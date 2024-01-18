台灣總統大選2024 |「歷史罪人」柯文哲的下一步是什麼？

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣立委、總統大選結果已經出爐，基本上藍綠兩黨各有各的遺憾。



首先是民進黨。賴清德雖然以558萬票、40.05%的得票率勝選，打破了台灣1996年總統民選以來，單一政黨最多執政8年的紀錄，民進黨的立委席次卻直接銳減10席，從2020年的61席下降到了51席，無法順利突破57席過半，賴清德因此成為少數總統。

接著是國民黨。經歷2020年的立院席次重挫後，國民黨這次直接增加14席，從2020年的38席來到2024年的52席，再加上2席實質與國民黨結盟的無黨籍，這次國民黨總共獲得54席，雖然沒有過半，卻也是立法院第一大黨。不過在總統大選層級，侯友宜的得票數（467萬）少於此次國民黨政黨票（476萬），顯然是有部分淺藍選民流向了柯文哲，導致侯友宜成為首個守不住國民黨政黨票基本盤的總統候選人，柯文哲也因此被部分期待政黨輪替的選民罵成「歷史罪人」。

不過這個「歷史罪人」依然沒有放棄攪動台灣政局。從政黨席次來看，這次柯文哲帶領的民眾黨從2020年的5席上升到了2024年的8席，席次上雖沒有顯著成長，卻因藍綠兩黨都未過半，而讓民眾黨成了立院的關鍵少數。如今柯文哲不僅能決定立法院長究竟會是民進黨的游錫堃，還是國民黨的韓國瑜，也能對藍綠擺出談判姿態，決定日後究竟要與何方結盟，還是僅在議案上游擊式合作。

1月15日，民眾黨團公開就立法院長議題開出四大條件，要求藍綠承諾建立議會調查聽證制度、強化人事同意權、強化立委利益迴避規範、立法院長經費使用公開透明，再決定要支持哪一黨奪得立院龍頭。從眼下局勢來看，不論柯文哲的最終選擇是什麼，已經喊出4年之後再戰總統的他，都會把是否結盟、如何結盟當成籌碼，繼續鋪排自己的政治路，就像這次選戰後期的各種操作。

民眾黨候選人柯文哲13日晚間8點於競選總部宣布敗選，並在向支持者發表敗選感言。（柯文哲競選總部）

民眾黨的政治前路

回顧11月「藍白合」破裂到1月投票這段期間，各家民調都顯示，柯文哲絕無勝選可能，這點自稱「智商157」的柯當然也清楚，卻仍積極營造「必勝」氛圍，不僅宣稱所有民調都不準、墊底的不是自己而是侯友宜，還不惜對所有民調公司放話：「潮水退了就知道誰沒穿褲子。」這種極盡民粹與反科學的操演，目的當然不是勝選，而是要從藍綠兩方盡可能搜刮選票，衝高民眾黨的不分區席次，來讓自己成為關鍵少數、待價而沽。至於會否因此影響政黨輪替，顯然就不是柯文哲的首要考量。

其實觀察整段選戰過程，不難發現柯文哲就是個極度自我中心的功利主義者，沒有固定路線也沒有核心信仰，所以白紙黑字簽署的協議都能撕毀，曾經確定的結盟策略也能一夕推翻。當然，柯文哲口才極佳，文青式語言信手拈來，「理性、科學、務實」頭頭是道，卻更多是巧言令色的人設包裝，而非真心信奉的價值理念，否則就不會一面大談「科學」，一面口出「統計誤差是要我讓6%」的反科學言論、一面高喊「不要密室政治」，一面卻與國民黨在「藍白合」糾纏期間多次密室、一面呼籲政黨輪替，一面又放任黃珊珊發布假民調擾亂政黨輪替。這還只是這次選戰期間的反覆，回顧柯文哲從政十年，類似作法不一而足、班班可考。

因此針對民眾黨就立法院長開出的四大條件，第一天認識柯文哲的人或許還會眼前一亮，認為議會改革曙光乍現；但只要是對柯文哲有一絲瞭解，就會知道這四大條件與過去的「藍白合」一樣，是柯文哲包裝自己的工程、隨時可被推翻的權宜之計，民眾黨究竟要支持游錫堃、韓國瑜或自提人選，真正的參考依據根本無關這四大煙霧彈，而是黨主席柯文哲與黃珊珊等幹部的政治判斷。

柯文哲（中）2023年12月23日在新竹出席競選活動（Reuters）

從民眾黨的視角來看，與藍綠結盟各有不同的發展情境與機遇。如果與民進黨結盟成功，因為賴清德是少數總統，民眾黨將有機會要求立法院副院長、召委等位子，還能進一步尋求與民進黨共組聯合政府，讓柯文哲等黨內高層參與執政；而立院未過半的民進黨只要獲得民眾黨8席支持，便能讓游錫堃坐上立法院長，如果賴清德同意分享行政權、換取民眾黨甘為表決附庸，就能形成穩定執政。

