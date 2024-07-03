何郭佩珍中學中五級重考英文聆聽綜合卷　因部分內容與功課相似

孔教大成何郭佩珍中學6月19日舉行中五級英文科卷三聆聽及綜合能力考試，校方發現部分內容與早前的假期功課相近，遂決定重考。教育局昨日（2日）回覆表示，已要求學校全面檢視其考評機制及提交報告，校方則尚未回覆查詢。



孔教大成何郭佩珍中學6月19日舉行中五級英文科卷三聆聽及綜合能力考試，校方發現部分內容與早前的假期功課相近，遂決定重考。（資料圖片／郭倩雯攝）

聆聽部分與假期功課相似 校方向家長學生致歉

孔教大成何郭佩珍中學於6月19日，舉行中五級英文科卷三聆聽及綜合能力考試，兩日後，校方發出家長通告，指發現試卷甲部聆聽部分（PartA)內容與早前中五級的假期功課相近。通告續指，校方為確保考試在公平和公正的原則下進行，決定於上周二（6月25日）重考該試卷聆聽部分（PartA)。

通告又表示，校方已通報教育局及按既定程序處理相關程序，避免同類事件再次發生，並對家長及學生引起不變，深表歉意。

教育局：已要求學校檢視考評機制及交報告

教育局回覆表示，已知悉事件，並要求學校全面檢視其考評機制及提交報告。據了解，學校已通知學生及家長有關重考安排。教育局續指，會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切支援。