直資聚賢｜立根中華文化，開拓國際視野

文：中華基金中學何廸信校長

「立根中華文化，開拓國際視野，五育並重，發揮個人潛能」是中華基金中學自千禧年創辦以來一直所持守的。中基一直推行以學生為本的教學範式，定期修訂校本課程，更新學校設施，提供優質教育以讓師生適應瞬息萬變的世代，在教育發展上持續進步。



天台航天科技學習基地。（香港直接資助學校議會提供）

「工欲善其事，必先利其器」，學校充分利用校園各處作教學用途，讓同學擁抱學習機遇，包括將校園天台拓展成科學及可持續發展學習基地，並將多個特別室改建成研究中心，以進行航天科技、納米技術、生物技術、地質學、信息技術、人工智能等高端課題之研習及教育推廣，同時拓展體育、音樂、藝術及文化教育，結合校本課程以推動學生為本的學習活動，以培育人才，科教興國。輔導室打造成「智慧朋輩輔導員中心」，添置電子器材及體健遊戲，讓同學進行體感活動；智慧輔導室內設置交流區，同學統籌朋輩輔導員分享活動，加強團隊的凝聚力，而富中式設計的舒展區內設置軟坐墊等，同學進行靜觀、茗茶，欣賞中華文化之餘，靜聽心靈，達致身心靈健康。

校內的中華文化推廣活動、藝術教育與「全球意識計劃」一直環環相扣，讓同學多元發展，欣賞及尊重多元文化。在視覺藝術方面，傳統文化藝術與創新數碼藝術並重，學校設陶藝、中西書法、繪畫、攝影等興趣班，從視藝了解各地文化歷史。在表演藝術方面，除了傳統的中樂團、管弦樂團和合唱團外，學校對各民族的音樂及舞蹈等都加以推廣，從表演藝術洞悉各國風土人情。

同學回饋社會，以愛還愛。（香港直接資助學校議會提供）

學校一直倡導全球意識，提升同學對全球時事的觸覺與洞察力，透過積極參與社區服務，希望同學回饋社會，以愛還愛，成為有遠見顯關愛的理想世界公民。學校每年都舉辦多次境外考察團，學生除學習不同國家民族的信仰文化、創新科技及可持續發展，更從中參與社區服務，傳頌關愛予不同地域。

此外，學校更創造機遇讓同學與各國師生進行交流，透過視像會議與世界各地的學校通訊。為了讓師生更能面對二十一世紀的挑戰，學校邀請了不少國際業務主管、專業人士和學者來訪，分享他們在林業、生物技術、智能校園、石油勘探、音樂、經濟學、歷史及文化等專業範疇經驗及心得。學校近年更與內地締盟共六所「姊妹學校」，並與世界知名學府合作，全方位學習擴闊師生視野，讓大家深繫家國、放眼全球，深化個人成長及專業發展。

感謝各位一直支持中基，植根學校，為這些幼苗給予陽光、空氣及溫暖，讓我們繼續同心同步同行，為下一代締造美好的將來。

學校培育人才，科教興國。（香港直接資助學校議會提供）

作者：中華基金中學何廸信校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