但如果賴清德不願分享行政權，或柯文哲根本拒絕與民進黨結盟，那麼民眾黨將有可能尋求與國民黨合作，共組在野聯盟，在立法院長一職上支持韓國瑜，換取作為立院最大黨的國民黨分享召委等職；而國民黨將能因為民眾黨8席的加盟，在立院獲得過半表決的能量，並讓賴清德真正成為少數總統，無法在法案推行上隨心所欲。不過，藍白結盟也可能導致行政與立法的尖銳對立，讓台灣政務難以推動，構成對內對外的執政風險。

當然，善變如柯文哲，也可能選擇藍綠兩邊都不結盟，意即在立法院長上自提人選，或是乾脆選擇8票全部投廢票，讓第一輪表決無人過半。如此一來進入票多者勝的第二輪表決時，自然會是最大黨國民黨的人選勝出，也就是由韓國瑜擔任立法院長。但即便如此，因為立院仍無一黨實質過半，民眾黨也未與藍綠任一黨達成合作聯盟，未來將有空間在法案上游擊式杯葛，立法院的安定多數依舊難以維繫，也就可能影響議案產出、政務推動。

1月12日韓國瑜、朱立倫、侯友宜、趙少康和盧秀燕（從左到右）出席國民黨選前之夜。（梁鵬威攝）

柯文哲想要什麼未來

而柯文哲究竟會選擇哪一種路線，考量的不只是他個人的政治規劃，還有與藍綠兩黨的互動空間。

基本上，如果柯文哲的下一階段目標真如他所說，要挑戰2028年的總統大選，那麼未來4年柯文哲一定要布局的板塊有二：第一，衝高民眾黨在立法院的聲量，既要與民進黨進行議題攻防，也要與國民黨爭搶在野黨的光環；第二，布局2026年的九合一大選，即便無法有效提名縣市長，也要在全台大量提名議員候選人。但基本上，前述兩個布局存在策略矛盾。

如果柯文哲想要衝高在立法院的聲量，就要排除與民進黨共組聯合政府、並在立院結為同盟的選項，因為一旦走上這條路，等於宣告民眾黨成為「小綠」，並且甘做民進黨的投票部隊，未來不僅無法在立院監督民進黨，也根本無法與國民黨爭搶監督光環，基本上也就直接開始了泡沫化進程：民眾黨宣稱的「第三勢力」光環直接褪色，崩潰的支持者逐漸離去，黨內渴望更好政治前途的明星將被民進黨挖角。

但如果柯文哲想要在2026年大量提名，並在部分選區有所斬獲，最直接的做法就是尋求大黨禮讓，也就是重複2014年柯文哲被民進黨禮讓參選台北市長，以及這次一度操作「藍白合」尋求國民黨禮讓的劇本。但要大黨心甘情願禮讓選區，民眾黨就必然要走上結盟之路，例如選擇與民進黨共組聯合政府，或是與國民黨組成在野聯盟，只是這樣一來即便2026年有所斬獲，民眾黨依舊會有泡沫化的風險，因為藍綠兩黨的體量遠大於民眾黨，後者與任何一黨結盟，就算能在短時間內狂吃大黨豆腐，時間一長都有被大黨反向吞吃的可能。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

而據筆者所知，上述矛盾已經演變為民眾黨內部的路線之爭。以黃珊珊為首的聲音認為，民眾黨為求2026年擴大布局，應該選擇與民進黨共組聯合政府，並在立法院長議題上支持游錫堃，也就是直接變成「小綠」，基本上這個路線也與黃珊珊個人想參選2026年的台北市長有關；但以黃國昌為首的聲音則認為，民眾黨應該設法活躍在立法院的監督表現，鞏固「第三勢力」的品牌路線，拒絕成為「小藍」與「小綠」，而這個路線選擇則與黃國昌本人曾在時代力量有立委問政經驗、擅長議題攻防有關。

上述路線之爭，基本上就暴露了民眾黨的發展困境。以黃珊珊為代表的親綠派系根本不介意被當成「小綠」，也不在意民眾黨作為「第三勢力」的品牌殞落，反正在台灣的選制下民眾黨早晚要泡沫化，還不如在泡沫化前為自己爭取一個政治高點，例如台北市長；以黃國昌為代表的監督派系雖有理想，卻必須面對民眾黨缺乏問政人才的現實，不是所有人都像黃國昌有立委經驗、擅長揭弊、面對鏡頭極盡煽情，如果不與大黨結盟，未來立院極可能出現黃國昌一人賣力演出、其餘7人黯然失色的場面，等於是犧牲他人政治前途只為成就黃國昌的一人光環，且也無益民眾黨2026年的地方選舉。

