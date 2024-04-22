直資聚賢｜締造優良英語學習環境　課程及活動助學生展翅高飛

文：保良局香港道教聯合會圓玄小學校長鍾美珍

今年是筆者離開津貼小學，踏入直資小學工作的第一年。直資小學，無論是家長、老師及學生都有很大的分別，而學校 的行政、人事、資源及財務的管理也截然不同。對我來說是挑戰，也是機遇。保良局香港道教聯合會圓玄小學是屯門區唯一直資英文小學，學校積極推行「啟發潛能教育」，透過5Ps：人物（People）、地方（Places）、政策（Policies）、計劃（Programs）及過程（Processes）的互相配合，鋭意創造一個關愛、尊重、信任及樂觀的學習環境，提供啟發學生潛能的學習機會，使學生在學術和體藝方面得以全面發展，成為終身學習者，盡展潛能。除此以外，學校也非常重視學生的品德教育，期望同學能明道立德，關愛他人，成為富獨立思考及創新精神的明日領袖。



（香港直接資助學校議會提供）

締造優良的英語學習環境

圓玄小學除中文科以普通話教授外，其餘科目均以英語授課。學校有十多位經驗豐富的外籍老師，組成強大的英語教學團隊。學生沉浸在優良的英語學習環境下，早已習慣一踏入校園便以英語與人溝通。學校的英文課程乃參考了香港、英國和美國等地的課程而建構出來，採用主題式教學，並以跨學科及體驗式學習模式，教導學生相關主題的學科知識，如學習主題為「動物」時，我們會帶學生到海洋公園及邀請JURASSIC GARAGE 帶同珍奇的動物如蛇、針鼴、樹熊、蜘蛛等來校，為同學介紹牠們的特性，並給學生親身接觸，以增加學生學習的樂趣及學習的質量。課程更會帶領同學探索世界各地不同國家的文化和傳統，於學校舉行HALLOWEEN, BOOK DAY等，為學生舉辦眾多海外交流活動，帶學生到美國、加拿大、紐西蘭、德國、澳洲等地進行交流，讓學生到當地家庭居住及到當地學校上課，以了解及融入當地的文化及生活， 擴闊學生的國際視野，培養學生尊重及欣賞不同國家的文化及世界觀。

締造音樂氛圍 助學生全人發展

音樂教育是培養學生全面發展不可或缺的，因此學校很注重發展學生的音樂才能。學校採用高大宜、奧福、特克羅斯教學法、再揉合澳洲、愛爾蘭及英國的課程，自行編曲及選曲，創設校本課程。課堂上，學生除了學習唱歌及音樂理論外，還要掌握聆聽、律動及小組合奏技巧。豐富的音樂課堂活動，能發展學生的音樂感、節奏感及空間感，更能建立學生的自信心和啟發學生的創意。除了校內課程外，學校還為學生提供不同的音樂課外活動，包括合唱團、交響樂團、音樂劇、聲樂和樂器班等。學校相信一個全面的音樂課程定能進一步提升學生的音樂潛能，體驗音樂的美感，享受音樂帶來的幸福感。事實証明，這濃厚的音樂氛圍，已孕育了不少音樂才華。今年圓玄小學的初小及高小合唱團在新界西所有參賽項目均奪冠。而在全新界的總決賽中，更再下一城，奪得全新界的總冠軍，本年暑假更會代表香港前往東京參加國際合唱節，成績斐然，令人鼓舞。然而，相比於獎項，學生更大的得著是他們在訓練的過程中學懂自律守規、堅持不懈、逆境自強、與人合作的團隊精神，這才是終身受用的學習能力。

面對廿一世紀的挑戰及社會的迅速發展，圓玄小學一直十分注重愉快學習，善用學校每個角落，進行多元化的活動，務求令學生能享受學習的樂趣，在多元的學習環境中茁壯成長，在多彩的成長路上盡展潛能。

作者：保良局香港道教聯合會圓玄小學校長鍾美珍



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

