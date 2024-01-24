急流勇退的互聯網首富陳天橋　中國企業家人人羨慕？

消失於公眾視線已久的中國互聯網教父、盛大網絡的創辦人陳天橋，在月初突然被媒體爆出在美國俄勒岡州擁有一片面積約800餘平方公里的林地，已經是美國第二大外籍土地擁有者、名副其實的「美國地主」。



彭博社1月8日引述美國雜誌《土地報告》報道，陳天橋在2015年以8500萬美元（約1億1404萬新元）買下俄勒岡州大片林地，讓他成為美國排名第82位的地主。在外籍人士當中，只有加拿大的埃文家族（Irving）排名高於陳天橋，該家族在緬因州擁有超過4856平方公里林地。

報道還稱，陳天橋在加拿大安大略省也擁有約2023平方公里的林地，並在紐約曼哈頓、洛杉磯等地投資高端房產。這條消息在中文互聯網世界不脛而走，讓陳天橋這個有些古早的名字，再次被翻出來。他早年的傳奇故事、移民的海外經歷，和當前的財富狀況，都被渲染加工，成為了企業家朋友圈、財經自媒體號兩周以來的最熱衷的談資之一。還有人直言不諱地說：陳天橋，活成了首富最羨慕的樣子。

目前在美國定居的陳天橋，身價已飆至530億元（人民幣，約99億新元），位列《2023年胡潤百富榜》第77名。

急流勇退的互聯網首富？

陳天橋是中國第一代互聯網創業者的代表之一。他1973年出生於浙江紹興，大學就讀復旦大學經濟系，提前一年畢業後，在國企陸家嘴集團和金信信託公司工作過。

他本人熱衷於遊戲和炒股。1999年5月，在利好政策加持下，滬深股市走出大幅攀升行情，30個交易日內股指大漲65%，陳天橋也賺到了他的第一桶金。同年，他辭去工作，和弟弟陳大年創辦了盛大網絡。

盛大經歷過迷茫的兩年後，將韓國公司製作的大型網游《傳奇》引進中國，而此前，中國用戶幾乎沒有接觸過這類遊戲，《傳奇》上線如平地驚雷，一個月就實現了盈利。2002年，這款遊戲為盛大淨賺8億元。

2004年，盛大在納斯達克上市。年僅31歲的陳天橋身價一舉超過90億元，登上當年的胡潤IT富豪榜首位，也成了中國互聯網增長的一段傳奇故事。

但《傳奇》的爆火也引發了一系列社會爭議，不僅青少年為了玩傳奇在網吧過夜的新聞屢見報端，還爆出中年人為了恢復遊戲中的裝備，在盛大公司以死相逼，不慎引燃汽油，導致二度燒傷的新聞。 一時間，這款遊戲成為眾矢之的，《人民日報》也點名盛大科技，斥責網游對青少年的身心危害。

《北京晨報》當時報道，一名30歲左右的男子購買的虛擬裝備是不法分子利用網絡遊戲「外掛」產生的贋品，一旦「外掛」被封，遊戲中購買的虛擬裝備也跟著消失。但該男子獲知上當後，仍要求盛大讓他使用那些虛擬裝備。

遊戲《傳奇》在中國爆火的時期，中國總共只有不到5000萬網民，多數網民都選擇在網吧上網。（網絡圖片）

《長江商報》報道，壓力之下，陳天橋在2009年患上焦慮症和驚恐症，甚至在一次飛行途中發病昏過去，送到醫院才搶救過來。此後他決意離開公司，和家人去了新加坡。2012年，他賣出公司股份，套現88億美元（約118億新元）。盛大遊戲業務由盛轉衰，文學業務賣給了騰訊，陳天橋的名字也逐漸淡出大眾視線。

在今天一些財經媒體的敘述中，陳天橋這一段迅速成功，又急流勇退的經歷，不僅是身體健康影響下的頓悟，也是他毫不戀戰、審時度勢的結果。

誰在羨慕陳天橋？

人們也將陳天橋和其他曾經的首富相比，他們都有過風光的時刻，卻在時勢變化下身不由己，甚至波折重重。

例如，因為萬達深陷債務危機，創始人王健林還在奔走賣樓，恆大地產的許家印則面臨創辦的企業被清算、個人可能身陷囹圄的慘況，阿里巴巴的創辦人馬雲也當過首富，但也在近幾年經歷了一些風波。

陳天橋身上的話題，卻一一補上了這些遺憾：橫跨多領域、投資房地產，財富卻能跨越週期；還不受監管和環境變化的制約。

一個網民在陳天橋成為地主的新聞下評論稱，所有陷入困境的首富們一定都在深夜拷問過自己：為什麼我不早點抽身？自媒體「商業人物」更直言，「首富們應該都羨慕陳天橋」。

文章指出，諸多房產首富飽嘗市場下行之苦的當下，20年前的首富陳天橋，憑借在全球進行科創投資和配置土地資產，穿越多輪經濟週期，把自己活成了「老錢」。

而且，陳天橋雖然看起來遠離了中國市場，事實上卻通過盛大資本進行投資運作，一邊投資房產大戶，一邊投資腦科學加人工智能領域的公司，在中國投資的互聯網公司也有六家上市敲鐘。

移民中介的宣傳材料

不過，在眾多網民所追捧的退得夠及時這件事上，陳天橋卻並非像一些媒體所描述的是自身審時度勢的結果，也不是網民所說的「稱病退役」。

據他本人所說，之所以急流勇退，是因為患上嚴重的神經官能症的緣故，是有些無奈的結果。神經官能症是包括強迫症、焦慮症、軀體障礙在內的一系列精神障礙。

2019年10月，在接受騰訊谷雨訪問時，陳天橋說，「為什麼在這麼一個高峰的時候，我突然生病了呢？我本來可以做得更好、更大」。

他說，「我的焦慮來自沒有機會讓我繼續下去。我2009年走的時候，阿里巴巴才剛剛是個To B公司上市，騰訊遊戲還只有我們的70%、80%，為什麼是我得病呢？為什麼不給我這個機會？」 言語中的不甘可見一斑，顯然並非刻意「急流勇退」。

盛大互娛陳天橋據報為美國最大外籍地主 擁地逾8萬公頃

中國富豪成了美國第二大外籍「大地主」 美參議員要求國會阻止？

陳天橋對自己沒能把盛大做下去感到遺憾，他在一次訪問中說：「為什麼在這麼一個高峰的時候，我突然生病了呢？我本來可以做得更好、更大」。（互聯網）

值得一提的是，就在上述訪問故事發表的2019年，陳天橋仍會被批評「逃兵」、「放棄」，投資腦科學也被諷刺為想要「長生不老」。他本人還因為捐錢給美國學校而非中國學校被口誅筆伐。他所投資的格瓦拉電影、蝦米音樂，也都消失在互聯網海洋之中。

但在今天的環境下，他的決策不是逃兵，反而顯得英明瞭。此次「美國地主」的消息一出，一些移民中介趁機因勢利導，大作移民好處的文章，得到一些贊同，這與當下中國富豪資產出國的暗流相符合。

理性地說，陳天橋的成功和「移民」不成因果。但要看到的是，一位已逐漸淡出中國市場的企業家在中國商界引起廣泛討論，不僅僅與他本身所取得的成績有關，更多的還是折射了當下中國企業家對財富保全、對環境、對未來的不安。