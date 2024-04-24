校長灼見｜對香港價值觀教育的一點看法

文：天佑小學校長李喜森

不知道大家是否覺得，我們的新一代愈來愈自我中心。他們的價值觀取向，往往受着不同的因素影響。例如：社會的變遷和家庭結構的改變可能導致家庭和社會對個人價值觀的重視程度下降，而網絡和社交媒體的普及則使學生更容易受到個人主義和自我追求的影響。另外，家庭教育方式的轉變也有可能導致孩子們不懂得關懷他人及缺乏社會責任感等。



港鐵小車長。（李喜森校長提供）

價值觀教育在全球各國都扮演著重要的角色，香港也不例外。教育局提倡的價值觀教育，其目的是培養學生正確的價值觀和態度，幫助他們在成長過程中辨識價值觀、作出客觀分析和合理判斷，並將這些價值觀付諸實踐，以應對未來生活中的挑戰。教育局提出了培育學生十二種首要價值觀和態度的方向，包括堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信、仁愛、守法、同理心、勤勞、孝親和團結，讓學校通過各學科課程和其他相關的學習經歷來培育學生。

數十年前的香港，孩子們相對較少自我。當時的家庭結構多以男主外、女主內為主，在家庭教育中相對容易培養到良好的價值觀。當時，小學採用半日制，讓孩子有更多時間和家人相處，並透過親子時間學習做人道理。同時，社會福利機構也扮演著重要的角色，在餘暇的時間提供各種免費活動讓孩童參與。由於經常與來自不同背景的同伴互動，小朋友就有機會學習溝通技巧，在潛移默化之下建立正確的人生觀。

親子賣旗。（李喜森校長提供）

然而，現代的學生卻面臨著不同的情境。有些學生長期在放學後參加功課輔導或補習班，這種情況並不罕見，而這可能使他們缺乏與他人溝通和參與活動的時間。誠然，價值觀教育乃需要學校和社會共同合作，並須適時地向小朋友提供有意義的學習環境，才能使他們全面發展和培養良好的價值觀。

在推動價值觀教育方面，香港的學校和教育機構不妨考慮以下措施：

1. 整合課程：將價值觀教育納入各學科，提供教學資源和活動，幫助學生理解和實踐價值觀。

2. 建立正向學校文化：強調尊重、合作和關懷他人的價值觀，組織課外活動和義工服務，以培養學生的社會責任感和團隊精神。

3. 家校合作：學校與家長合作，家長積極參與學校活動，與學校保持聯繫，共同關心孩子的成長，必有正面的影響。

4. 強調個人發展：注重學生的個人發展，尊重他們個人的興趣、才能和價值觀。

5. 培養批判思考：培養學生的批判思考能力，學會做出正確的判斷。

總的來說，具有良好價值觀的人必對國家產生積極的影響，他們的價值觀和行為標準對塑造國家的未來方向和發展道路至關重要。因此，無論是學校或是家長，除了重視學生的學業成績之外，也應投放更多資源以培養學生有良好的價值觀。到他們長大之後，才能以健康的心理素質領導社會， 使香港人變得更快樂！

天佑小學校長李喜森。（作者提供）

作者簡介：李喜森先生現爲天佑小學校長，從事教育事業33年，在校致力推動生命教育——「蝴蝶保育計劃」，期待學生能夠懂得珍惜生命。李校長也熱愛書法藝術，現爲香港書法專業人員協會執委之一，並在每個主日於馬鞍山聖方濟堂以歌詠團團長的身份推動堂區之福傳事務。

