瑙台斷交︱賴清德的第一波海嘯　北京出手有備而來

就在2024台灣大選結束後的第一個工作天，太平洋島國瑙魯（又譯諾魯）宣布與台斷交，陸方迅速回應表示讚賞和歡迎。台灣媒體輿論多以「突襲」形容瑙台斷交，但以出手速度與果斷來看，北京顯然有備而來，將不浪費時間，「風高浪急」的勢頭已然啟動。



北京與華府早已掌握選情

對於台灣的選情，相信以北京對台灣情況的掌握程度，勢必早已有所研判。至少在「藍白合」破局的那一刻開始，到選前十天民調「封關」的態勢，幾乎已注定民進黨這位「務實台獨工作者」賴清德，會在台灣在野力量分裂的情形下贏得大選。北京與華府必然都對此結果，提前做好了應對與準備。

華府的動作很明確，投票前夕英媒《金融時報》即透露，選後拜登（Joe Biden）政府將派高級代表團訪台。果不其然，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）於14日晚間抵台，並於15日上午與當選人賴清德、蕭美琴見面。三人顯然是銜命而來，對台灣下一屆新政府領導人「面授機宜」或「傳達指令」。

賴清德與蕭美琴1月15日上午接見美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（民進黨提供）

相應於此，北京更是不可能毫無準備，甚至可說預先做了應對方案。可以看到，被視為極有可能接班中國外長的中聯部部長劉建超於1月8日至13日率團訪美，他是2023年11月中美元首三藩市（舊金山）會晤之後，首位訪美的中國部長級官員。

王毅與劉建超的弦外之音

在美期間，劉建超於多個公開談話場合，均強調了中方對於台灣問題的立場。與國務卿布林肯（Antony Blinken）會面時，更要求美方應落實兩國元首三藩市會晤重要共識和成果。其言下之意，自然包括習近平當面對拜登所言：「美方應該將不支持『台獨』的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。」

此外，正在埃及訪問的中國外長王毅，也罕見對台灣局勢表達了「嚴正立場」，以強硬的語氣表示：「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是！『台獨』從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能！台灣島內誰想搞『台獨』，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲。」

中國外交部長王毅出訪埃及，1月14日在開羅見記者。（Reuters）

中方對台灣問題一系列的密集發言，包括中國外交部發言人毛寧於15日例行記者會上長篇回應台灣情勢，絕對都非空穴來風，而是意有所指。特別是王毅口中以「法律」嚴懲「台獨」，更是充滿無比的想像空間，小至中止ECFA協議，大至動用《反分裂國家法》都有可能，也從背後說明了中國大陸對於賴清德的當選是有備而來。

劍指賴清德不會等就職後

如同2022年時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）訪台，中方隨即多面出擊，包括取消和暫停多項中美合作與對話，以及大規模、長時間的「圍台」軍演。事後來看這些舉措，都不可能是臨時的「隨機應變」，而是事先已準備好的劇本布局，一旦不願意見到的事實成真，隨即搬上枱面，步步進逼。美台看似贏了面子，但裏子全失。

「獨獨配」的賴清德蕭美琴當選，北京的做法更是如此，而且涉及更為全面的中美關係、國際政治與兩岸關係等各方面嚴陣以待。選前以ECFA關稅減讓作為祭旗，只是小菜一碟的預警，選後第一波海嘯即體現在瑙魯與台斷交，外交上的衝擊來得又急又快，接下來的「風急浪高」，肯定將一波又一波針對民進黨政府襲來，壓制賴清德的「台獨」氣勢。

瑙魯2024年1月15日宣布與台灣斷交，圖為當地建築物。（Facebook／The Government of the Republic of Nauru）

國台辦表明台灣的選舉結果，「民進黨並不能代表島內主流民意」。對於這段話的解讀，應該理解為北京不會針對台灣民意，但不代表不會對賴清德等民進黨掌權勢力做出回擊。只拿到四成選票支持的賴清德，就算選前氣燄高張，當選感言仍不脱其兩岸的「兩國」論述，但說起話來支支吾吾、磕磕絆絆，表示他心知肚明，在其正式就職之前，來自於北京的施壓只會更增加而不會減少。

小兩岸受大兩岸關係牽制

台灣有專家提出，列入ECFA早收清單的500餘項台灣產品，目前看來岌岌可危。而且陸方認定台灣對2,509項大陸產品構成貿易壁壘，台灣官方至今不理不睬，很有可能走向始料未及的兩岸貿易戰。當然，在政治、軍事上的「極限施壓」，也是在預期之中，只是不知道大陸的對台「百寶箱」中，將會拿出什麼意想不到的道具出來。台灣「台新投顧」對選舉結果提出分析報告，其中也有所警示：「如何應對選後中國升高脅迫力道，將是賴清德最大考驗」。

賴清德與蕭美琴唯一的靠山美國，看來也將面臨「靠山山倒，靠人人跑」的局面。台灣學者湯紹成即指出，由於特朗普（Donald Trump，又譯川普）來勢洶洶，拜登政府內外交困，已顯招架吃力，而且中東戰事已擴及紅海，情勢對美國極為不利，美方重申在台灣大選後重申「不支持台獨」，又派遣代表團來台宣達，看得出美國有意向北京示好的態度，改行「抑台友中」的路線。

2023年11月15日習拜會登場，習近平向拜登表明：美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。（Reuters）

美國「抑台友中」路線的形成，固然有拜登政府選舉考量的單方面意志，但也不可忽略北京在經營中美關係的戰略。特別是當「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」從習近平口中對拜登說出之後，台灣問題走回「一中」框架，已經成為了中美之間的「護欄」，「小兩岸關係」更加仰賴「大兩岸關係」的氣候與運作。

風高浪急將成台海新常態

賴清德贏得台灣大選，喜悦之情掩飾不住鐵青臉色。台灣也有親綠的輿論認為，北京根本拿賴清德沒辦法，台灣必會在美國的引領下「走向世界」。不過他們忘記了香港經驗，「反修例」風波鬧到眾人都準備看北京的笑話時，「港區國安法」無預警重重落下，美國手上的「香港牌」頓時宣告失效。

地緣政治的風暴轉移到了台灣身上，如同台灣前外交官介文汲接受《香港01》專訪時所說，瑙魯斷交只是北京應對「台獨」政府的「第一張骨牌」。介文汲話說得比較斯文委婉，更直白來說，賴清德的「台獨」路線勝出，就意味着兩岸關係的一場深層地震，瑙魯斷交只是第一波海嘯，接下來一波又一波的「風高浪急」，恐怕將成為台海的「新常態」。