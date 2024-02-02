台立法院長韓國瑜勝選：柯文哲究竟是關鍵少數　還是兩面不討好？

撰文：劉燕婷
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經歷多日紛擾，台灣立法院正副院長選舉在2月1日舉行，由國民黨推出的韓國瑜、民進黨的游錫堃、民眾黨的黃珊珊三方競選。

在第一輪投票中，國民黨、民進黨各自祭出了超強黨紀，結果也確實票票入匭，開出了54票對51票的全黨總動員；倒是說好「團進團出」的民眾黨，因為陳昭姿一張印泥汙損的「爭議票」，讓黃珊珊無法8票全拿，成了這次唯一沒有拿到全黨委員票的立法院長候選人。而在第一輪投票沒有任何候選人過半的情況下，院長選舉便進入第二輪投票，由得票較高的韓國瑜及游錫堃對決。

韓國瑜和江啟臣成為台灣立法院正副院長。（FB@韓國瑜）

雖說民眾黨曾經承諾，不會參與第二輪投票，但柯文哲選前撕毀「藍白合」的做法實在讓人印象深刻，所以民眾黨的「不可測」也成為這次各方議論的熱門話題，諸如「民眾黨可能在第二輪跑票」等陰謀論層出不窮。不過真的進入第二輪投票後，民眾黨8人確實皆未參與，所以最後還是形成了藍綠對決，由韓國瑜以54票擊敗游錫堃的51票，游也在第一時間宣布辭去立委。

基本上，這個結果符合筆者1月18日的文章預測，「民眾黨最可能的立院策略就是走黃國昌路線，也就是在立法院長上放棄站隊，藍綠都不支持，等於實質保送國民黨」；至於該文另一預測，「民眾黨可能在政黨策略上藍綠都不結盟，不與民進黨共組聯合政府、也不與國民黨共組在野聯盟，而是針對不同法案進行游擊監督，在每一次的表決上展現身為關鍵少數的存在感，盡可能鞏固『第三勢力』」的品牌」，則還須時間檢驗。

無論如何，在民眾黨未支持民進黨、國民黨拿下立法院長的情勢下，賴清德的穩定執政已經蒙上陰影：第一階段「綠白合」宣告失敗，未來要以聯合政府換民眾黨結盟，恐怕機會更小；但柯文哲是否因此彰顯了「關鍵少數」的角色，有助2026與2028兩次大選的選情，還是更加深陷兩面不討好的困境？其實值得深思。

各黨成員投入選票前都會技術性亮票，例如吹票把印泥吹乾、整理選票。圖為國民黨團總召傅崐萁率領多位黨籍立委直接亮票。（《聯合報》）

柯文哲又想重演「藍白合」的禮讓戲碼

回顧這次立法院長之爭，柯文哲可謂是戰略受限後，決定在戰術上重演去年11月的「藍白合」劇本：最後關頭極限施壓，逼迫大黨禮讓，但結果也一樣勒索失敗。

一開始，被認為是關鍵少數的民眾黨，在不同階段開出了不同「考題」、要藍綠兩黨「答卷」，包括立院改革4大條件、委員會單一召委制，製造「視路線決定支持藍或綠」的氛圍。但了解柯文哲的人都知道，這些條件不過是政治煙霧彈，民眾黨究竟要支持韓國瑜、游錫堃或自提人選，關鍵還是在柯文哲、黃珊珊、黃國昌等人的政治判斷與路線博弈，與藍綠是否接受前述條件無關。果然，在韓游都對前述條件表示同意後，民眾黨還是自提了黃珊珊參選立法院長。

而黃珊珊的出線也不是天外飛來一筆，而是三股力量作用的博弈結果：第一，民眾黨內有堅決不支持韓國瑜的親綠派系；第二，民眾黨內有堅決不肯「綠白合」、也不想「藍白合」的聲音；第三，民進黨內有強烈反對「綠白合」的力量。

韓國瑜曾角逐台灣的總統大位失利，如今成了台灣立法院院長。（資料圖片）

首先是民眾黨內有堅決不支持韓國瑜的親綠派系，這個派系基本上以黃珊珊為首，不僅反對在立法院長議題上支持韓國瑜，也不願意與國民黨合作組成在野聯盟、換取民眾黨人擔任副院長，基本上就是選前主要反對「藍白合」的民眾黨內勢力；但與之相反，這一派系並不反對「綠白合」，黃珊珊個人更是因為有意參選2026年台北市長、想獲民進黨禮讓，所以傾向在立法院長上支持游錫堃，並讓民眾黨與民進黨共組聯合政府。

