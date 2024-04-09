升中派位｜統一派位逾5萬人爭1萬英中學額　即睇各區英中競爭情況

【升中派位 / 統一派位 / 大抽獎】教育局已向小六家長派發升中統一派位階段的申請表和學校資料。根據最新資料，今年全港114所傳統英中合共提供10,380個學額，平均約5名學生爭一學額。若以分區計算，英中學額最少的離島和南區競爭最激烈，兩區分別有超過20人爭一學位，其次是西貢、元朗、荃灣等地區，競爭最小的則是九龍城、中西區、灣仔等傳統名校區。



逾5萬學生競爭過萬英中學額 平均五人爭一席位

根據最新一份《中學一覽表》，全港英文中學學額為10,380個。教育局根據2023年2月的估算，預計參加2023年度中一派位的學生約有51,500人，相當於平均約5名學生爭一個英中學位。

以2021/22學年小五學生人數推算，18區中，由於離島沒有英中，該區26個英中學額全部來自他區調撥，平均27.6人爭一學位，是競爭最激烈的地區。其次是只有一所英中的南區，該區只有54個英中學額，平均19人爭一學額，不過學額全部來自女校嘉諾撒聖心書院，而該校需預留85%學取錄兩所直屬小學的畢業生，故實際競爭比數字激烈。

其他英中學額競爭較激烈的地區包括西貢、元朗、荃灣、觀塘及深水埗，平均超過6名學生爭一個英中學位。而競爭較小的則是九龍城、中西區、灣仔等傳統名校區。

扣除聯繫直屬學額 沙田最多英中學額供學生報讀

升中統一派位階段分為甲、乙兩部份。甲部家長可不受校網限制為子女選報最多三間學校，而乙部則屬按校網選校，家長可為子女選報最多30間學校。個別學校於乙部會將部份學額撥作專門取錄聯繫或直屬小學的學生。

若單計甲部及乙部非保留學額，沙田的英中學額最多，有947個。其次是元朗、北區、觀塘、葵青和九龍城，介乎677至739個學額。

傳統英中較多的地區方面，九龍城區的英中學額最多，達1,232個，其中約45%屬聯繫直屬學額，另外灣仔區及中西區的聯繫直屬佔比分別達64.9%及57.6%，三地區的聯繫直屬學額為全港最高。