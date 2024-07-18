《香港01》教師國民教育講座　中國僑聯委員莊守堃談國安教育

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》早前邀得粵港澳大灣區創新智庫主席莊守堃為講者嘉賓，與元朗朗屏邨惠州學校的教師團隊講解港區國安法的內容及分享做好國家安全教育的重要性。



《香港01》早前邀得粵港澳大灣區創新智庫主席莊守堃為講者嘉賓，與元朗朗屏邨惠州學校的教師團隊講解港區國安法的內容及分享做好國家安全教育的重要性。 （鄭子峰攝）

莊守堃亦是中國僑聯委員、廣東省政協委員，以及多個青年協委的主席，包括香港陽江青年總會和香港陽東青年企業家協會主席。

莊守堃先由國家及國家安全的歷史說起，闡述國家安全的概念及做好國安教育的重要性，並指出香港回歸中國標誌了中國主權和領土的形象，而香港在中央政府的支持下繼續發揮不同角色，並可實行社會主義和資本主義兩套制度，為國家發展作出貢獻。他認為，縱使香港現時一些行業面對困難，只要能維持香港的穩定和一國兩制制度，香港未來仍是充滿機會。

講座其後進入講解港區國安法內容的部份，莊守堃首先指出其立法背景以及由愛國者治港的重要性，其後他進一步指出國家安全教育十分重要，當中教師擔當着不同的角色。他同時與教師分享不同國安教育工作例子，包括香港青年內地交流等，供教師參考。

《香港01》早前邀得粵港澳大灣區創新智庫主席莊守堃（右）為講者嘉賓，與元朗朗屏邨惠州學校的教師團隊講解港區國安法的內容及分享做好國家安全教育的重要性。 （鄭子峰攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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