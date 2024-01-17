瑙台斷交︱誰在曲解2758號「一中」決議　美國和民進黨別裝蒜了

2024台灣大選民進黨賴清德獲勝後，太平洋島國瑙魯（又譯諾魯）開出第一槍，於1月15日宣布與台灣斷交。瑙魯政府聲明指出，「將根據聯合國第2758號決議的規定，堅持一個中國原則，承認中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府」。如今，民進黨政府與美國又捲土重來，大談「錯誤引用2758號決議」論，形同為「台灣地位未定論」造勢。



台灣外交部第一時間發出聲明，批評瑙國「配合中國操弄所謂一中原則，並錯誤引用聯合國大會第2758號決議謬論」。美方則配合演出，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）指出，聯合國2758號決議文並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系；她表示，美方非常失望看到聯合國2758號文的內容被曲解。

透過批評曲解聯合國2758號決議，作為「挺台」的戲碼，美台之間已多次上演。例如2021年在聯大2758號決議50周年前夕，美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉行線上研討會，時任美國國務院主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）在會中表示，「中華人民共和國錯誤使用（misuse）聯大2758號決議，阻止台灣有意義參與」。

美國在台協會主席羅森柏格（右）1月16日舉行媒體說明會表示，美方非常失望看到聯合國2758號文的內容被曲解，並被用來作為對台施壓工具，不但限制台灣在國際舞台上發聲，同時也衝擊台灣與其他國家的外交關係。（Reuters）

智庫學者葛來儀（Bonnie Glaser）進一步補充，聯大2758號決議僅決定「中國」在聯合國代表權議題，台灣參與問題仍未解決；美國長年立場是台灣主權未在《舊金山和約》有定論，美方認知（acknowledge）中華人民共和國所稱「台灣是中國一部分」的立場，但並未接受（accept）。

回顧美台雙方的說法，其實都刻意回避一個關鍵的歷史時間點，那就是台灣早在1945年回歸當時由中華民國政府所代表的中國。而1971年聯大通過的2758號決議，處理的是「中國」席位問題，要解決的是由台北還是北京來代表「中國」席位，從無涉及「中國」與「台灣」兩個「主權國家」對立式的參與問題，最後決議由北京的中華人民共和國政府取代台北的中華民國政府。

換句話說，自1945年台灣回歸中國，至同年10月聯合國成立，再至1971年的2758號決議，台灣自始至終都在聯合國及其體系的相關機構內，只是涵蓋台灣的「中國」席位代表，從中華民國政府換成了中華人民共和國政府。

只要避談1945年台灣回歸中國的事實，就是刻意拿「台灣地位未定論」來混淆視聽。建議AIT主席羅森柏格，可以回去翻翻美國《國務院公報》（Department of State Bulletin）第22卷（1950年1月至3月）的記載，當時美國總統杜魯門（Harry Truman）與國務卿艾奇遜（Dean Acheson）都說「台灣已歸還中國」，且「在過去的四年中美國及其盟邦都沒有異議」，亦即美國官方自己也否認了「台灣地位未定論」。

聯合國大會第2758號決議文。（聯合國網站）

羅森伯格甚至可以返回美國，大聲質疑拜登（Joe Biden）政府，既然2758號決議文「沒有排除任何國家與台灣建立外交關係」，那麼為何美國時至今日不與台灣創建外交關係呢？為什麼今（2024）年1月1日中美兩國建交45周年，拜登還要與習近平互致賀函呢？

說穿了，無論是民進黨政府還是AIT，都是在大玩文字遊戲，騙一騙搞不清楚兩岸複雜法理問題的台灣民眾，把斷交的責任與「台獨」的風險，全部推到「中國威脅」身上，美國也順勢逃過對台灣「口惠實不至」的質疑。

事實上，大陸外長王毅近日在埃及開羅，重新說明了從《開羅宣言》到《波茨坦公告》的歷史脈絡，等於是再次宣告台灣屬於中國的歷史與法理基礎。民進黨方面如果無法接受，這也不會妨礙「一個中國」的事實在國際間的認受與效力，不只是聯合國體系，還有180多個與北京建交的國家，甚至是去（2023）年8月撤銷台灣立法院作為永久觀察員的中美洲議會（PARLACEN）等，都在國際上形成了「一中」防護圈。

因此，到底是誰在曲解2758號決議文的「一中」事實，答案已經很清楚了。台灣問題不是國際問題，而是國共內戰歷史所遺留下來的問題，民進黨政府與美國想要藉着攻擊2758號決議，進而延伸到「台灣地位未定論」，企圖把台灣問題「國際化」，其實只會把台灣問題的結打得更緊，因為此做法從根本上問錯問題又給錯答案。

美國和民進黨政府難道會不知道嗎？只是都在裝蒜罷了。