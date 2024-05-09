城市創科大挑戰5.16截止　中小學生即報名　發揮創意改善社會

第二屆《城市創科大挑戰》現正接受報名，廣邀本港中、小學生發揮創意，構思以創新科技協助改善社會，然後提交圖畫和簡單文字介紹方案，冠軍參賽隊伍更可獲高達25,000元獎金！



為協助參賽同學完善方案，大會提供多條網上影片供參賽同學和導師準備參賽，亦會安排連串培訓工作坊，安排專家指導學生匯報技巧、製作方案原型，以及實地考察了解現實需要。有興趣參加可繼續閱讀下文，了解比賽詳情、要求，參考上屆得獎者和評審的分享，然後把握機會立即報名參賽，為香港出謀獻策！



第二屆《城市創科大挑戰》基本資料：

報名日期：即日起至5月16日

比賽題目：副題分為「山人有計」（山系）及「幫人有計」（社區關愛），只需為其中一個副題設計方案即可。

組隊人數：可以個人或2至5人組隊參加

比賽日期：參賽者於5月16日前提交創意方案簡介

有意報名可以閱讀報名攻略，並點擊連結立即報名參加城市創科大挑戰！ 另外，比賽設有一系列免費活動和工作坊，供入圍隊伍參加，詳情可以瀏覽此文章。

比賽設兩大副題 再各設兩大範疇不同方向

今屆比賽以「香港有計」為主題，設有「山人有計」（山系）和「幫人有計」（社區關愛）兩大副題。「山人有計」設兩個範疇，其中「提升郊野公園營運管理」要求參賽者就應用智能監測和管理技術提交創新方案，以促進郊野公園和營地的現代化管理，提高使用者的安全度和滿意度。至於「遠足者大自然體驗」，期望方案可為深度山野或海洋探索者提供應用智能科技的方案，又或是為家庭及遊客提供更佳的戶外休閒和寓教於樂的體驗。

城市創科大挑戰中小學組參賽攻略 四大範圍七方向助學生構思方案

幫人有計亦有多個參賽方向，例如為長者服務機構或殘疾人士服務機構設計科技方案，以及運用科技為照顧者提供全方位支援、以創新的方法凝聚家庭關係，建立關愛和緊密聯繫的社區。

網上培訓活動影片、實體工作坊 助學生參賽

為協助導師和學生設計方案參賽，大會已舉辦連串網上工作坊和簡介會，並已將影片上載網上平台，方便參賽同學重溫。另外，大會亦將為不同組別的參賽學生，舉辦培訓工作坊，例如院舍探訪、製作軟餐、探訪營地、模擬郊野搜索等，助學生了解實際需要改良方案，詳情可參考以下文章。

簡單報名參賽 小學組可獲贈英國STEAM套裝

是次大會準備的小學組禮物為MEL Science 迷你電動機套裝。MEL Science 為總部位於英國，全球領先的 STEAM 入門套件供應商之一。 STEAM KIT SET 亦提供影片、AR等不同方式，詳細解說科學原理。實驗的步驟和原理解釋得很清楚，即使是小朋友也能輕鬆學會。​

最後提提大家，比賽於5月16日截止報名，想把握機會報名參賽，可參考報名攻略，以下為比賽相關資料及報名資訊：

👉報名連結 👉比賽資訊 👉家長同意書