出版業：教局掌握官方描述　有責任提醒更新　否則送審有咩意思？

有跨境中學生近日過關時，遭內地海關要求撕走中史教科書印有中國地圖的一頁，疑因無顯示南海「十段線」、「釣魚島」寫成「釣魚台」。教育局指，涉事的中史書數年前出版，當中地圖資料未能完全配合國家要求，會盡快通知出版社更新。



有不願具名的出版業界指，若教科書涉及國家地圖，教育局一般會提供地圖予出版社參考，不論是中史、歷史、常識科等，以確保印刷資料準確。他指，涉事中史書於2020年送審後，內地去年才更新教學地圖要求，要求列出南海「十段線」，認為教育局作為「把關」角色，理論上對官方資料描述更掌握、警覺性較高，有責任提醒書商作出更新。



《香港01》從市面上抽查五本來自四間不同出版社的初中中史教科書，所有書均於2020年通過教育局評審。（洪芷菁攝）

國家地圖規範不得影響中國領土完整表達

現時教育局網頁上載的國家地圖，是參考國家自然資源部。國家自然資源部往年一般在8月發布標準地圖，去年亦發布了「2023年版標準地圖」。根據其《公開地圖內容表示規範》，中國全圖須準確反映中國領土範圍、應當表示南海諸島、釣魚島及其附屬島嶼等重要島嶼。

規範亦表明，地圖上表示的內容不得影響中國領土的完整表達，不得壓蓋重要島嶼等涉及國家主權的重要內容。就台灣省地圖表示規定，表示了鄰區內容的台灣省地圖，應正確反映台灣島與大陸之間的地理關係或配置相應的插圖。對於南海斷續線的標示，亦有列明相應的要求。

另外三間出版社 大部分用釣魚島及標示南海十段線

教育局指，今次涉事的中史書《現代智趣中國歷史(第二冊)》，由現代教育研究社出版，其刊載的「現代中國全圖」及「中國地勢圖」部分內容，與「2023年版標準地圖」有不一致的地方，未能完全配合國家對教學地圖的要求。有網上專頁指，該地圖頁涉未有顯示南海「十段線」，以及將「釣魚島」寫成「釣魚台」。

有不願具名的出版業界指，若教科書涉及國家地圖，教育局一般會提供地圖予出版社參考，不論是中史、歷史、常識科等，以確保印刷資料準確。他指，涉事中史書於2020年送審，內地去年才更新教學地圖要求，要求列出南海「十段線」，而釣魚台過往都無一個官方說法。他指，若出版社要修訂重印，須預早半年印製，以供學生九月開學使用，所以即使知道地圖新要求，亦未必趕及修正重印。

他指，作為出版社會定時檢視課本，但若然教科書已送審，甚至已銷售，「唔會突然覺得唔OK」，認為教育局作為「把關」角色，理論上對官方資料描述更掌握、警覺性較高，有責任提醒書商作出更新，若只靠出版社留意，「咁送審仲有咩意思？」

《香港01》檢視另外三間出版社的中史教科書，包括香港教育圖書公司、雅集出版社和齡記出版社，所有書均於2020年通過評審，並有標示南海「十段線」。

其中，教圖出版的《活學中國歷史》第二冊及齡記出版的《新探索中國史2》，兩者的中國地勢圖及現代中國全圖或疆域圖，均有使用「釣魚島」字眼，前者則同時使用「釣魚台」，並以括號標示。雅集出版的《新編中國史旅程2》上冊及下冊，只使用「釣魚台」名稱。