但這一路線遭到第二股力量、也就是「堅決不肯『綠白合』也不想『藍白合』的聲音」反對，代表人物就是黃國昌。基本上，黃珊珊路線或許有機會讓民眾黨人入閣、參與執政，也有機會讓有志參選2026年九合一大選的黨內同志出頭，提高被民進黨禮讓的可能，但這一路線的實踐結果，就是讓民眾黨失去黨格成為「小綠」；尤其柯文哲選前一路猛轟民進黨貪汙腐敗，如果在選後直接與綠結盟、幫助民進黨完全執政，這種髮夾彎就算狂熱支持者能夠視而不見，還是會因人設崩壞而勸退一些選民，所以黃國昌強烈反對「綠白合」，認為民眾黨應該堅持不藍不綠的「新政治路線」，因此也不支持「藍白合」。

最後是第三股力量、也就是民進黨內強烈反對「綠白合」的派系。這個派系以民進黨黨團總召柯建銘為首，基本上從頭到尾都不肯給柯文哲好臉色，先後進行了「這8席是沒用8席」、「只接受民眾黨起義來歸」、「民眾黨議會改革是老套詐術」的強悍放話，顯然不只不同意禮讓立法院長，連副院長也要緊握在手，用意就是要避免重蹈國民黨選前的「藍白合」覆轍：養大柯文哲，以至最後養虎為患，因此這次寧願輸掉院長，也要堅壁清野，為長遠的2026年、2028年大選做準備。

江啟臣（左）當選立法院副院長，同黨韓國瑜（右）當選立法院院長。（立法院記者聯誼會提供）

當然，賴清德作為未來總統，還是希望用「綠白合」實現穩定執政，所以據筆者了解，賴這些日子有嘗試私下徵詢民眾黨人入閣，換取對方在立法院長投票上支持游錫堃，並與民進黨在立院結成同盟，讓民進黨實質過半，好順利推動法案與政令。但眾所周知，柯建銘才是民進黨立院的真正主導人，這次顯然為了貫徹堅壁清野的意志，連賴都不惜得罪、也不怕得罪，賴的努力當然也就竹籃打水一場空。

總之觀察前面三股力量碰撞，「藍白合」顯然沒有黨內民意基礎，「綠白合」則被黃國昌反對、被柯建銘唾棄，所以柯文哲只剩自提人選一條路，但就算自提人選，柯文哲還是想一拼「大黨禮讓」的可能，所以在立法院長人選提名上，不選擇8席當中唯一有立委經驗、但在民進黨中仇恨值極高的黃國昌，而是選擇了明顯願意「綠白合」、但從沒當過立委的黃珊珊，就是要賭賴清德意志能壓過柯建銘路線，讓民進黨在不想韓國瑜當院長的考量下，不惜自棄大黨主體、全部灌票給黃珊珊，形成51票加8票勝過54票的局面，就像當初柯文哲以「政黨輪替」要脅國民黨禮讓總統提名一樣。

只是從結果來看，民進黨不是國民黨、柯建銘也不是馬英九，且柯文哲的勒索最終還是失敗了。

2024台灣大選結果出爐，當選的民進黨賴清德（左）及其副手蕭美琴（右），在競選總部前向支持者致意。（賴清德競選辦公室提供）

不藍不綠路線能走多久

而這樣的結果，雖然彰顯民眾黨作為「關鍵少數」，成事不足敗事有餘的特色，卻也凸顯柯文哲與其政黨的發展隱憂，那就是民眾黨內部的路線之爭：民眾黨究竟要做一個在野小黨，維持黨格，還是要參與執政，但做執政黨附庸？

而「黨格」與「附庸」之爭，其實也不是今天才有，早在去年「藍白合」糾結時，黃珊珊等人就曾以此反對民眾黨與國民黨結盟，柯文哲也在「事後想想覺得不對勁」後，短短幾天內撕毀了白紙黑字簽下的六點聲明，同時撕掉自己擔任副總統、與國民黨共組聯合政府、讓民眾黨人參與執政的入場券；現在又因為同樣爭論，讓黨內期盼「綠白合」、穩定參與執政的勢力夢想落空，短期內看起來「黨格」是守住了，沒有立即變成「小綠」，也沒有正式變成「小藍」，長期的發展隱憂卻仍待解決。

