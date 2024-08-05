直資聚賢｜教育就是「生命影響生命」

文：基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長

人們常說教育是「生命影響生命」的工作。

許多人喜歡引用韓愈〈師說〉的名句：「傳道，授業，解惑」來概括教師的專業使命，而事實上教師確實在塑造年輕人生命中扮演著重要的角色。



（香港直接資助學校議會提供）

教師的工作不單是知識上的傳授，還要關懷學生心靈上的需要，在他們人生歷程中有著深遠的影響。然而老師也是人，同樣會經歷人生的種種。因此，我相信老師個人的生命歷程也是「生命影響生命」的寶貴教材。

在我就讀中二時，經歷了家人離世。當時我對生離死別似懂非懂，卻也確切感受到那份永遠失去依靠的痛；後來家裡又發生其他的變故，令我的成長階段充滿了困惑、無助和失落。回想起來，這些經歷原來一直藏在我的心底處，讓我在大學時期、甚至初出來工作後，都不願和別人提起，免得再被揭開而受傷。

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直到在所任教的學校福音周中，宗教主任邀請我上台分享自己的得救見証，當時的我雖應允了，並認真地預備了許多，可是到了正式分享時，內心的傷痛仍在，那刻的我需鼓起極大的勇氣才可完成整個分享。不過亦是那次的經歷，令我可再次面對自己成長的種種，以及所走過的恩典之路，相信當中定有天父的旨意。

細心數算，我從小在基督教學校讀書，大學畢業後也一直在基督教學校事奉；無論是讀書還是工作，我都遇到影響我生命的基督徒老師，實在感恩。例如當年中三時的班主任張老師，她總喜歡每天抽時間與我及朋友們吃下午茶，一起聊天分享，聽說那時有其他老師對她花這麼多時間在我們身上頗有微言，直至後來我才知道，她的種種舉動都是為了開解當時喪母的我；又如在成長中，每次當我「鑽牛角尖」時，總會請教一位姓孔的中史科老師，他是我在中史科的啟蒙老師，同時也是常常幫我這問題少年「解惑」的老師，很慶幸當時成長中的我能遇到這麼多恩師。

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聖經羅馬書八章二十八節提到：「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。」

就是那些過去的經歷、以及曾得到的恩惠，最終令我也立志成為別人的老師，希望能幫助這一代的孩子；而我曾經遇到的困難，亦使我對「生命影響生命」多了另一種理解：「我的遭遇或許能成為別人的祝福，亦讓我在陪伴學生成長的路上，當一個更好的聆聽者和同行者。」因此在那次福音周後，我明白到自身的經歷可以帶來正面的影響，於是我更多在不同場合分享，也會與同事們分享自己成長的掙扎。

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今天，我有幸帶領聖道迦南書院的團隊以基督為中心，肩負起教育下一代的使命，並培養學生在信仰和學術上有所成長。作為一個基督徒校長，我相信陶造生命的重要性，因為正如我在文章之首所説，教育不僅僅是知識的傳遞，更是品格和價值觀的培養。盼望天父繼續使用我，讓我可繼續與一眾同工，肩負起這任重道遠的教育使命。

作者：基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

