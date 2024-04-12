百名師生參加AI工程師挑戰賽　結合古代四大發明現代科技完成任務

大灣區共同家園青年公益基金上周六（6日）舉辦「AI工程師挑戰賽」，來自28間中學的逾百名師生，比賽以中國古代四大發明為主題，需通過現代AI科技完成任務以贏取分數，由仁濟醫院靚次伯紀念中學奪冠。參加的師生將在暑假獲安排參觀珠海太空中心及中航通用飛機公司，了解中國商用飛機發展歷程。



「AI工程師挑戰賽」為本屆「GenRobo機械新人類計劃2023-24—AI工程師之旅」項目，由灣區青年基金與人工智能公司商湯科技合作，課程由Trumptech尊科承辦，通過計劃三部曲：商湯AI體驗工作坊、進階AI培訓課程、AI工程師挑戰賽，讓28間官津及資助中學近1,700名基層中學生認識到AI在不同領域的功能及價值。

來自28間本地中學的隊伍在上周六參加最終決賽，學生運用商湯科技設計的SenseStorm教育機械人，以中國古代四大發明為主題，過現代AI科技，應用圖像偵測、文字識別、人臉偵測等AI功能設計機械人，完成任務以贏取分數。結果由仁濟醫院靚次伯紀念中學、香港道教聯合會圓玄學院第三中學及博愛醫院陳楷紀念中學，分別奪得冠、亞及季軍。

大灣區共同家園青年公益基金行政總裁楊彬在頒獎典禮表示，香港應把握自身的發展優勢，積極提升AI技術及其產業鏈的建設，並加強與粵港澳大灣區內地城市之間的合作，進一步為香港乃至國家的創科發展帶來新的動能。他鼓勵參加的學生保持對科學的熱誠，繼續發揮自己的才華和創意。

大灣區青年基金更於活動當日宣布，將資助參與比賽的共112名初中生及其老師免費前往珠海交流，參觀被稱為「香港青少年科普教育基地」的全國最大太空展覽館珠海太空中心及中航通用飛機公司，了解中國商用飛機發展歷程。