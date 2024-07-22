直資聚賢｜《我們的成長路》— 福建中學附屬學校創新校慶電影

文：福建中學附屬學校徐區懿華校長

福建中學附屬學校（福附）在慶祝創校15週年之際，隆重推出了校慶電影《我們的成長路》。這部電影不僅是對學校教育理念「教育是一個共同成長的過程」的深刻詮釋，也是一次創新的校慶活動。電影通過十多個真人真事改編的故事，涵蓋了從學生適應、教師工作壓力到家長教育方式等多個教育議題，展現了學校對教育的深刻思考和對學生全面發展的重視。



（香港直接資助學校議會提供）

電影以「成長」為核心，通過歐陽姐弟的視角，巧妙地將學校生活的繁忙和複雜融入一個充滿戲劇性的感人故事中。香港教育大學教育政策與領導學系的陸佳芳博士觀影後表示：「學校好有智慧好有心思地選取了歐陽姐弟的視角，既合情合理地講述了一個充滿戲劇起伏元素的感人故事，又真實巧妙地展示了學校生活的繁忙和複雜。」

電影中，老師與學生之間的對話尤為動人。當老師準確地說出學生心底的想法時，學生驚訝地問：「你又知？」老師溫暖地回應：「睇住你大呀，點會唔知你諗咩啫⋯⋯」這樣的對話不僅展現了老師對學生的深刻理解，也體現了學校對師生關係的重視。

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此外，電影中的小男主角扮演了一位資優插班生，他在課堂上的不安分引起了老師的關注。老師不僅與家長溝通，還與同事們共同尋找解決方案，這一過程充分展現了福附對家校合作的看重和對學生的深切關懷。

黃巴士總編輯觀後感言：「孕育孩子，本來就是一條孩子、家長及老師一齊走的成長路。」這句話恰如其分地概括了電影的核心信息。

舊生家長觀影後感慨地回憶起學校的種種經歷，從開放日到校慶音樂劇，再到如今的校慶電影，見證了學校和學生的共同進步。他們提到，當大家每日埋首工作，小朋友為學業廢寢忘餐溫習時，可能都忘了感激引領小朋友的學校及所有教職員。記得有一次PTA開完會，校長帶領參觀教員室，當燈光一亮起，眼見仍有多位老師批改功課及準備教學資料，可見老師們的付出！

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電影中的一幕，一位母親因女兒的行為問題來到學校，情緒激動地當眾訓斥女兒，老師及時介入，希望引導家長從尊重孩子的角度出發，改變教育方法。這一情節反映了學校對家庭教育的深刻思考和積極引導。

同時，電影也展示了教師工作的辛勞，比如一位新教師因忙於學生事務而錯過了父親的生日，引發了家庭矛盾，這有助於增進社會對教師工作的理解和尊重。

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《我們的成長路》首映禮吸引了教育界和媒體的廣泛關注，贏得了香港華夏教育機構秘書長詹華軍的高度評價，認為這是教育界的一大突破和創舉。電影不僅展示了福附的核心價值觀和教育理念，也為當代教育提供了一個值得借鑒的模式。在面對未來教育挑戰的道路上，《我們的成長路》展現了福附創新和堅持的精神。

電影的成功不僅在於其深刻的內容和精湛的製作，更在於它觸動人心，引發共鳴。它讓每一位觀眾都能在影片中找到自己的影子，感受到教育的力量和溫暖。正如舊生家長所言，電影是一個導引，咀嚼細味可以將記憶重新。

在這個快速變化的時代，教育面臨著前所未有的挑戰。《我們的成長路》不僅是一部電影，更是福附對教育的一次深刻反思和展示。它讓人們看到，在這個充滿變數的世界中，福附如何以創新和堅持的態度，應對教育的挑戰，為學生的未來鋪設一條充滿愛和希望的成長之路。這部電影不僅是福附15週年校慶的精彩獻禮，更是對教育事業的一份深情告白。這齣電影不公開播放，只供對學校有興趣人士入場觀看，有興趣的大家可以聯絡學校作出安排。

（香港直接資助學校議會提供）

作者：福建中學附屬學校徐區懿華校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