而基本上這不只是民眾黨的困境，也是柯文哲的發展限制：想要壯大卻缺乏糧草兵馬，欲借他人勢力卻害怕被收編摸頭，但聰明如柯文哲當又怎會不知，所以在從政之後就採取了另類手段：一路發展壯大全靠背叛。先是在從政之初與民進黨親密合作，藉此獲得禮讓選上台北市長，再宣告與「貪汙腐敗」的民進黨理念不合，逐漸疏遠；期間為獲北京與藍營選民青睞，柯文哲一度喊出了兩岸一家親、舉辦雙城論壇；靠近2024年大選前，柯文哲又開始靠向國民黨，完成了從「淺綠」無縫接軌為「淺藍」的轉變，憑著「藍白合」議題壯大聲勢，開始分食「討厭民進黨」的民意版圖，同時嘗試一下被國民黨禮讓選總統的可能，失敗後之又迅速髮夾彎轉回「淺綠」，猛打國民黨是「中共同路人」。

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和獨立參選的鴻海創辦人郭台銘11月23日下午在台北君悅酒店舉行會談，但三方火藥味濃厚，現場氣氛尷尬，最終不歡而散。（Reuters）

簡單來說，柯文哲想壯大又不想被收編以致泡沫化，訴諸的手段就是持續的寄生與脫離、不斷的變色與背叛。而從結果來看，在先後玩弄民進黨與國民黨後，柯文哲已經完成了自我壯大的階段性目標，卻也因此走入無人可叛的新困局：現在不管是民進黨與國民黨，短期之內都不會再考慮與柯文哲合作。因為過去經驗已經證明，柯不只說話不算話、還是寄生大黨的吸血鬼，民進黨痛恨柯文哲帶走了淺綠年輕人，國民黨則恐懼被柯繼續分食反綠板塊；民進黨巴不得讓柯成為「小藍」好阻止黨輪替，國民黨則希望讓柯文哲成為「小綠」以釋出淺藍與中間選民。

而最直接的證據，就是1月15日民眾黨團開出立法院長四大條件後，遭遇了藍綠兩黨的共同冷遇，民進黨直接稱這些條件與是否適任院長無關；國民黨則表示會走自己的路，韓國瑜更已在18日下午宣布搭檔江啟臣，角逐立院正副院長，並對民眾黨表示「如果民眾黨願意合作，江啟臣會交出副院長搭檔一職，優先給民眾黨推舉的人選，促成在野黨的大團結」，看上去是傳達了善意，其實是直接跳過四大條件，擺出「要不要跟隨便你」的姿態。

說得更直接，藍綠已是寧可不要爭院長，也不想再給民眾黨勒索機會。而被冷遇的民眾黨將會面臨新難題，因為柯文哲選前已把自己形塑為反藍又反綠的「台灣救世主」，現在不管主動投票支持哪一黨、選擇與哪一黨共同結盟，都要付出人設崩壞的成本，儘管狂熱選民可能不在意，但在選前大罵對方貪汙腐敗、中共同路人，選後又直接合作結盟，這種行徑還是會勸退一些相對理性的支持者。

因此在藍綠兩黨拒絕被寄生、柯文哲又要避免直接泡沫化的情境下，民眾黨最可能的立院策略就是走黃國昌路線，也就是在立法院長上放棄站隊，藍綠都不支持，等於實質保送國民黨，並在政黨策略上藍綠都不結盟，不與民進黨共組聯合政府、也不與國民黨共組在野聯盟，而是針對不同法案進行游擊監督，在每一次的表決上展現身為關鍵少數的存在感，盡可能鞏固「第三勢力」的品牌。

高雄市前市長韓國瑜、國民黨總統候選人侯友宜、台中市長盧秀燕。（Facebook@中國國民黨 KMT ）

當然，這樣的作法還是不能阻止民眾黨的泡沫化，只不過是讓過程延長一些，而只要藍綠兩黨堅壁清野，堅決不給柯文哲寄生，民眾黨2026年的九合一大選必然會選得相當艱辛，即便能招降納叛、與部分投機的藍綠地方派系合作，撈到幾十席議員，也不可能在縣市長上再有新斬獲，頂多是像這次大選一樣，扮演成事不足、敗事有餘的角色，只是看敗的是藍綠哪一方的事。

至於2028年總統就更不用講，國民黨經此一役，基本上已能確定會由台中市長盧秀燕出戰2028年總統大選，屆時絕不可能再出現「盧柯合」或「柯盧合」的糾結：如果柯文哲願意合作當副手，國民黨當然不反對整合；但如果柯文哲真要選到底，國民黨必然會在副手上自提人選，不可能重蹈這次比民調、談正副的覆轍；如果柯文哲破天荒選擇與民進黨合作，就算可能增加國民黨挑戰2028年的難度，卻也意味民眾黨開始了變「小綠」的泡沫化進程，長期來看對國民黨爭取年輕與中間選民不是沒有好處。

當然，反覆無常如柯文哲，下一步要怎麼走實在不易預測，民眾黨也可能陷入黃國昌路線、黃珊珊路線的擺盪內鬥；但可以確定的是，藍綠暫時都會擺出大黨姿態、展現主體性格，不讓柯文哲予取予求，再看這位政壇變色龍要如何出招。