭的十一屆三中全會一樣，或者如十八屆三中全會一樣，給信心低迷的社會注入強心劑，也給搖擺中的國家投下定海神針。

在這樣的背景下，習近平新年賀詞中重申的兩個「硬道理」便至關重要。這兩個「硬道理」，也與不久前去世的法學泰斗江平在《沉浮與枯榮》中對鄧小平所言「發展是硬道理」的解釋相一致。江平說，「硬道理就是不受意識形態約束的道理，高於意識形態的道理。那時候我們整天講意識形態，這個也意識形態，那個也是意識形態，但小平同志講『發展是硬道理』，就是發展超越於意識形態之上。這是馬克思主義最根本的思想，生產力是最硬的道理，生產力是沒有階級性的，不能說發展的是資本主義的生產力還是社會主義的生產力。」

中國政法大學原校長、終身教授江平。（ IC photo 資料圖）

緊接着，江平還延伸出第二個硬道理，那就是人的解放。「《共產黨宣言》裏面特別講到了解放人的思想，真正能夠把人從各種束縛中解放出來，給人以完全的自由，給人以應該能夠享受到的權利，他都能夠享受到，這是一個硬道理。」

中國改革開放的成功，正是得益於這兩個「硬道理」。在接下來全面深化改革的過程中，這兩個「硬道理」也同樣適用。