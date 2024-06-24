直資聚賢｜讓孩子做回孩子 — 樂做自信有禮嶺南人

文：嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長

每年十一月和五月的學校開放日，吳校長總會隨意在入學講座上問家長對嶺南同小的學生有什麼看法，得到的答案總是一面倒的：自信、樂於分享、大膽、對學習有信心、主動……

這些是不是你期望見到我們下一代的性格特質呢？



讓孩子做回孩子 — 樂做自信有禮嶺南人。（香港直接資助學校議會提供）

的確，嶺南同小的孩子不但快樂，而且自信。快樂和自信的累積源自日常的點滴，細小如近日，同學們結束了所有科目的考試，全校師生一起吃雪糕慶祝，學生們已經樂翻天了。有時候，快樂就是這麼簡單。

快樂和自信跟考試能扯上關係嗎？當學生和家長們在考試期間竟然結伴一起在學校附近的賽馬會藝術中心吃午飯、玩耍，幾小時都不回家，完全不把翌日的考試和溫習當一回事，你也許會驚訝，一年一度的升班試，不用擔心嗎？嶺南同小的期末考試佔總成績比例20%－40%不等，而且考的內容在體驗學習過程中深化及掌握了，基本的溫習就夠了，還需要擔心什麼？自信就是從日常學習方式而來的！

讓孩子做回孩子 — 樂做自信有禮嶺南人。（香港直接資助學校議會提供）

考試以外，學生實際學習和校園生活是如何的？

學校除了透過跨課程閱讀和學習方式，滲透國際學校的教育理念之餘，把中國文化及STEAM融入日常教學。或許你細讀過《西遊記》，但應該未試過玩嶺小四年級學生寫的app，體驗品德蟠桃園收集蟠桃的樂趣；你肯定聽過「孫悟空大鬧天宮」，但如何結合社交情緒學習(Social Emotional Learning)去體驗情緒智能及設計桌遊，應用我們日常掛在嘴邊的禮儀及規則於遊戲中；你不一定看過「三打白骨精」的場面，但當學生能夠自製非遺皮影戲，將整個故事呈現在觀眾面前，你看到，文化和文學的傳承啟新在嶺南同小的學生學習活動中發揮得淋漓盡致了。

除了穿越《西遊記》和《三國演義》，學習文學和STEAM，學校常安排嶺南同小的學生跳出香港，與國內外的學校聯繫，拓闊學生的學習經歷和國際視野，讓他們從小帶著敢於發掘和分享、樂於學習和服務的精神，做小小國際公民。自去年初疫情緩和，旅遊業復甦，嶺南同小已先後讓四年級至六年級的學生前往北京、河南、澳門、星加坡、英國等地交流及體驗不同的學校、城市及國家文化，更安排了十幾個新西蘭的校長及老師來訪學校，與同學互動、跟他們上課等。

21世紀的教育不再是追趕課本的內容和應付測考，而是視乎學校如何重整學習的範疇，讓孩子做回孩子之餘，重拾對學習的好奇心和興趣。留意學校的精彩多元試後活動，你定能感受到：給孩子愉快學習的童年是何等幸福。

作者：嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

