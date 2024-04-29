直資聚賢｜跨越學科、超越教室的學習

文：嶺南大學香港同學會小學校長吳曉靈

在教與學領域當中，老生常談一句話「讀萬卷書，不如行萬里路。」學習的地方，不僅限於課室；知識的來源，不僅限於書本。當AI時代來臨時，這句話更顯得擲地有聲，猶如跳進萬花筒的世界，不禁讓教育界反思學生除了可以這樣學，還可以怎樣學？



（香港直接資助學校議會提供）

嶺南大學香港同學會小學（下稱：嶺小）的教學理念是提倡學生放眼世界，知識的渴求是自主的，知識的種類是無窮的。學校全年有不同的戶外學習活動，除了讓學生去嶺大做一天大學生，尤在三月下旬全校舉行「生活營」，安排一至三年級學生進行兩日一夜的校園宿營歷奇活動，四年級學生走訪北京，五年級學生遊學河南，六年級學生出走新加坡。老師和學生跨越了學科課本，超越了學校課室的界限，透過體驗活動、參觀博物館及古蹟、與當地學生交流，真真正正進行「書本以外知識」的學習。初小學生透過宿營體驗活動，學習獨立、自理、自律，離開家長的懷抱，晚上自行刷牙和睡帳幕，跟同學加強互動，歷奇活動勇敢挑戰自我添自信；高小學生則透過參觀姐妹學校，欣賞我國航天科技的發展及豐富STEAM和環保知識，仰望國家發展的同時，展望國際，為自己未來訂立目標。

學校引用IB教學理念，主張跨科活動式學習，各學科全年均進行不同類型的學習活動。教育愛護環境，學生到西貢海下進行Ocean Walk清潔海岸；教授繪畫技巧，學生到海洋公園進行「邊學．邊畫」繪畫比賽，將教育與娛樂無縫結合。採納愛因斯坦名言「想像力比知識更重要」，學校在教導創意思維方面，學生以創新科技設計和規劃改善社區；活學活用創科，以micro:bit發明藥物辨認機而揚威英國教育及科技展。在嶺小學習，整個世界都成為學生的書本，好讓學生享受「閱讀」，成為眼界寬、思路闊的英才。

二十一世紀，不能只跟時代步伐而忘卻中華經典。如何讓學生認識名著愛上經典文學？《三國演義》及《西遊記》便是嶺小學生熟悉的名著。在嶺小，老師們共同策劃跨課程學習，透過全方位學習，以「三國再演義」及「西遊記取聖經」為主題，配以STEAM編程、繪本故事、皮影戲、歷奇活動等各種學習經歷，讓學生穿越古今，沉浸於經典名著之中。例如在《孫悟空大鬧蟠桃會》一節中，四年級學生利用Scratch編程，設計孫悟空接蟠桃的遊戲讓初小學生體驗；在《三打白骨精》一節中，學生先透過戲劇細味文本，從而改寫及創作話劇，讓明辨是非的價值觀躍然紙上。

正如教育家約翰·杜威的一句名言：「教育不是預先把知識灌輸給學生，而是喚醒他們的求知慾和創造力。」學生在嶺小透過活動式學習已經是基本的「常餐」，學校持續優化學與教，增加學習形式，擴充學習地域，包括與新西蘭的不同學校交流，邀當地副校長來嶺小施教，讓學生能夠跨越學科、超越教室及拓闊地域學習。這種全面發展的教育方法將幫助學生成為有思想、有創造力的未來領導者。

作者：嶺南大學香港同學會小學校長吳曉靈



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