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和獨立參選的鴻海創辦人郭台銘11月23日下午在台北君悅酒店舉行會談，但三方火藥味濃厚，現場氣氛尷尬，最終不歡而散。（Reuters）

首先是與民進黨的相處問題。當然，善變是柯文哲的底色，現在拍板黃國昌路線，不代表永遠要走黃國昌路線，就像今天不支持游錫堃當立法院長，不代表明天不能同意部分民眾黨人入閣，畢竟柯仍可以把過去短暫同意「藍白合」時的說詞複誦一次，「這個政府裡面，凡是監督制衡的我要，譬如法務部、金管會等，希望是管這些，隨時盯著你們」，展現實際上是權力分贓、表面上是監督作用的「清高姿態」，並用這種方式，為自己寄生民進黨、參與執政開闢輿論空間。

但問題是這也要民進黨願意買單。如前所述，一向硬脾氣的賴清德之所以會向民眾黨遞出合作的橄欖枝，就是想以聯合政府換取立法院的兩黨結盟，也就是要民眾黨在立法院長上支持游錫堃，在以後的表決中充當民進黨的投票部隊，形成穩定執政。但如今立法院長選舉結果水落石出，民眾黨沒有支持游錫堃，已經失去重要的談判籌碼，就算還能獲邀入閣，恐怕也無法在重要部會扮演重要角色，還不如當初同意國民黨「藍白合」所換到的後續安排；且黃國昌在民進黨中仇恨值極高，還是個只顧個人問政表演的自走砲，就算柯文哲答應讓民眾黨人入閣，在黃國昌在任的情況下，究竟要如何貫徹民進黨意志？難道要次次分裂投票，讓民眾黨8席直接分裂成「小綠派」與「黃國昌派」？如果真要如此，民進黨又何須讓出重要位子進行利益交換？

不過分裂的民眾黨，某種程度也是柯建銘所樂見。柯建銘這次強悍堅壁清野，最大目的還是要替民進黨的2026年九合一大選、2028年總統大選服務，也就是寧可失去立法院長，都要逼民眾黨眾人現出原形：不做「小綠」，就會被民進黨打成「小藍」。

黃國昌崛起於政壇之前是以法學學者身分走闖於社會運動。（Facebook@黃國昌）

柯建銘賭的，是黃國昌路線其實違反民眾黨的「反藍親綠」底色，久了必然引起民眾黨內鬨，屆時如果有想當「小綠」、換取更好政治未來的民眾黨人，民進黨將不會吝惜禮讓議員、進行收編；至於黃國昌這種始終不肯「綠白合」的角色，柯建銘基本上也不會費心拉攏，而是會直接打成「小藍」，就像這次立院選舉前後，柯建銘反覆形塑的「民眾黨真正目的是保送韓國瑜」氛圍，其實也確有一些作用，例如柯文哲在選後發了一篇恭喜韓國瑜的臉書動態，下面就出現許多「說要新政治，卻助攻韓國瑜」的批評，畢竟柯文哲支持者還是淺綠選民稍多一些，而韓國瑜在淺綠板塊的仇恨值非常高，與黃國昌有得比。

在柯建銘的構想中，裂解民眾黨、招安可能的「小綠」，再把剩下的民眾黨人打成「小藍」與國民黨附庸，有助民進黨挖回被柯文哲吸走的淺綠年輕人，讓柯文哲即便參選2028年的總統大選，也更多會分食非綠選票，讓國民黨再度落選、讓民進黨繼續執政，阻止政黨輪替。這才是這次柯建銘操盤院長之爭的真正目標。

那麼柯文哲如果讓民眾黨當「小藍」，與國民黨親近，是否就能得到壯大機會？恐怕也不樂觀。

2023年11月15日，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

第一，如前所述，與國民黨合作其實違反民眾黨的「反藍親綠」底色，在民眾黨內沒有民意基礎，否則去年11月就該「藍白合」成功，這次也該票投韓國瑜、換取副院長，但結果顯然不是這樣，如果未來強硬靠向國民黨，恐怕只會加速黨內的「小綠」叛逃；第二，國民黨當然不會拒絕與民眾黨合作，但問題是經歷過去的「藍白合」波折，黃珊珊等人已在藍營積累了極高仇恨值，柯文哲的出爾反爾更是深入人心，所以國民黨這次明顯展現了大黨性格，在正副院長上自提人選，也展現合作誠意、同意民眾黨的改革訴求，但民眾黨如果不願意票投韓國瑜，國民黨也不會因此自降黨格，無條件禮讓副院長之位，甚至為了阻止游錫堃當院長而票投黃珊珊。

