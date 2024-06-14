德信中學英文科試卷出錯　原全級重考後改可選擇重考惹學生不滿

馬鞍山德信中學在上周四（6日）進行中五級英文聆聽綜合卷三考試時，期間發現乙部試卷出錯，有受影響學生表示，老師發現試卷有錯後的安排不清晰，在口頭告知時未有指出試卷錯誤之處，同時未有指示學生停止作答和關上試卷，及至半小時後，監考老師才向學生派發新印刷的試卷，同學指「呆坐咗半個鐘」，而考試時間因試卷出錯，比原定時間超出約45分鐘。



學校在上周五（7日）發通告稱全級需重考該部份，但在13日則另發新通告，指學生可選擇是否重考。有學生對安排不滿，認為此舉會造成不公，「就算考嘅技巧一樣，但試卷內容存在偏差，咁考核性就唔同，公平性何在」，質疑校方做法。



教育局回覆指已知悉事件，並要求學校全面檢視考評機制及提交報告。德信中學未回覆查詢。



豪同學認為，監考老師在發現試卷出錯後的指示不清晰。（資料圖片）

老師播音樂5分鐘後突口頭通知學生試卷有錯

豪同學（化名）在電話訪問中表示，上周四的英文聆聽綜合卷三考試，甲部在早上8時10分開考，然後進入乙部部分，開始的5分鐘是閲讀材料及答題簿時間，在播畢5分鐘的音樂後，監考老師突然口頭告知學生試卷内容有錯，但就未有指出錯誤内容在試卷哪一部份，亦未有指示學生關上試卷和停止作答。

閲讀材料和答題簿内容不一致 寫網絡短文變寫信給校長

豪同學憶述當時讀卷時已覺奇怪，「突然質疑自己能力係咪有問題」，因發現閲讀材料和乙部答題簿的内容並不相關，閲讀材料主題為藝術展覽，當中第一個考核是指示學生撰寫一篇網絡短文宣傳藝術展，但答題簿的第一題卻要求考生寫信給大學校長，並不一致。

及至半小時後，監考老師終通知學生要蓋上試卷，等待派發新印刷的正確答題簿，而新的答題簿上3條問題與之前大相徑庭。豪同學因此覺出卷老師馬虎，「一兩個字出錯都可理解，試卷咁長都會睇漏眼。」他指乙部答題簿只得3頁紙，每頁有一題題目，每題約15至20個英文字，「唔係一個字錯，係成份錯哂，完全唔相關嘅，咁都出錯，即係證明阿sir冇檢查過答題卷就攞出嚟派。」

豪同學認為由發現出錯至派發新試卷的45分鐘期間，監考老師安排混亂，在半小時内都未有向學生指出錯誤地方，只是說「請同學耐心等候，印緊新試卷」，期間未有叫同學停止作答和關上答題簿。

指有同學等新試卷期間「一直揭，係咁睇」形成不公平

豪同學稱在播完音樂後聽到老師講試卷有錯，「就冚埋試卷唔睇費事睇錯嘢」，但在等候老師找出錯處和印刷新試卷的半小時内，他留意到有不少同學「一直揭，係咁睇」，這讓他擔心考試有不公平情況，因有同學可一直熟讀長達數頁的閲讀材料，然後在派發新的答題簿後，可無需再花額外時間，便可輕易從閲讀材料中找出相關資料答題。

學校原安排全級重考 但突然改口可選擇是否重考

針對試卷出錯一事，學校終在上周五向該級學生和家長發通告，稱將在下周一（17日）重考乙部部份。但至昨日（13日）學校另發新通告指受影響學生可選擇要否重考，如選擇重考，則以重考分數計分，而不選擇重考的同學則以原本考試分數為準。

豪同學雖然選擇重考，但他認為學校容許學生選擇要否重考會造成不公，「就算考嘅技巧一樣，但試卷內容存在偏差，咁考核性就唔同，公平性何在？」他又引述其他中學，如近日派錯卷的張永慶中學，在發現試卷有錯時，都會全級重考而非可選擇重考不重考。