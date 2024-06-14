《香港01》新聞學人　可譽校園記者學採訪　實戰訪問區議員撰報道

培養學生表達自己的能力愈見重要，學習以多媒體說故事是方法之一。優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》早前為東涌嗇色園主辦可譽中學暨小學舉辦「新聞學人計劃」，讓學生認識記者日常採訪工作，並嘗試構思題材、採訪和新聞寫作，藉此加強學生媒體及資訊素養，以及理解新聞報道、說故事的能力。



「新聞學人計劃」工作坊於3月至5月期間舉行，由《香港01》編輯主持。工作坊先介紹記者的日常工作、編採流程、以及記者所需具備的技能和特質等，讓學生對新聞行業和記者工作有初步認識。

對記者工作和採訪有基本認識後，學生接下來學習採訪技巧，包括揀選題目和採訪對象、擬定採訪問題、採訪後整理資料、新聞寫作結構和技巧等，為走進社區採訪實戰做準備。

《香港01》推出「新聞學人計劃」，為嗇色園主辦可譽中學的學生舉辦新聞工作坊。（羅國輝攝）

學生走進社區採訪 汲取實戰經驗

工作坊於4月下旬安排學生走進社區，前往東涌迎東邨，訪問離島區議員葉培基，以及邨內商戶和居民對垃圾徵費政策的意見。葉培基議員受訪時表示，政策涉及大量執行細節，例如鄉郊居民難以購買垃圾膠袋、公共屋邨能否確保居民使用指定膠袋掉垃圾，以至回收配套是否足夠等。

另外，學生需自行於邨內訪問商戶和居民，過程中學生需鼓起勇氣邀請陌生人接受訪問，但卻經常被人拒絕，面對失敗只能再接再厲，邀請他人受訪。即使成功邀請商戶、居民接受訪問，學生亦要把握機會發問合適問題，以及按受訪者回應內容追問跟進，過程並不簡單。

《香港01》推出「新聞學人計劃」，為嗇色園主辦可譽中學的學生舉辦新聞工作坊，活動包括安排學生走入社區採訪，就社區議題訪問區議員和區內市民。（蘇煒然攝）

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體驗記者日常工作 撰寫新聞報道

學生於採訪後均表示，採訪經歷讓他們體驗到，面對新挑戰時應不怕失敗，可以大膽一點勇於嘗試，將有助取得成功。完成採訪後，學生需採用相關內容自行撰寫一篇新聞報道，導師於最後一節工作坊上與學生仔細分析各人作品，亦讓學生有機會互評作品，從中學習新聞寫作技巧。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

另外，《香港01》推出中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』/ 『中華文化學人計劃』）

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