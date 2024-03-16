第二屆《城市創科大挑戰》4月5日起報名　設山系及社區關愛兩副題

第二屆《城市創科大挑戰》將於4月5日至5月16日期間接受報名，隊伍可以提交參賽方案。科技園公司策略夥伴總監柯志成表示，本屆比賽與去屆稍有分別，設有兩個副題，即山人有計（山系）及幫人有計（社區關愛），他強調比賽不只頒發獎金，更會提供技術支援及工作坊，使方案可以落地實行，更已經聯絡政府相關部門，如果比賽中有好的方案會獲考慮採用。



第二屆《城市創科大挑戰》將於4月5日起報名。（黃寶瑩攝）

比賽設4個組別 獎金最高20萬元

第二屆《城市創科大挑戰》設有四個組別，分別為公開組、大學/大專院校組、中學組（中一至中三及中四至中六）及小學組。主辦方於接收參賽方案後，會於7月中進行準決賽，入圍參賽者會向評審進行簡報。8月中將舉行總決賽。

優勝者會獲得豐富的現金獎或現金券，獎座及獎狀，當中公開組及大學/大專院校組冠軍可獲現金港幣20萬元（每名個人參賽者或每隊）、初中及高中組冠軍最高可獲現金券港幣4萬元（每人最高現金券港幣8,000元）、小學組冠軍最高可獲現金券港幣2.5萬元（每人最高現金券港幣5,000元）。

參賽方案可能獲試用和採用及公開展示，其中公開組和大學/大專院校組的優勝方案更可能獲100萬元共創基金和其他支援，以優化方案供政府部門或公營機構使用及採用。

比賽兩大副題再各設兩大範疇

柯志成於講解兩個比賽副題時提到，山人有計參賽方案有兩個範疇，即「提升郊野公園營運管理」及「遠足者大自然體驗」，期望方案有助提高郊野公園管效率及保育，並吸引更多人行山。幫人有解亦分為兩個範疇，即「機構的服務管理」及「照顧者的社區支援」，期望方案促進香港成為關愛社會。

多名去屆比賽得獎者亦有分享比賽心得，其中東華三院蔡榮星小學學生梁文瑄推出「銀髮老友記」，讓家人們於疫情中即使未能親身探訪嫲嫲，仍然可以透過科技解決問題，感到安心。Open Ocean Engineering 創辦人 Utkarsh Goel表示，方案從比賽中獲得資金幫助產品研發，亦有專業人士從旁給予建議。駿宙科技有限公司創辦人馬玉駿說，比賽提供資源及培訓機會，亦有導師提供優化建議，比賽提供的資金亦有助原型成為可以下載的應用程式。