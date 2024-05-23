《香港01》中學講座　深水埗文藝協會副主席屈文灝分享中華文化

撰文：凌雯靜
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教育局近年鼓勵學校推動中華文化教育，《香港01》早前邀請到深水埗文藝協會副主席、本地篆刻家屈文灝先生為主講嘉賓，與中學生以「中國文化發展」為題作講座分享，加深學深對文化的認識之餘，亦了解中國文化起源。

《香港01》早前邀請到深水埗文藝協會副主席、本地篆刻家屈文灝先生為主講嘉賓，與中學生以「中國文化發展」為題作講座分享。（歐嘉樂攝）

「中國文化發展」講座於4月24日舉行，屈文灝先生以「什麼是文化？」作引子，指出文化是人類集體活動形成的東西，會受到潮流、科技及傳統的影響之餘，亦會與歷史互為影響，而中國文化起源就可見於三星堆文化及華夏文化等。他亦指出構成文化有三大元素，即器具、文字及城市，並以中國四大發明及各種文化活動為例子說明。

講座設有不少與學生的互動環節，屈先生不時向參與學生思考講座內容，過程輕鬆愉快之餘，討論氣氛亦十分熱烈。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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甚麼是「我的行動承諾」加強版？

「我的行動承諾」加強版是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育，而且不影響學校申請其他優質教育基金撥款，詳情可按此了解更多。

學校透過「我的行動承諾」加強版撥款可舉辦甚麼活動？

學校可運用撥款邀請外間機構，就媒體及資訊素養、國民教育和國家安全教育，為學生、家長、教師舉辦講座、工作坊、參觀具公信力傳媒機構等。《香港01》正支援學校舉辦相關活動。

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