直資聚賢｜明月朗照二十載　德沐師生傳承愛

文：明愛華德中書院熊旭儀校長

明愛華德中書院是香港特區政府在二零零三至二零零四學年撥款興建的八所「直接資助」高中學校之一。香港明愛創辦學校的目的，是在常規教育系統之中，為高中學生開闢另一條升學途徑，以全方位的教育和多元智能的訓練，使學生達致全人發展。



我們畢業了，全校師生大合照。（香港直接資助學校議會提供）

二十年來，明愛華德中書院一直秉承香港明愛「了解與關懷，照顧與服務」的辦學宗旨，為不同學習性向及能力的學生建立自信，提供發展潛能的機會，培養他們正面的價值觀，愛主愛人。

華德中教師採用多元的方法教導學生，照顧學習多樣性，為學生提供不同範疇的職業導向訓練，在學習過程中創造不同的成功機會，發揮每個學生的潛能。此外，華德中以演藝教育成就學生的全人發展，從知識（knowledge）、技能（skills）和態度（attitude）三方面，讓學生從學科中學習人文素養、培育學生的共通能力、培養學生對藝術和生活的熱情和紀律。

師生友愛同行，創造生活好味道。（香港直接資助學校議會提供）

近年，學校為一群有志於發展藝術的同學重塑人生第二次學習的舞台，推動學生透過「職學聯通」，達致「多元發展」。學校注入演藝教學元素，為學生創設「職專舞台」，強調以演藝結合專業導向，讓學生成為自己人生的導演之外，更引入體驗式學習，包括融合職業導向和學科知識的藝術課程、演藝實習課程、演藝外展表演等，讓學生親身向藝術家、舞台工作者學習職人態度，成為主動學習和追求夢想的人。

師生同遊香格里拉虎跳峽。（香港直接資助學校議會提供）

今年，學校以「發現自己、成就自己」為主題，致力為學生創造多元化的學習體驗，讓一群年輕人透過參與全方位學習活動，嘗試和探索新事物，發現自己的興趣、潛能和熱情，確定自己的目標和方向。例如：安排學生採訪《梁蘇記》第四代傳人及參觀梁蘇記遮廠，讓學生了解家族企業的承傳故事和精神，學會尊重和感恩，同時加強學生對非遺文化的認識。在推動生命教育和宗教教育方面，教師以天主教教育的五大核心價值為本，透過早禱和生活經驗分享，引領學生反思生命的意義。華德中的教師與學生一路同行，帶領他們透過不同的學習經歷和境內外體驗活動，了解自己、關懷社區、認識世界。例如：佛山粵劇文化考察、珠海航空科技考察、大澳少林武術體驗、雲南生態考察等，從中開拓視野。學校於課堂內外加強價值觀教育，強化學生的自我形象和生命素質，培養學生良好品格，並以尊重認真的態度對待生活，成為充滿愛心的人。

風雨同路，參加梁蘇記雨傘製作工作坊。（香港直接資助學校議會提供）

執筆之時，明愛華德中書院即將與辦學團體另一所中學合併。香港明愛雖告別直資學校行列，然而在教育的路上，香港明愛將繼續貫徹「以愛服務，締造希望」的信念，抱守忠誠勤樸、敬主愛人的態度，培育充滿愛心、主動學習及具備領導才能的人，發揮所長，貢獻社會。

校友重聚，情誼深厚。（香港直接資助學校議會提供）

作者：明愛華德中書院熊旭儀校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

