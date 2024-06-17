直資聚賢｜九龍三育中學緊貼全球發展趨勢啓迪多元發展

文：九龍三育中學梁詠梅校長



師生向公眾分享GIS學與教經驗。（香港直接資助學校議會提供）

九龍三育中學緊貼城市智慧發展，擴闊同學學習領域

九龍三育中學重視培育全人啓迪多元發展，以學生為本，識別學生才能，盡量提供適切的課程，以裝備學生應對未來，達致終身學習之目標。學校除了提供傳統學科，亦就社會發展趨勢，為同學提供實用及多元化學習經歷，即使是學業成績稍遜的同學，亦可透過校本課程，朝著多元出路方面努力。

在全球各地推動智慧城市發展的大潮流下，學校幾年前已將地理空間數據技術(Geospatial Technology) 融入初中電腦科中，大數據、地理資訊系統等技術漸由大學課程提早走到中學課堂裡。學校創造空間及提供寬廣而均衡的學習經歷，設立職業導向校本課程，讓同學接觸專業實用技能，及早展開生涯規劃；體育藝術方面也提供充足的平等機會，配合師友計劃及各式獎勵計劃，燃點同學學習動機及積極性，發揮才華，發掘潛能，成就學生終身學習。

與專業界別聯手起動校本課程 累積豐碩成果

就推行空間數據技術學習，學校曾與嶺南大學、發展局空間實驗室、GIS Academy、測量師、城市規劃師及軟件公司協作，培訓老師及學生，成效顯著。之前學生參加發展局「地理訊息系統應用公開賽2022」，分別獲得初中組冠軍及高中組優異獎，是當屆唯一一所在兩組比賽均獲獎項的學校。其後，學生更獲邀出席地理空間實驗室主辦的交流分享會，向教育局局長蔡若蓮博士介紹 GIS 技術應用於研習社區歷史建築的學習成果。老師帶領學生團隊，先後於2021至 2023年三度獲邀擔任創新科技署創新科技嘉年華公開講座主講嘉賓，分享地理空間信息的學與教經驗，近年同學屢獲多個GIS或STEM 公開比賽大獎。「構建全港食物分享雪櫃智慧供應鏈」計劃以結合Arduino 感應器、物聯網(IoT)和地理信息系統(GIS)技術為NGO提升社區共享雪櫃的營運成效，為公益略盡綿力。另外，幾位初中同學利用公開數據探討在高速公路安裝風力發電機的可能性及效能，作品「綠色風之路」獲得2023年發展局地理空間實驗室舉辦之空間數據共享平台大獎季軍兼最具創意獎及最貼題獎，及開放數據應用比賽2023獲一等獎。

公開數據應用比賽獲一等獎殊榮。（香港直接資助學校議會提供）

發展局空間數據辦事處總監陳宇俊從事專業測量工作多年，積極參與發展智慧城市和空間數據共享平台，對空間數據分析及管理有獨特見解。筆者跟他暢談數據在現實生活中的應用性時，他認為在全球數碼轉型的大數據年代，同學如能掌握空間數據的應用和分析技能，對個人資訊科技素養必有所提升。加上現時政府已開放大量公開數據，透過一站式平台，連可視化三維地圖數據亦可直接獲得，這簡直是同學進行跨學科研習及自主學習的「寶庫」，因為數據是最具說服力的資料。

建立跨網絡優勢，培養專業人才

學校已訂定好未來5年校本學習的策略藍圖，將配合學生未來職場上的需要，在深度與廣度上優化課程；並加強與外間專業界別的合作，引入職場學習體驗及實習計劃。就建造業正趨向智慧數碼化，我們建立中學界第一間GeoBIM Lab，希望成為孵化園地，讓同學瞭解及接觸空間數據技術(Geosptial Technology )結合建築資訊模型(BIM）的應用。借業界及政府部門的支援合作，配備先進器材，擴闊同學對建築學、工程學、城市規劃及測量等專業行業的認識。

辦學團體為全球宗教組織，在香港有教育(5所學校)、醫療(兩所醫院)及社福機構(5所青少年及長者服務機構)等，我們善用辦學團體國際多元化的優勢，開拓更多發展領域，為同學將來成為具競爭力的專業人才打好基礎。

作者：九龍三育中學梁詠梅校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

