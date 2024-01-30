民進黨給王志安上了一課

以「流亡者」自稱的前央視記者王志安，無疑是台灣輿論場連日來的熱門人物。

事情起因是王志安在台灣大選觀選期間，參加《賀瓏夜夜秀》時的一番言論。在節目中被問及如何評價台灣大選時，王志安說，台灣大選像個秀場，「不像是政治競選的舞台，像是演唱會現場。」王志安還對觀光車將支持者拉到造勢現場表達不解，「這是選舉制度需要還是選舉人需要？如果是選舉制度的需要，那麼寧願花這個錢。如果只是選舉人的需要，那這是社會額外付出的成本。」

不過最終引發一場輿論風暴的，是其關於「殘疾人」的一段表述與模仿。王志安說，政黨造勢活動「有歌星」，「還有把殘疾人推上去煽情的」，為了營造節目氣氛，王志安還模仿了殘障人士無法挺直頭部的姿態，並喊着「支持民進黨、搶救王義川」。

節目播出隔天，爭議開始鋪天蓋地而來。民進黨發言人厲聲譴責、被模仿者陳俊翰律師表示對王志安蔑視訕笑的態度 「無法忍受」、《賀瓏夜夜秀》節目製作人道歉、節目贊助商解約，台灣內政部移民署以王志安「從事於許可目的不符的活動」為由宣佈廢止其入境許可並禁止其在未來五年內前往台灣。眼見事態擴大化，原本不願妥協且在推特上和民進黨持續「交戰」的王志安，在YouTube節目中「給所有人道歉」，並表示「目前公司訊息被公布，法人訊息被公布，所有的員工都不敢來上班了」，「正在遭遇的人肉搜索和網暴，是不折不扣的人身方面的傷害和安全威脅」。

也是在「道歉」節目中，王志安說他要向民進黨道歉，「我真的對不起民進黨，到台灣之後就應該歌頌民進黨，台灣的民主制度，不但是華人之光，還是世界之光，還是亞洲之光，還是宇宙之光。」「我怎麼能批評台灣呢？我怎麼能批評民進黨呢？我作為一個從來沒有選舉過的人，從中國來的人，我怎麼能對台灣的選舉制度指手畫腳呢？太不自量力了。」

不管王志安的道歉是出於真心還是被逼無奈，至少可以肯定的是，將台灣當作「第二故鄉」的王志安，即便早在「流亡」日本時就以決絕的姿態與中共割席，並做好了再也回不去大陸的準備，但仍無法抹去他身後的「國家」和「政黨」色彩，仍無法成為民主台灣的同路人。台灣各方隨後展開的「扒糞運動」，比如將王志安視為「雙面間諜」，將其觀選活動批為「中共介選」，對一向急於與中共割席的王志安來說，估計也只能暗暗自嘲一句「萬萬沒想到」。而這，也已經與最初的肇因——對殘疾人的歧視，相去甚遠。

央視前調查記者王志安。（影片截圖）

原本，在輿論風暴前，這應該是一場雙贏的脱口秀。對節目組來說，在台灣大選之後可以請來「前央視調查記者」、「日本流亡者」來做客，且特意設置了「支人支語」的小遊戲，一方面可以滿足受眾對於中共、對於大陸的想象，因為偌大的中國連一個王志安也容不下，另一方面也藉由王志安的到來嬉笑怒罵中營造出了一個「反中共同體」，雖然這個共同體從一開始就是想象的、不堪一擊的。

而對王志安來說，從其頭頂着「被封殺的前央視記者」的標籤「流亡」日本開始，就註定他要最大化利用這一標籤來實現自我包裝，進而收穫關注度。今次選擇《賀瓏夜夜秀》，也是看中了此節目在台灣的高收視率，別無其他。所以為了實現雙贏，即便在節目中被形容為「支那」，王志安也選擇忍氣吞聲，配合表演。

如果不是這場輿論風暴，面對雙贏的局面，恐怕王志安也不會說出自己感覺被冒犯的「委屈」——王志安在道歉節目中呼籲，作為民權律師，感覺被冒犯的陳俊翰律師也應該關注「支那」這一稱呼帶來的冒犯。不過，經由這場輿論風暴，民進黨也給王志安上了一課。在道歉節目之前，王志安在一期總結台灣觀選的節目中就坦言，「台灣社會雖然是一個言論自由的社會，但是距離那種暢所欲言的言論自由的社會，還有一定的距離，有很多政治雷區，這種政治雷區就使得這個社會在討論社會中間的價值衝突的時候，大家很難暢所欲言，雖然這是一個大家可以人人講話的社會，但是如果你講的不好，你也有可能遭受到非常大的懲罰。」

只是同樣讓王志安「萬萬沒想到」的是，「懲罰」來的如此之快。