城市創科大挑戰中學組模擬郊野搜索　助學生了解實際需要設計方案

第二屆《城市創科大挑戰》現正接受報名，今屆比賽設有「山系」和「社區關愛」兩大副題，邀請學生和參加者發揮創意，運用科技設計創新方案。為協助參賽者更了解現實需要，大會將為中學組舉辦多場培訓活動。為配合「山系」主題下的範圍和方向，大會邀得郊野義務搜索隊分別為初中組和高中組學生舉辦培訓活動，屆時學生將前往郊外在專家的指導下，實地考察和學習郊野搜索技巧，了解實際情況。機會難得，鼓勵學生立即提交方案報名參加比賽！



第二屆《城市創科大挑戰》基本資料

報名日期：即日起至5月16日

比賽題目：副題分為「山人有計」（山系）及「幫人有計」（社區關愛），只需為其中一個副題設計方案即可。

組隊人數：可以個人或2至5人組隊參加

比賽日期：參賽者於5月16日前提交創意方案簡介

有意報名可以閱讀報名攻略，並點擊連結立即報名參加城市創科大挑戰！

山人有計（山系）：改善場地營運管理、遊人戶外安全無憂

第二屆《城市創科大挑戰》以「香港有計」為主題，下設「山人有計」和「幫人有計」兩大副題，各副題設有多個範圍和不同方向，鼓勵參賽者發揮創意構思科技方案。

此副題獲得香港漁農自然護理署支持，期望參賽者可以就「營運與管理」或「大自然體驗」兩個範圍提交智慧解決方案。「營運與管理」的例子之一是遠足者健康和安全監測及警報系統；「大自然體驗」其中一個方向是「深度自然探索」，例子包括個人防護智能裝備、安全監測和風險警報、先進救援科技。

大會期望方案能提升郊野公園和露營場地的管理營運，讓遊人可以獲得更安全、無憂的戶外體驗，同時展現香港大自然與科技共存的一面！

設郊野模擬搜索體驗培訓 助了解實現實場景需要

為讓學生了解現實中郊野環境和搜索的需要，大會特意分別為高中組和初中組參加者，安排模擬郊外搜索體驗活動。每支參賽隊伍將有一名成員有機會參加培訓，屆時將由郊野義務搜索隊的專家介紹搜索技巧和搜索時的安全須知，然後親身體驗郊外搜索的情況，讓學生切身處地了解遠足人士和郊外搜索隊的需要，運用科技設計方案。

郊野義務搜索隊（CVST）於2007年5月2日正式成立，目標是希望利用科技及不同行山人士的搜索能力，加強搜索工作，擴闊搜索範圍。（蔡正邦攝）

郊野義務搜索隊（CVST）於2007年5月2日正式成立，目標是希望利用科技及不同行山人士的搜索能力，加強搜索工作，擴闊搜索範圍。搜索隊現有200多名成員，他們分別來自不同社會階層及行業，歷年來多次出動，更曾在行動中成功尋獲生還者。

郊野搜索隊盼了家屬心願 尋人不計生死 曾罹癌成員願生命換生命

他們過往接受訪問時曾指出，搜救工作環環相扣，為了能盡快找到失蹤者，上山前對失蹤者做家訪更屬不可或缺的一環。一張近照、一些失蹤者當日出門衣裝的資料，尚不足以展開搜救行動，查找失蹤者是否曾在電腦搜尋行山影片、是否只搜尋過一段影片？然後再結合其他相關資料，找出共同點，才能推斷出失蹤者最有可能走過的行山路線，從而制定搜救路線。失蹤者手機的牌子、型號、所使用的電訊公司、流動網絡等，亦是縮窄搜索範圍，鎖定目標的關鍵。