《香港01》辦教師國家安全教育講座　專家分享國安教育重要性

【教育出版社與《香港01》攜手合作獨家推出的「教育 +01」計劃方案，是針對優質教育基金（QEF）「我的行動承諾」加強版撥款計劃而設計，為全港小學提供一系列專業實用的教材及教育活動，全面支援學校有效地推行國民教育、國家安全教育和媒體及資訊素養教育。】



近年本港學校推行國家安全教育，提升學生維護國家安全意識。《香港01》早前為聖伯多祿天主教小學舉辦教師國家安全教育講座，邀得勵志教育青年基金創辦人兼主席李子楓，與教師分享國家安全與大眾的關係，以及國家安全的重要性、《國安法》立法本意及針對的罪行等，加深教師對國家安全的認識。



《香港01》早前為聖伯多祿天主教小學舉辦教師國家安全教育講座，邀得勵志教育青年基金創辦人兼主席李子楓，與教師分享國家安全與大眾的關係及對國家的重要性、《國安法》立法本意及針對的罪行等。（蘇煒然攝）

李子楓於講座以「冰山一角」為比喻，指出水面露出的冰山一角只是大眾生活在無須面對戰亂的安逸環境，而水底下的冰山存在各種國家與國家之間不為人知的無形角力，包括「看不見的無煙戰爭」，例如間諜、網絡攻防戰、文化教育入侵、情報竊取等，從而指出國家安全與大眾的無形關係。

他同時引用不同例子，如茉莉花革命、阿拉伯之春等顏色革命例子，解釋革命如何影響國家安全，又特別提到俄烏戰爭、以巴衝突中，所涉及威脅國家安全的各種手段。

勵志教育青年基金創辦人兼主席李子楓談及國家安全對國家的重要性時，指出這是關乎全國人民的福祉及維持領土完整和社會秩序等。

另外，講座亦提到國家安全對國家的重要性，以及對《港區國安法》的立法本意、針對罪行和常見誤解等，助教師更深入認識國家安全。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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