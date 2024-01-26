「熱戰」「冷戰」並行　未來世界將進入到顛簸時代

2023年的世界並不太平，2024年的國際局勢也將是風起雲湧。當前，有兩場全球矚目的熱戰和一場經濟貿易戰。兩場「熱戰」是：持續了近兩年的俄烏戰爭和去年爆發的加沙戰爭。經濟貿易戰是中美之間起始於2018年初的美國特朗普政府對中國進口產品徵收高額關稅，此後逐漸發展演變成的美國與中國的經濟貿易戰。

這三場衝突，無論是「熱戰」還是「冷戰」，都是當今不平衡、不穩定的世界秩序的突出表現，其根源在於長期以來經濟全球化在「中心」與「外圍」兩端積累的問題與矛盾。當前，經濟全球化所導致和積累的問題與矛盾，正在突破以往依靠雙邊、多邊以及聯合國的國際協調機制可以調控的範圍。於是，公開的衝突就爆發了。

源於18、19世紀西方工業化時代商業資本、借貸資本的國際循環與周轉，啟動了經濟全球化的歷史進程。第二次世界大戰後，產業資本加入資本國際循環與周轉，經濟全球化加速發展。經過半個多世紀的快速發展，經濟全球化在西方發達國家和發展中國家兩端都積累了重大的問題和矛盾。

世界經濟走向引發關注。（視覺中國）

在經濟全球化的中心地帶，出現了產業空心化、加工業萎縮等一系列問題並導致了更多社會與政治問題。在經濟全球化的外圍地帶，即廣大發展中國家，因為資本的國際循環與周轉導致的不平等交換，越來越多的發展中國家成為經濟全球化的犧牲者、失敗者。

當下的這三場衝突可以說是經濟全球化所導致的後果，這些衝突有着深厚經濟根源和歷史背景，未來的世界將進入到一個顛簸的時代。對於我們來說，中國正處於實現現代化的最後的，也是最關鍵的階段。行百里路半九十。實現現代化最後的階段，也是困難最多，風險最大的時期。

以目前這三場衝突而論，如果中國應對不當，就必然造成嚴重的不利局面與後果。新的一年裏，中國需要很好地應對當今世界上的矛盾衝突，為自身爭取最好的發展機會和環境。

就兩場「熱戰」而言，中國要保持住中立的立場和態度，不選邊站隊，切不可被拖入衝突之中。現在俄羅斯在戰場以外的策略是，儘量把水攪渾，製造更多的熱點，分散美西方的注意力，以減少對烏克蘭的支持和援助。

俄烏戰爭：2023年12月29日，烏克蘭基輔遇襲後冒煙。（Reuters）

俄羅斯的這種策略，在2024年可能會在東北亞地區加以施展。這就非常值得中國小心和防範。加沙的戰爭是什葉派穆斯林與以色列的衝突。今年內也許加沙的戰爭會告一段落，但什葉派穆斯林與以色列的衝突不會停止。什葉派之弧，南起也門有胡賽武裝，北到黎巴嫩有真主黨武裝，他們背後是伊朗。中東地區的局勢開始的新一輪的動盪，不會在短期內結束。

中美經濟貿易摩擦和衝突，對中國的影響更加直接。美國發動對華經貿戰，既有遏制中國發展的意圖，更有在經濟全球化現有格局中調整產業鏈、供應鏈和重振美國工商業的戰略考量。因此無論共和、民主兩黨誰上台、誰當政，美國對華政策會是保持基本一致並繼續推行。這是中國更需要認真對待的。

對於中國來說，最重要的，當然也是最困難的，就是在衝突摩擦不斷的情況下，依然要儘量維護中美關係的大局，儘可能維繫中美的經貿往來，把來自美西方的壓力和造成的損失降到最小的程度。

中國要以最大的勇氣、最大的智慧和最大的耐心處理好、維護好中美關係。對於2024年來說，中美關係只要不變得更壞，對於中國來說就是好。

本文為中國社會科學院政治學研究所原所長、四川大學講席教授房寧在參加「2024年國際安全形勢展望」環節主題研討上的發言，經授權發布。