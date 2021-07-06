升中派位｜學生獲派第一志願仍「叩門」　有同學形容自己心情奇怪

撰文： 雲嘉晉 最後更新日期： 2021-07-06 15:06

升中派位結果今天早上(7月6日）公佈，獲派心儀中學的小朋友和家長固然高興；但結果未如理想的，家長與同學都準備到各區名校「叩門」。有不少學生到不同名校進行面試，碰碰運氣。有同學雖獲派第一志願，但仍需「叩門」。他雖然對面試有信心，但表示心情很奇怪。

▼7月6日升中派位 油蔴地天主教小學取派位結果情況▼

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陳太和陳同學是眾多到中華基督教會銘基書院「叩門」的母子之一。雖然陳同學獲派第一志願，但正前往兩所中學叩門。當問到為何選擇銘基書院為其中一個選項，陳太表示學校對於學生教育較全面，例如STEM教育和運動方面等。至於兒子陳同學則形容自己心情奇怪，雖然派到第一志願，但仍需要準備文件，到兩所學校「叩門」 ，陳同學也透露長沙灣天主教英文中學其實是自己心儀中學，對於面試也有信心。

馮同學都是獲派第一志願但選擇到銘基書院「叩門」的學生，原因是希望能就讀自行派位的頭兩志願。馮太表示本身不是來自本區，因此乙部派位未能選擇此間學校。被問到是否有信心入讀，馮太就笑言以平常心面對。馮太沒有覺得移民潮會增加兒子的入學機會，因為津貼中學的學位也沒太大改變。曾在奧數比賽中獲獎項的馮同學對於獲派第一志願都感到滿意。

劉同學是其中一位未能獲派心儀中學的學生。 雖然在乙部派位派了第一志願，但甲部的第一順位才是劉同學首選，原因是校風較純樸，地理位置方便。劉太談到之前曾到銘基書院面試，但未能成功，這次「叩門」只叩一間，希望能再碰碰運氣，成功入讀。在早上獲派第一志願的劉同學表示結果令人驚訝，本來期望會獲派較後志願的學校，但仍希望能入讀銘基書院。

劉太指出早前已做足準備，一但未能獲派此校，就會選擇「叩門」。劉同學表示面試會準備充足，如溫習以往試題，參觀校網，但面試期間難免緊張。他本身也參加了不同種類的課外活動，例如空手道等，但因為要準備面試就暫停了上課。需要同時兼顧學業和課外活動，劉同學覺得難度甚高，因為一星期只有一天是休息時間，有時感覺亦會吃力。