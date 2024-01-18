國足問題上的「實事求是」應該擴大化

作為一個偽球迷，最近每天都在追着亞洲盃看，中國隊與塔吉克斯坦的那場比賽自然也沒落下。17日晚中國隊跟黎巴嫩的所謂「生死戰」，踢完後被官媒調侃《國足踢哪場，哪場就是生死戰》，言簡意賅，切中要害。

在亞洲盃前，由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總枱央視聯合攝製的年度反腐大片《持續發力 縱深推進》推出，專題片共四集，選取了紀檢監察機關查處的12個典型案例，其中國家體育總局原副局長、中國足球協會原黨委書記杜兆才，中國足球協會原主席陳戌源，中國國家男子足球隊原主教練李鐵等足球領域系列腐敗案，最受關注。據統計，在新一輪足壇反腐風暴中，已有十多名曾在中國足協系統任職的中高管理層或教練員被查。

李鐵表示：「我是非常後悔的。還是要踏踏實實的，也要走正路，不要急功近利，不要想盡一切辦法去走捷徑。」（影片截圖）

為了起到警示作用，央視反腐大片預告後，中國足協就向內部員工發出了「按時學習收看」的通知，並要求員工們在11日，也就是足球領域腐敗案專集播放完隔天下午三點前提交不少於1500字的觀後感。已經前往卡塔爾備戰亞洲盃的中國隊中方教練組成員以及工作團隊成員，以及在昆明備戰U20女足亞洲盃的球隊教練和工作人員，也都接到了通知。

因為這樣的背景，所以亞洲盃中國隊與塔吉克斯坦比賽結束後，新華社還專門發了一篇文章《差歸差 爭議歸爭議》，很實事求是的指出了國足在上半場的問題：面對首次參加亞洲盃、世界排名第106位的塔吉克隊，國足在上半場表現得比對手更像新手，踢得幾乎是沒內容。觀看這場比賽的教練們、球迷們以及中國足球的從業者們，可能感到無奈，也可能感到緊迫——噩夢般的45分鐘展現出國足與現代足球的巨大差距，青訓真得要狠摳細節、找準靶點、加把勁兒了。

亞洲盃國足0：0塔吉克，國足入球被VAR推翻。（袁志浩攝）

對於下半場進球被取消的爭議，新華社援引中國隊主教練揚科維奇在賽後的話說：「被取消進球每個人都很遺憾，但我不想利用裁判作為逃避的藉口。我們要從自己的問題着手。」

更早之前，也即2023年APEC期間，泰國政府官方賬號發布了一段習近平與泰國首相聊足球的視頻，領導人先對泰國首相說：「我手小，抓籃球抓不住，踢足球還行。」習近平邊說邊伸出雙手，向泰國首相展示，並做了兩次用腳踢球的動作。泰國首相用英語說：「你喜歡踢足球？我也是。」他還告訴習近平，中國隊在泰國曼谷舉行的足球世界盃預賽36強賽小組首輪比賽中，2比1打敗泰國隊。領導人聽到後回應：「哎呦，是嗎？」之後接着說：「但是我覺得，僥倖成分大，因為我現在對我們國家的足球隊，我不敢肯定他們的水平，有起伏。」

中國國家主席習近平在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間與泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）談起足球。（影片截圖）

從視頻來看，現場氣氛輕鬆，習近平在談到中國足球時，也極為坦誠，雖然中國隊打敗了泰國隊，但直言「僥倖成分大」，而且對中國足球的整體水平做出了實事求是的評價，「我不敢肯定他們的水平」，「有起伏」。這是習近平第一次公開對中國足球做出評價，也毫不避諱地說了大實話。

這樣的實事求是和大實話，在各個領域都預期不足、信心不足的今天，不僅必要、重要，且應該擴大化，並重新成為整個社會的共識。畢竟，中國足球能否知恥而後勇，不斷縮小與現代足球的差距，不是靠僥倖就能實現的，而是必須在大力反腐的同時，實事求是深化足球改革。同樣地，中國經濟未來是不是光明，不是唱出來的，而是腳踏實地、實事求是幹出來的。

就像那篇已經消失不見的《重温實事求是的思想路線》所說的，改革開放是一次偉大覺醒，這一覺醒以「 真理標準大討論」 作為先導，體現了歷史進程的嚴密邏輯和當時決策的有章有法。改革永遠在路上，實事求是便是指路明燈。如今，身處改革的「 深水區」 ，面對難啃的「 硬骨頭」 ，淋漓盡致體現實事求是精神的十一屆三中全會，將給我們提供無盡的啟示。