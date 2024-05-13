直資聚賢｜一生一體藝　全校「動」起來

文：將軍澳香島中學校長鍾堯基

將軍澳香島中學的「一生一體藝計劃」不僅是一個聯課課程，更是學校教育理念的體現。該計劃培養學生身心健康成長，更重要的是提供了一個廣闊的空間，讓學生在這個舞台上探索自我，展示才能，走向人生更燦爛的舞台。



（香港直接資助學校議會提供）

學習空間廣闊多元

「一生一體藝計劃」將不同日子的課後活動時間，統整為逢週五下午的聯課課程，並編入上課時間表。在這個時間表內，學校根據學生興趣和專長，提供多元化的體藝活動予學生參與。這個安排不僅確保學生有足夠時間接受系統性的體藝訓練，為他們提供有益身心的學習經歷，更藉着參與團體活動，提升他們的社交技巧和團隊合作能力，一舉數得。篇幅所限，本文主要與讀者分享體育範疇的情況。

讓學生「動」起來

體育運動鼓勵學生培養良好的運動習慣，散發正能量。通過每週五下午的體藝訓練，學生在連續幾天的學術課程後，進入一個相對輕鬆、愉快的活動空間，紓緩壓力。學校亦趁機發掘有潛質的學生進入校隊加強訓練，將校園「動」起來的能量擴大至校外也「動」起來，實現學有所長，學有所成的教育目標。

「動」能量盡顯國際舞台

學校與校外運動團體合作，共同推動有意義的運動員培育計劃，如「賽馬會學界足球發展計劃」，在校園內為足球隊學生提供專業的訓練，讓他們有更多的比賽機會；學校亦鼓勵有潛質的學生參加本地和海外比賽，學生曾代表合球香港代表隊，於三月遠赴馬來西亞參加亞洲合球錦標賽並獲得大獎，為學校和香港爭光。

以身作則 推動校園「動」起來

作為校長，本人喜愛與學生在校園打乒乓球、羽毛球和籃球；本人亦是「晉峰足球會」的球員，參與由一眾香港學校校長所組成的健步足球隊，定期參加訓練和比賽，先後與香港科技大學、將軍澳警區和中華基督教青年會進行友誼賽，於四月遠赴日本與當地健步足球隊切磋交流。由對足球零接觸，到成為健步足球隊成員，本人享受的是運動樂趣，同時希望以身作則，激勵更多學生和教師一起運動，享受運動帶來的樂趣。

「一生一體藝計劃」讓全校師生在同一時間「動」起來，參與各項體藝活動，動靜皆宜，既可揮灑汗水，又可陶冶性情。發掘有能力有潛力的學生，成為校隊成員，「動」出校園參與不同比賽；或在校園的舞台上，向現場觀眾躍動出個人體藝才能，在掌聲中建立自信，達至個人身心健康成長，這就是「動」的價值所在，更是學校教育理念的體現。

作者：將軍澳香島中學校長鍾堯基



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

