《香港01》辦教師國家安全教育講座 專家分享國安教育重要性
【教育出版社與《香港01》攜手合作獨家推出的「教育 +01」計劃方案，是針對優質教育基金（QEF）「我的行動承諾」加強版撥款計劃而設計，為全港小學提供一系列專業實用的教材及教育活動，全面支援學校有效地推行國民教育、國家安全教育和媒體及資訊素養教育。】
近年本港學校推行國家安全教育，提升學生維護國家安全意識。《香港01》早前為聖伯多祿天主教小學舉辦教師國家安全教育講座，邀得勵志教育青年基金創辦人兼主席李子楓，與教師分享國家安全與大眾的關係，以及國家安全的重要性、《國安法》立法本意及針對的罪行等，加深教師對國家安全的認識。
李子楓於講座以「冰山一角」為比喻，指出水面露出的冰山一角只是大眾生活在無須面對戰亂的安逸環境，而水底下的冰山存在各種國家與國家之間不為人知的無形角力，包括「看不見的無煙戰爭」，例如間諜、網絡攻防戰、文化教育入侵、情報竊取等，從而指出國家安全與大眾的無形關係。
他同時引用不同例子，如茉莉花革命、阿拉伯之春等顏色革命例子，解釋革命如何影響國家安全，又特別提到俄烏戰爭、以巴衝突中，所涉及威脅國家安全的各種手段。
另外，講座亦提到國家安全對國家的重要性，以及對《港區國安法》的立法本意、針對罪行和常見誤解等，助教師更深入認識國家安全。
目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：
電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）
WhatsApp或電話聯絡：35828747
甚麼是「我的行動承諾」加強版？
「我的行動承諾」加強版是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育，而且不影響學校申請其他優質教育基金撥款，詳情可按此了解更多。
學校透過「我的行動承諾」加強版撥款可舉辦甚麼活動？
學校可運用撥款邀請外間機構，就媒體及資訊素養、國民教育和國家安全教育，為學生、家長、教師舉辦講座、工作坊、參觀具公信力傳媒機構等。《香港01》正支援學校舉辦相關活動。