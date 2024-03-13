內地海關撕跨境生中史教科書　現代教育出版社開腔：難及時更新

有跨境中學生帶中史書過關時，被內地海關要求撕走課本的中國地圖，疑涉無標明南海「十段線」，亦未有使用「釣魚島」的內地名稱，而是標示「釣魚台」。



涉事的出版社現代教育研究社有限公司今日向學校發聲明，稱內地於去年8月底發布最新版本中國標準地圖，當時已近暑假結束，出版界的課本已印刷，加上教科書審批嚴謹，需符合教育局一定的審批要求及程序才能修改，所以難以及時作出更新。現代指，會配合教育局的指示，更新課本，料7月可供學校於新學年使用。



稱教科書審批嚴謹 未獲教局審核不能修改課本

現代教育研究社有限公司於聲明中指，涉事課本《現代智趣中國歷史》是根據課程指引編寫，2020年通過教育局審批。現代出版社指，教育局的教科書審批嚴謹，需符合一定的審批要求及程序才能修改，「不能在未有教育局審核的情況下修改課本」。

內地去年8月底發布最新版本中國標準地圖，現代指，當時已近暑假結束，出版界的課本已印刷，難以作出更新，配合內地最新的要求。現代續指，各間初中中史書的出版社，其課本末附有的中國全圖，亦應未能完全與國家發布的最新版本中國標準地圖一致。

現代表示，會配合教育局的指示作出更新，料於今年7月供學校新學年使用。