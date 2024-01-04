中國海軍兩棲作戰發展迅猛　整體戰力不容小覷︱專家有話說

中國海軍近年來的發展，不論艦艇的數量，型號和性能都有着質與量飛躍的發展，讓人有目不暇給的感覺，在航空母艦、驅逐艦、護衛艦、潛艇等的建設不但門類齊全，而且武器裝備及戰力亦直追世界一流水平。在此同時，中國海軍的兩棲作戰能力亦有着令人印象深刻的發展。現在通過檢視中國海軍的071、072、075幾型主要的兩棲作戰艦艇，試着了解現階段中國海軍的兩棲作戰能力。



撰文：蔡翼（台灣國際關係學者，東亞統合研究中心執行長）



071型綜合登陸艦是中國海軍的一種大型船塢登陸艦，對標美國海軍聖安東尼奧級船塢登陸艦，是世界上生產數量第二多的先進船塢登陸艦。可作為氣墊登陸艇的母船，用以運送陸戰隊員、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，也可搭載兩棲車輛，機庫可容納4架直升機，甲板可供兩架直升機同時起降，執行垂直登陸的任務。

071型船塢登陸艦可以在其塢艙中攜帶4艘726A野馬氣墊登陸艇，10艘071型船塢登陸艦一次可以投放40艘氣墊登陸艇，每艘氣墊登陸艇可運送1輛ZTZ-96B主戰坦克或1輛15式中型坦克、或2輛ZBD-05兩棲步兵戰車或80名陸戰隊員。每艘071型船塢登陸艦約可投送一個全建制的陸戰隊合成營。

2015年8月25日，俄羅斯濱海邊疆區，中俄聯合軍演「海上聯合-2015(Ⅱ)」海空軍事演習舉行。中國「長白山」登陸艇亮相。（VCG）

075型兩棲攻擊母艦對標美軍的美國級（USS LHD）直升機船塢登陸艦，是中國海軍最大型的兩棲攻擊母艦，設有機庫能搭載30架各型直升機，擁有直通甲板可以同時起降6架直升機，同時設有塢艙作為35輛兩棲戰車、3艘氣墊登陸艇的母船運送陸戰隊員、步兵戰車、坦克等開展登陸作戰。

075型作為一款兩棲攻擊母艦，除能使用艦載直升機進行垂直登陸作戰外，本質上還是一款海上運載平台，艦艇到離海岸較遠的位置，直接通過直升機和氣墊登陸艇將兵力和作戰車輛快速投送上岸形成戰鬥力。每艘075型兩棲攻擊母艦約可以運載一個全建制的陸戰隊合成營和一個空中突擊營，遂行海軍陸戰隊「多層、雙超」的兩棲登陸作戰。

此外解放軍還擁有36艘以072系列為基幹的大型坦克登陸艦隊，在兩棲登陸作戰中，可形成以多艘075型兩棲攻擊母艦和071型船塢登陸艦為核心，以072型坦克登陸艦為基幹，以氣墊登陸艇、兩棲步兵戰車、直升機為觸角，組成一支實力強大的海上登陸攻擊船團。

中國首艘075型兩棲攻擊艦──海南艦。（影片截圖）

076-未來的無人機母艦

076型是中國海軍正在計劃建造中的兩棲攻擊母艦，相較於075型，076型將增加電磁彈射器和降落阻攔索系統，主要用於起降包括殲-35在內的固定翼、有人或無人飛行器。據報道，076型的排水量將超過六萬噸，已經達到中型航母的規格。

從網路流傳的圖片看，船體似乎採用斜角甲板，裝設了艦載機彈射器及降落的攔阻索，用於彈射艦載機或大型固定翼無人機，遠超乎外界先前對076型兩棲攻擊母艦的想像。一旦兩棲攻擊母艦改變成這種布局，等於一種可獨立施行艦隊防空與對地攻擊的混合型航母；未來也可參與大型航母的混合編隊，是近年美歐等國擴大兩棲攻擊母艦功能一種新的趨勢。

未來部署在076型兩棲攻擊母艦上的飛機可以包括殲-35隱形戰機，攻擊-11無人機，長航時、大載荷、可擔任空中預警、反潛偵測、察─打一體的翼龍-3無人機來補強兩棲攻擊母艦在制空、制海、預警、反潛等方面的軟肋。在功能上和整體戰力上，明顯優於搭載美軍F-35B垂直起降隱形戰機的「閃電航母」。說實在的，從AV-8獵鷹到前蘇聯的雅克-38、雅克-141到F-35B，從未有過一款垂直起降戰機真正符合戰場作戰的需求，至於「閃電航母」的戰力如何，仍有待觀察。

推估中國兩棲艦隊投送兵力的能量。（作者製表）

由於水下無人作戰載具的應用日趨普遍，未來076型兩棲攻擊母艦也許可以利用它的塢艙作為水下無人載具（UUV）的維修支援中心，可為特遣艦隊保駕護航的水下無人載具提供後勤保障，使076型兩棲攻擊母艦成為一種「空中／水下無人機母艦」。

為了提供登陸艦隊強大的火力支援，有研究報告指出，中國可利用其先進的遠程火箭炮技術裝備一款重型「武庫艦」，可伴隨登陸船團提供登陸部隊及時而密集的火力支援。

檢視了中國海軍071、072、075各型主要兩棲作戰艦艇的功能，也探討了未來076型兩棲攻擊母艦可能扮演的功能及角色，通過這些試着來了解中國人民解放軍海軍現階段的兩棲作戰能力。此外中國擁有超過60萬噸大量「軍民兩用」的滾裝輪，戰爭動員時可以支援解放軍進行兩棲作戰，所以中國海軍兩棲作戰的整體戰力確實不容小覷。

（本文原載《亞洲週刊》，經作者授權轉載。）

