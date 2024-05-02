校長灼見｜望子成龍 – 升上一等中學是否就能成材？

文：天主教領島學校李安迪校長

在眾多不同類型的中學當中，究竟如何選擇一所「好」的中學給孩子，讓孩子有一個豐盛的中學升涯，我相信每年踏入四月，家長們總會面對這個問題。很多家長會崇尚名牌，非要入讀某間BAND 1中學，甚至BAND 1也不特止，更要BAND 1A才收貨。但這樣的選擇思維又是否真的能夠幫助孩子成材呢？



（李安迪校長提供）

中學階段是孩子成長過程中的一個關鍵時期，這一時期的學習不僅影響著他們的學術成就，更對其個人品格和未來發展產生深遠的影響。例如，學校中的團隊合作項目能夠培養學生的合作精神和社交技能，這對於他們未來在職場上的合作是非常有益的。此外，中學時期的批判性思維訓練，如辯論和分析寫作，能夠提高學生的問題解決能力和獨立思考能力。再比如，科學實驗和數學競賽等活動，不僅激發了學生對特定學科的興趣，也鼓勵他們在探索和創新中學習。這些經歷為孩子們提供了寶貴的實踐機會，幫助他們在未來的學術或職業生涯中取得成功。總之，中學教育通過提供多樣化的學習經歷，對孩子的全面發展起著至關重要的作用。

卡羅爾•德威克的成長心態理論也是一個重要的觀點。德威克教授認為，孩子們對挑戰的態度和他們對努力的理解對學習有著深遠的影響。她提倡家長和教師應該讚揚孩子的努力而不僅僅是成果，這樣可以鼓勵孩子們發展出一種相信能力可以通過努力來提高的心態。另外，正向心理學的創始人馬丁•塞利格曼提出的理論也很有參考價值，他強調以感恩、寬恕和建立正面關係來面對生活的挑戰，這對於青少年的心理健康和社會適應能力的發展是非常有益的。這些理論都強調了成長過程中積極心態的重要性，並提供了支持孩子在中學階段健康成長的心理學基礎。透過這些理論的應用，我們可以更好地理解和支持孩子在這個關鍵時期的發展。

基於上述分析，要選擇一所合適中學，我們首要就是看看中學的辦學理念及其主張的價值觀。要面對未來急速發展及充滿競爭的社會，擁有正確價值觀及素養尤其重要。例如，在未來的世界，促成合作的雙贏局面遠比除去對手重要。如學校只鼓吹獲取勝利最重要，家長們就要注意這觀念對孩子未來成長的影響。除此，家長可以看看中學是否有提供多元化的學習經歷，讓孩子能作全人發展，讓其成長過程得到均衡發展，避免成為「高分低能」。另外，家長們也要注意學校是否能照顧孩子的多樣性，接納每個孩子的不同，不是單一以學術成績作為評核標準，讓每個孩子都能發揮其興趣及強項，建立自信。最後，我們當然也要看看孩子本身的能力及性格，避免出現錯配的情況。總擴而言，選擇中學切忌以家長自己的個人偏好及成長經歷去作判斷，應該與孩子多溝通，了解孩子的需要，共同選擇一所能讓孩子全面發展，建立正確價值觀及自信的中學。

天主教領島學校李安迪校長。（作者提供）

作者簡介：

李安迪先生現為天主教領島學校校長，從事教育事業18年。他致力推動創新教育，推動學校課程及學教的變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗。他於學校開展了不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

