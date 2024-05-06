直資聚賢｜一個也不能少

文：港大同學會書院校長陳馨

現代社會高速轉變，教育工作者這些年來不免重複問着同一個問題：什麼才是追得上時代的教育？STEAM、Coding、AI，似乎樣樣重要；中文、英文、數學，當然不可或缺；歷史、文學要鑑古知今；還有視藝、音樂要培養性情。然而學生的角度卻大叫救命，疲倦的面容只想停一停、抖一抖。三月尾我們安排中一至中五同學離開課室，出走大自然，讓學生不食五穀，吸風飲露，結果又會如何？



（香港直接資助學校議會提供）

去到二澳的稻田插秧，一個個要脫下Nike、Adidas，光着腳丫、水深去到小腿，踩在濕漉漉、軟趴趴看不見內容的泥沼裏，已經讓眾人大呼小叫。戴上簡單的膠片防護，在烏蛟騰看蜂巢，蜂場主人拿出一大塊金黃欲滴的蜂膠，在群蜂亂舞下切給同學每人一小片，大家立刻塞入嘴巴眼中閃出異樣光芒。

又有一班同學中午要在野外搭爐煮飯，還要劏魚做午餐！這跟港孩無關，香港地識劏魚的成人又有幾多？這邊瞇起眼睛挖出內臟，那邊跟魚眼四目交投，導師明明教同學如何把魚煎香，卻有小組堅持要自行搭爐蒸魚，還努力切薑絲切葱粒。世界上本來就有人喜歡蒸，有人喜歡煎，只是為人師表有時也會忽略了。

瞬間轉移，另一班同學到達流浮山。平日搭港鐵、巴士、小巴，或者坐媽媽開的私家車過海底隧道，這天卻要分組紮木筏才能去到彼岸？同學手上拿着繩子，在導師教導下，左疊右、右疊左，左左右右上上下下，有人綁得又快又準，有人如墮五里霧中。每組八個同學，一起紮一隻木筏出航，其中一組進度大大落後，原來小組有個同學左疊左右疊右迷失於繩結裏，餘下七個同學特別空着最後一個結，讓他慢慢嘗試。他屢試屢敗，又生氣又內疚，其他同學有何反應？有人鼓勵他、有人走遠一點免徒添壓力，有人輕鬆放空，沒有怪責催迫之聲，卻營造了一個小小的清澈空間。

結局是他慢慢沉住了氣，屢敗又屢試，終於綁好了最後一個結。八個人扛着屬於八個人的成果，登上木筏，笨拙又沒太齊整的，一起划到了彼岸。乍眼看這組同學速度慢、期間又見鬆散，但他們自己卻內心滿滿，即使每人進度不一，卻真正做到一個也不能少，齊上齊落齊心成事。

我聽老師說罷這些小故事，發現來自學生身上的啟發良多。在講求效率的教育裏、在眼花繚亂的學科中，究竟什麼才是追得上時代的教育？我校提倡「ABLE計劃」（Adventure-Based Life Education），就是希望學生透過探索大自然而有所歷練，體現出強健體魄和堅毅意志。這次我自己也從蒸魚和那個漏空了的繩結中，有所得着，有所反思。

作者：港大同學會書院校長陳馨



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