基本上國民黨賭的就是，民眾黨不敢真的票投游錫堃，因為這樣等於坐實民眾黨是「小綠」，反讓國民黨有機會召喚這次大選中被柯文哲帶走的淺藍與中間選民，而從投票結果來看，國民黨其實賭對了。未來的立法院提案，國民黨取態也是同樣邏輯：只有8席的民眾黨不可能自己提案（提案門檻至少15席），除非有藍綠支持，而只要法案不違反國民黨的原則與路線，國民黨當然願意做「關鍵多數」；國民黨的提案當然也會尋求民眾黨支持，如果最終遭遇民進黨、民眾黨一起阻攔，國民黨或許會先嘗試說服民眾黨，但若說服不成，剛好就能強化民眾黨是「小綠」的形象，有助國民黨在未來大選鞏固支持者。

因此在2026年、2028年兩次大選提名上，國民黨目前的基本態度也是如此：2026年九合一大選，國民黨可能不排除禮讓部分想當「小藍」的民眾黨人選議員，例如已被民眾黨鬥出核心、連尾牙都沒被通知參加的蔡壁如，卻不會再重演2023年「藍白合」的歹戲拖棚，在縣市長上比民調、看看是否禮讓民眾黨人，而是做好了全台「三腳督」（三人競選）的準備，為的就是維持大黨主體性，不讓民眾黨有壯大機會；2028年總統大選更是如此，如果柯文哲願意合作，國民黨當然不排除「Ｘ柯配」，卻基本上不會再有「柯Ｘ配」的禮讓可能。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

整體來說，民進黨與國民黨目前都在進行裂解民眾黨的嘗試，只是方法與姿態不同：民進黨正以執政資源威逼利誘，讓民眾黨明顯分裂出「小藍」、「小綠」，最高目標就是讓柯文哲失去淺綠年輕人的青睞，卻還是有能量在2028年繼續阻止國民黨勝選；國民黨則是賭柯文哲不敢冒著人設崩壞的風險直接與民進黨合作，所以也不想再像以前那樣卑躬屈膝，而是一方面不反對民眾黨當「小藍」，又不認為民眾黨當「小綠」是壞事。簡單來說，民進黨想要掏空且邊緣化民眾黨，國民黨則想要借力使力讓民眾黨為自己所用。

正因如此，筆者才會在1月18日的文章預測，柯文哲在立法院長選舉上最可能的做法，就是走黃國昌路線，在立法院長上放棄站隊，藍綠都不支持，實質保送國民黨，並且暫時不與民進黨、國民黨任何一黨穩定結盟。因為不論選哪一邊，都有政治風險，可能會立刻開始自己的泡沫化進程，且黨內的路線鬥爭依舊渾沌不明。

韓國瑜成為台灣立法院院長。（FB@韓國瑜）

但問題是，如果繼續「不藍不綠」，柯文哲又能走多久？先不論民眾黨內是否會有內鬨，光是2026年九合一大選，在台灣現有選制下，小黨提名人若沒有大黨禮讓，其實很難在相對多數決的投票中勝出，而是更可能讓藍綠某一方無法勝選。例如黃珊珊、黃國昌如果分別參選台北市長、新北市長，其實最可能的結果就是分別提高國民黨、民進黨勝率，而不是兩人真的當選；至於其他縣市首長選舉，就算民眾黨有提名，也極可能只是刷存在感的作用，除非柯文哲親自下場參選，但柯早就放話要參選2028年總統，如果2026年還參選縣市首長，等於明目張膽宣告「我只當2年就會落跑」，這樣究竟能有多少勝選機率，相當令人懷疑。而如果2026年無法在基層生根、拓展地盤，柯文哲的2028年布局恐怕還是回到原點：要靠著空戰宣傳與反藍反綠票拼博，這樣就算能從第三上升到第二，恐怕還是無法真的勝選。

當然，柯文哲曾經創下一些台灣政治史紀錄，但面臨現在藍綠都有意裂解招安的局面，民眾黨要如何避免被夾殺，恐怕是比布局2026、2028更迫切的問題。

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